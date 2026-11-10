Cặp vợ chồng 33 tuổi mua nhà 7,6 tỷ đồng, không cần vay ngân hàng

Để làm được việc này, cả 2 đã nỗ lực tiết kiệm tối đa trong suốt 6 năm.

Ở tuổi 33, Bella và chồng là Xiao Xang quyết định mua một căn nhà rộng 70 m2 tại quận Quang Minh, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), với giá 2 triệu NDT (khoảng 7,6 tỷ đồng). Điều đặc biệt là cặp vợ chồng này chọn trả thẳng bằng tiền mặt mà không cần vay ngân hàng.

Được biết, Bella và Xiao Xang hiện đều làm việc cho một tập đoàn thuộc lĩnh vực viễn thông ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Sau khoảng 6 năm đi làm, hai vợ chồng đã tích lũy được gần 2 triệu NDT (khoảng 7,6 tỷ đồng). Đây không phải số tiền nhỏ, đặc biệt với những người trẻ đang sinh sống và làm việc tại một thành phố có chi phí nhà ở đắt đỏ như Thâm Quyến.

Mua nhà cần vừa sức, nhà to mà phải gánh nợ thì thôi

Khi khoản tiết kiệm dần đạt đến mức có thể mua nhà, hai người bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện ổn định chỗ ở. Tuy nhiên, họ từng mất khá nhiều thời gian cân nhắc giữa hai phương án: Dùng toàn bộ số tiền đang có để mua một căn nhà vừa túi tiền hay lấy số tiền đó làm khoản trả trước, sau đó vay ngân hàng để sở hữu một căn nhà rộng và có giá trị cao hơn.

Theo cách tính thông thường, với 2 triệu NDT tiền mặt, người mua hoàn toàn có thể sử dụng số tiền này làm khoản trả trước để mua bất động sản trị giá vài triệu NDT. Tuy nhiên, Bella và Xiao Xang cuối cùng không lựa chọn phương án đòn bẩy tài chính. Hai người quyết định mua nhà trả thẳng và thanh toán trong 1 lần.

Căn hộ mà vợ chồng Xiao Xang đã mua bằng hình thức trả thẳng trong 1 lần

Quyết định này chịu ảnh hưởng không nhỏ từ quan điểm tài chính của Xiao Xang. Anh cho biết từ trước đến nay, anh luôn duy trì thói quen không dùng đòn bẩy tài chính, từ việc mua đồ trả góp hay dùng thẻ tín dụng. Vì vậy, việc phải gánh một khoản nợ lớn trong nhiều năm là điều khiến Xiao Xang lo lắng, dù biết rằng vay mua nhà là lựa chọn phổ biến.

Xiao Xang từng hình dung nếu mua một căn nhà trị giá 5 triệu NDT (khoảng 19 tỷ đồng), hai người sẽ phải trả trước khoảng 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng), đồng thời gánh khoản vay ngân hàng lên tới 2 triệu NDT (khoảng 7,6 tỷ đồng). Với mức vay này, tiền trả góp hàng tháng có thể vượt 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng). Đây là khoản chi cố định đáng kể, có thể ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu, tiết kiệm và những kế hoạch khác của hai vợ chồng.

Không chỉ áp lực tài chính, Xiao Xang còn không muốn biến tiền trả ngân hàng thành một nghĩa vụ kéo dài. Anh cho rằng dù mua nhà bằng hình thức trả góp hay thuê nhà, mỗi tháng đều phải dành ra một khoản tiền cố định để thanh toán. Vì thế, hai người muốn sở hữu căn nhà theo đúng nghĩa, không còn phải lo lắng về lịch trả nợ hay số tiền lãi phát sinh.

Bên cạnh quan điểm chi tiêu thận trọng, sự bất ổn trong công việc cũng là yếu tố khiến cặp đôi quyết định không vay ngân hàng. Xiao Xang nhận thấy ngành viễn thông đang trải qua nhiều đợt cắt giảm nhân sự, trong khi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra những thay đổi lớn đối với nhiều ngành nghề. Không ai có thể chắc chắn thu nhập hiện tại sẽ được duy trì trong bao lâu. Nếu vay một khoản tiền lớn để mua nhà, việc một trong hai người mất việc hoặc thu nhập giảm sút có thể khiến kế hoạch tài chính của cả gia đình bị đảo lộn.

Thay vì cố gắng mua căn nhà vượt quá khả năng thanh toán, Bella và Xiao Xang chấp nhận lựa chọn bất động sản có giá trị phù hợp với số tiền đã tích lũy. Với họ, việc sở hữu một căn nhà không đi kèm khoản nợ lớn mới là điều quan trọng nhất.

Sau khi hoàn tất giao dịch, căn nhà mới của cặp vợ chồng 33 tuổi cũng đã được cải tạo và trang trí theo phong cách riêng. Cặp đôi lựa chọn phong cách nội thất gỗ tự nhiên, chú trọng cảm giác thông thoáng và sự kết nối giữa các khu vực sinh hoạt. Họ phá bỏ một số bức tường không chịu lực để thiết kế bếp mở, lát sàn đồng bộ nhằm tạo cảm giác liền mạch từ cửa ra vào đến phòng khách và khu vực ăn uống.

Cặp vợ chồng hài lòng với căn hộ nhỏ

Đáng chú ý, hai người còn chi hơn 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng) để mua bộ máy giặt và máy sấy quần áo. Bella và chồng muốn căn nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian được thiết kế theo nhu cầu sinh hoạt thực tế của cả hai.

Tỷ lệ vay mua nhà đang giảm

Câu chuyện của Bella và Xiao Xang diễn ra trong bối cảnh một bộ phận người trẻ Trung Quốc đang thay đổi quan điểm về việc vay tiền mua nhà. Bên cạnh những người có khả năng tích lũy khoản tiền lớn sau nhiều năm làm việc, giá nhà tại một số thành phố lớn đã giảm cũng khiến những căn hộ có giá trị vừa phải trở nên dễ tiếp cận hơn với người mua có nhu cầu ở thực.

Số liệu từ tổ chức nghiên cứu bất động sản Mạn Trác Cửu Cư cho thấy: Tại Bắc Kinh, ngoại trừ các quận Đông Thành, Tây Thành và Hải Điến, giá nhà ở thứ cấp trung bình tại những khu vực còn lại đều dưới 50.000 NDT/m2 (191,6 triệu đồng). Tại Xương Bình và Thông Châu, mức giá này thậm chí đã xuống dưới 30.000 NDT/m2 (khoảng 115 triệu đồng). Với những căn hộ có diện tích dưới 70 m2, người mua có thể tìm được nhà ở đáp ứng nhu cầu cơ bản với ngân sách khoảng 2 triệu NDT (khoảng 7,6 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, dữ liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố cho thấy, đến cuối năm 2025, dư nợ vay mua nhà cá nhân đạt 37.010 tỷ NDT, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp dư nợ vay mua nhà của người dân Trung Quốc đi xuống. Riêng trong năm 2025, dư nợ cho vay mua nhà cá nhân giảm ròng 670 tỷ NDT.

Những con số này phần nào phản ánh sự thận trọng hơn của người mua nhà trước các khoản vay dài hạn. Với Bella và Xiao Xang, sau 5-6 năm làm việc và tích lũy, mục tiêu không đơn thuần là mua nhà hay sở hữu BĐS, mà còn là duy trì một cuộc sống không bị ràng buộc bởi khoản nợ ngân hàng kéo dài nhiều năm.

(Nguồn: Sina Finance)