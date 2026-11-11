Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng nay 11/11 rớt mạnh, mất mốc 140 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất sáng 11/11, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh và mất mốc 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối ngày 10/11.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng được điều chỉnh xuống 135,2 – 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tương ứng giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Bảng giá vàng miếng sáng 11/11/2026. Đơn vị: triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Mua vào Bán ra Thay đổi giá mua Thay đổi giá bán SJC 136,5 139,5 -1,4 -1,4 PNJ 136,5 139,5 -1,4 -1,4 DOJI 136,5 139,5 -1,4 -1,4 Bảo Tín Minh Châu 135,2 139,2 -0,9 -1,1

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, diễn biến giảm giá còn đáng chú ý hơn khi biên độ điều chỉnh giữa các thương hiệu có sự phân hóa rõ rệt.

Trong đó, DOJI giảm mạnh nhất trong nhóm khảo sát, hạ đồng thời 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn xuống 135,2 – 139,2 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch tại 134,7 – 138,9 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán, xuống còn 136,5 – 139,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 135,2 – 139,2 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 900.000 đồng và 1,1 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua và bán.

Bảng giá vàng nhẫn 9999 sáng 11/11/2026. Đơn vị: triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Mua vào Bán ra Thay đổi giá mua Thay đổi giá bán SJC 136,5 139,5 -0,2 -1,2 PNJ 134,7 138,9 -1,4 -1,4 DOJI 135,2 139,2 -2,0 -2,0 Bảo Tín Minh Châu 135,2 139,2 -0,9 -1,1

-------------------------------------------

Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD/ounce sau khi lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu đi lên. Trong nước, các doanh nghiệp chưa mở cửa phiên sáng 11/11, giá vàng miếng SJC cuối ngày 10/11 phổ biến ở mức 137,9–140,9 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC loại một lượng được niêm yết ở mức 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI và PNJ cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 137,9–140,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý mua vào thấp hơn, ở mức 137,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán cũng là 140,9 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua – bán vàng miếng dao động 3–4,1 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, người mua vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu chịu mức lỗ danh nghĩa lớn nhất nếu mua rồi bán lại ngay theo bảng giá.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, mức niêm yết phân hóa rõ hơn. SJC giao dịch vàng nhẫn loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 136,7–140,7 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết nhẫn trơn 9999 ở mức 136,1–140,3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý mua vào nhẫn tròn 9999 ở mức 137,4 triệu đồng/lượng và bán ra 140,4 triệu đồng/lượng, tạo chênh lệch 3 triệu đồng. Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 137–141 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay ở mức 4.031,8 USD/ounce, giảm 107,6 USD, tương đương 2,60% so với phiên trước. Biên độ giao dịch trong ngày là 4.012,7 - 4.147,4 USD/ounce.

Theo Reuters, giá vàng giảm mạnh sau khi chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3% của giới phân tích. Lạm phát lõi cũng tăng 0,3%, vượt dự báo 0,2%. reuters.com

Số liệu lạm phát khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm tăng lên 4,731%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm lên 4,988%. Chỉ số USD tăng khoảng 0,56%.

Đồng USD mạnh lên khiến vàng đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu tăng làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – tài sản không tạo ra dòng tiền – trở nên lớn hơn.

Dù giảm gần 3% trong phiên, giá vàng giao ngay vẫn giữ trên mốc 4.000 USD/ounce. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kỳ vọng lãi suất trước cuộc họp Fed ngày 8–9/12, cùng biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.