Vì sao ngày càng nhiều người không tiếc tiền đầu tư cho nhà thuê?

Ở thuê đâu có nghĩa là để không gian sống xuề xòa.

Từng có quan niệm rằng thuê nhà chỉ là giải pháp tạm thời trong lúc chờ mua nhà, thế nên không ít người thường khuyên nhau không nên bỏ quá nhiều tiền để trang trí, cải tạo. Dù căn nhà có đẹp đến đâu, khi hết hợp đồng, chúng ta vẫn phải trả lại cho chủ nhà. Tuy nhiên thực tế diễn ra trong khoảng vài năm gần đây đang chứng minh điều ngược lại: Không ít người sẵn sàng chi tiền để biến căn nhà thuê thành nơi ở thoải mái, tiện nghi và mang dấu ấn cá nhân.

Theo báo cáo Apartment Design & Decor Trends Report 2025 của Rently, khảo sát 500 người Mỹ đang thuê nhà và có kế hoạch trang trí không gian sống, 29% người tham gia sẵn sàng trung bình 1.000 USD (khoảng 25,5 triệu đồng) cho việc trang trí, cải tạo nhà. Đáng chú ý, 59% cho biết họ trang trí lại nhà đơn giản vì muốn có sự thay đổi.

Vậy điều gì khiến nhiều người sẵn sàng đầu tư vào một nơi không thuộc quyền sở hữu của mình?

1. Nhà thuê vẫn là nơi họ dành phần lớn thời gian để sống

Điều này thực ra không có gì khó hiểu hay mâu thuẫn. Dù không sở hữu căn nhà, người thuê vẫn là người trực tiếp trải nghiệm không gian đó mỗi ngày. Họ ngủ, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi và tiếp đón bạn bè tại đây. Vì vậy, việc bỏ tiền cải tạo nhà thuê không nhất thiết là đầu tư cho tài sản của người khác, mà trước hết là đầu tư cho chất lượng sống của chính mình.

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Một căn phòng có ánh sáng dễ chịu, chiếc giường thoải mái, góc làm việc phù hợp hay khu bếp được sắp xếp khoa học đều có thể tạo ra sự khác biệt trong sinh hoạt hằng ngày. Những khoản chi này không mang lại lợi ích trực tiếp về mặt sở hữu trên giấy tờ, nhưng giúp người thuê cảm thấy dễ chịu hơn trong khoảng thời gian sống tại đó.

Báo cáo của Rently cho biết 38% người tham gia khảo sát nói rằng mục tiêu chính khi trang trí là khiến không gian trở nên ấm cúng, dễ chịu và phù hợp với nhu cầu của bản thân/gia đình.

2. Thuê nhà lâu dài khiến việc đầu tư trở nên đáng giá hơn

Nếu chỉ thuê nhà trong vài tháng, việc mua sắm nội thất hoặc trang trí cầu kỳ có thể không thực sự cần thiết. Nhưng khi thời gian thuê kéo dài vài năm, cách tính toán này sẽ thay đổi.

Một món đồ nội thất có giá vài triệu đồng nghe có vẻ đắt nếu chỉ sử dụng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu món đồ đó phục vụ sinh hoạt trong 3-5 năm, chi phí tính theo từng ngày lại không quá lớn.

Khảo sát của Rently năm 2025 cũng cho thấy 65% người thuê nhà dự kiến ở lại nơi đang sống từ 3 năm trở lên. Những người có kế hoạch thuê lâu dài thường sẵn sàng đầu tư vào các món đồ chất lượng tốt hơn, trong khi người dự định chuyển nhà sớm có xu hướng chọn đồ trang trí linh hoạt, tiết kiệm.

Điều này cho thấy quyết định đầu tư cho nhà thuê không hẳn là một lựa chọn lãng phí hay quá cảm tính. Họ đang cân nhắc thời gian sử dụng, mức độ tiện lợi và lợi ích nhận được trong suốt thời gian lưu trú.

3. Nội thất và đồ trang trí có thể mang theo khi chuyển nhà

Một điểm khác biệt quan trọng giữa đầu tư vào nhà thuê và cải tạo tài sản của người khác nằm ở thực tế: Người thuê có thể chọn những món đồ sử dụng được lâu dài và mang theo khi chuyển sang nơi ở mới.

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Ví dụ, một chiếc sofa, bàn ăn, tủ quần áo, đèn đứng, rèm cửa hay thiết bị gia dụng phù hợp có thể tiếp tục sử dụng ngay cả khi đã chuyển nhà. Thậm chí, nếu không còn nhu cầu sử dụng hoặc không muốn mang theo, bạn vẫn có thể bán thanh lý nếu chung còn đủ tốt.

Theo báo cáo của Rently, 45% người thuê dự định làm mới không gian bằng cách sắp xếp lại nội thất, 37% lựa chọn mua thêm cây xanh và 32% lên kế hoạch tự tay thực hiện việc trang trí, sắm sửa nội thất cho căn hộ. Đây đều là những cách cải thiện không gian tương đối linh hoạt, không đòi hỏi phải thay đổi kết cấu hay đầu tư quá nhiều vào tài sản cố định.

4. Đầu tư cho nhà thuê cũng là cách mỗi người ưu tiên chất lượng cuộc sống hiện tại

Một lý do sâu xa hơn là nhiều người không còn xem việc sở hữu nhà là điều kiện bắt buộc để có một cuộc sống tốt. Trong bối cảnh giá nhà cao và việc mua nhà có thể cần nhiều năm tích lũy, họ lựa chọn thuê nhà để đáp ứng nhu cầu chỗ ở trong hiện tại, đồng thời dành tiền cho những trải nghiệm khác.

Điều này không đồng nghĩa với việc người thuê từ bỏ mục tiêu mua nhà hay sẵn sàng chi tiêu không giới hạn. Thay vào đó, họ cân nhắc giữa việc tiết kiệm cho tương lai và tận hưởng cuộc sống ở hiện tại. Nếu một khoản đầu tư nhỏ giúp căn nhà trở nên thoải mái hơn trong nhiều năm, đó là chi phí hợp lý.

Dù vậy, đầu tư vào nhà thuê vẫn cần có giới hạn. Người thuê nên ưu tiên những món đồ thiết yếu, có thể di chuyển, sử dụng lâu dài và phù hợp với ngân sách. Những hạng mục cải tạo lớn hoặc gắn cố định với căn nhà cần được trao đổi với chủ nhà trước khi thực hiện.

Sau cùng, việc không tiếc tiền đầu tư vào nhà thuê không nhất thiết xuất phát từ tâm lý tiêu dùng hay chạy theo xu hướng. Đó có thể là lựa chọn thực tế của những người hiểu rằng giá trị của một nơi ở không chỉ nằm ở quyền sở hữu, mà còn ở những trải nghiệm, sự tiện nghi và cảm giác thoải mái mà nó mang lại mỗi ngày.

(Nguồn: Rently)