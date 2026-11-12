Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 12/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng hôm nay 12/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.
Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99%, chỉ một lượng rất nhỏ tạp chất. Loại vàng còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng, nổi bật với màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.
Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước và biến dạng nếu chịu va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 hiếm khi được sử dụng làm trang sức đính đá, thay vào đó là chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 12/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 7h sáng 12/11/2026, giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động từ 12,55 - 14,45 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 7h ngày 12/11/2026
|
Sản phẩm
|
Hàm lượng (%)
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Kim Gia Bảo Gift 24K
|
99.99
|
14.050.000
|
14.450.000
|
đồng/chỉ
|
Kim Gia Bảo 24K
|
99.99
|
13.550.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức - Nhẫn tròn BTMH
|
99.99
|
13.450.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 24K (999.9)
|
99.99
|
13.350.000
|
13.850.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 24K 999
|
99.9
|
13.340.000
|
13.840.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu (999.9)
|
99.99
|
12.550.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu (999)
|
99.9
|
12.500.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|
99.99
|
13.700.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 12/11/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Bảo Tín Mạnh Hải
|
Kim Gia Bảo 24K
|
13.550.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức - Nhẫn tròn BTMH
|
13.450.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 24K (999.9)
|
13.350.000
|
13.850.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|
13.700.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.550.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.550.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
13.350.000
|
13.850.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
13.700.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
13.580.000
|
13.980.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
13.700.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
13.550.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
13.700.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.470.000
|
13.890.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
12.764.000
|
13.244.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
13.670.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
13.670.000
|
13.970.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
13.670.000
|
13.970.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.