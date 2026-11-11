6 lý do khiến bạn luôn hết tiền

Không mua đồ hiệu, không sắm điện thoại mới nhưng tháng nào cũng hết tiền trước ngày nhận lương. Có thể bạn đang mắc phải một vài thói quen chi tiêu dưới đây.

1. Chi quá nhiều cho những món nhỏ

Một cốc cà phê, vài lần đặt đồ ăn, trà sữa buổi chiều hay những chuyến xe công nghệ. Mỗi lần chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng nên nhiều người không quá để ý.

Nhưng nếu ngày nào cũng chi như vậy, số tiền cộng lại không hề nhỏ. Chẳng hạn, mỗi ngày dành 50.000 đồng cho cà phê và đồ ăn vặt thì một tháng đã hết 1,5 triệu đồng.

2. Mua đồ vì đang giảm giá

Thấy áo đẹp đang sale, mỹ phẩm có chương trình mua 1 tặng 1 hay đồ gia dụng giảm giá sâu là muốn mua ngay. Nhiều người nghĩ mình đang tranh thủ được giá tốt mà quên mất rằng trước đó họ không có ý định mua những món đồ này.

Mua nhiều món giá rẻ vẫn có thể khiến bạn tốn một khoản lớn. Chưa kể có những thứ mua về rồi để đó, không dùng đến hoặc dùng không hết.

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3. Không để ý các khoản thanh toán định kỳ

Tiền thuê nhà, điện nước, Internet, phí gửi xe và các dịch vụ đăng ký hàng tháng đều là những khoản phải trả. Ngoài ra, bạn có thể còn đăng ký nhiều ứng dụng xem phim, nghe nhạc hoặc mua dung lượng lưu trữ.

Hãy kiểm tra lại các khoản tự động trừ tiền trong tài khoản. Có thể bạn vẫn đang trả phí cho một vài dịch vụ đã lâu không sử dụng.

4. Không dành tiền cho những việc phát sinh

Xe hỏng, đồ điện trong nhà cần sửa, đám cưới bạn bè hay một chuyến về quê đột xuất đều có thể khiến bạn phải chi thêm tiền.

Nếu không có khoản dự phòng, bạn sẽ phải lấy tiền sinh hoạt hoặc tiền tiết kiệm ra để bù. Vì vậy, dù tháng đó không mua sắm nhiều, số tiền còn lại vẫn ít hơn dự tính.

Ảnh minh hoạ Pinterest

5. Lương tăng nhưng chi tiêu cũng tăng

Khi thu nhập tốt hơn, nhiều người bắt đầu ăn uống thoải mái hơn, mua sắm nhiều hơn hoặc chuyển sang những dịch vụ đắt tiền hơn. Đây là điều bình thường, nhưng nếu toàn bộ phần lương tăng thêm đều được dùng để chi tiêu thì khoản tiết kiệm sẽ không thay đổi.

Ví dụ, lương tăng 3 triệu đồng nhưng bạn cũng tăng tiền ăn uống, mua sắm và giải trí thêm đúng 3 triệu đồng. Cuối cùng, số tiền để dành vẫn như cũ.

6. Không biết mình đã tiêu bao nhiêu tiền

Nhiều người chỉ kiểm tra số dư tài khoản khi cần thanh toán hoặc gần đến ngày nhận lương. Họ không có thói quen xem lại các giao dịch nên khó biết tiền đã được dùng vào những việc gì.

Thử mở lịch sử giao dịch ngân hàng và ví điện tử trong tháng vừa rồi. Bạn có thể chia thành các khoản như ăn uống, mua sắm, đi lại, hóa đơn để xem nhóm nào đang tốn nhiều tiền nhất. Đây cũng là cách dễ nhất để biết tháng sau nên điều chỉnh khoản nào.