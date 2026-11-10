Cặp vợ chồng U70 đến Agribank rút sổ tiết kiệm để chuyển sang tài khoản khác: Giám đốc PGD trực tiếp làm việc, khuyên ngừng giao dịch

Vừa qua, cán bộ Agribank tại Chi nhánh Nghi Xuân và Chi nhánh Can Lộc - Hà Tĩnh đã góp phần ngăn chặn hai vụ lừa đảo, giúp khách hàng bảo toàn tổng cộng 733 triệu đồng.

Theo Agribank, khoảng 14h ngày 5/11, tại Phòng giao dịch Xuân Phổ - Agribank Chi nhánh Nghi Xuân, ông Đ.M.H. (sinh năm 1958) cùng vợ là bà T.T.L. (sinh năm 1963), trú tại thôn Lĩnh Giang, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền tiết kiệm để chuyển sang tài khoản khác. Nhận thấy hai khách hàng có biểu hiện hoảng loạn, lo lắng bất thường, Hướng dẫn viên Lê Thị Sầm Na đã chủ động báo cáo ông Lê Thanh Bình - Giám đốc Phòng giao dịch Xuân Phổ để phối hợp hỗ trợ, tìm hiểu sự việc.

Qua trao đổi, cán bộ ngân hàng được biết từ sáng cùng ngày, ông H. liên tục nhận các cuộc gọi từ những số điện thoại lạ. Các đối tượng tự xưng là "Công an Trung ương", cáo buộc ông liên quan đến một đường dây rửa tiền, ma túy xuyên quốc gia và liên tục đe dọa sẽ bắt giữ nếu ông không chấp hành yêu cầu.

Để thao túng tâm lý nạn nhân, các đối tượng còn gửi thông báo giả về việc bắt giữ ông H., yêu cầu ông tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai. Sau đó, chúng hướng dẫn ông mua điện thoại mới, mở tài khoản ngân hàng và chuẩn bị chuyển tiền theo chỉ dẫn. Trong tâm lý hoang mang, lo sợ, vợ chồng ông H. đã làm theo hướng dẫn, mua điện thoại mới, mở tài khoản ngân hàng và đến Phòng giao dịch Xuân Phổ để rút tiền tiết kiệm.

Nhận diện đây là thủ đoạn lừa đảo, cán bộ Agribank đã kịp thời giải thích, thuyết phục khách hàng dừng giao dịch. Tuy nhiên, nhận thấy tâm lý của vợ chồng ông H. vẫn chưa ổn định và lo ngại khách hàng có thể tiếp tục đến điểm giao dịch khác để chuyển tiền cho các đối tượng, ông Lê Thanh Bình đã phối hợp với Công an xã Đan Hải đến tận nhà tuyên truyền, giải thích, giúp khách hàng nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng với lực lượng Công an, ông H. và bà L. đã nhận thức được sự việc, dừng toàn bộ ý định chuyển tiền và bảo toàn 700 triệu đồng tiền tiết kiệm.

Cũng trong ngày 5/11, tại Phòng giao dịch Vĩnh Lộc - Agribank Chi nhánh Can Lộc, cán bộ Phạm Thị Hằng phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch của một khách hàng. Từ những biểu hiện nghi vấn, cán bộ ngân hàng đã chủ động xác minh, tư vấn, cảnh báo và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo, giúp khách hàng bảo vệ 33 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Hằng - Phòng Giao dịch Vĩnh Lộc - Agribank Chi nhánh Can Lộc hỗ ngăn chặn thành công vụ lừa đảo với tổng số tiền 33 triệu đồng

Riêng trong năm 2026, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã trực tiếp phát hiện, ngăn chặn thành công 8 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, góp phần bảo vệ gần 4,6 tỷ đồng cho khách hàng. Những con số này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của đội ngũ giao dịch viên, cán bộ ngân hàng - những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng và có thể trở thành "chốt chặn" trước khi tiền được chuyển đến các đối tượng lừa đảo.