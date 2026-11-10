Công an phát thông báo nóng đến người dân mở nhiều tài khoản ngân hàng

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng yêu cầu mở nhiều tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm rửa tiền có chiều hướng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng hoạt động đánh bạc trực tuyến, mạng xã hội và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Điển hình, vừa qua, sau thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can gồm: Châu Quốc Việt, sinh năm 2002, ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau; Trần Tuấn Hải, sinh năm 1983, trú tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Huỳnh Văn Long, sinh năm 1981, ở thôn Đức Phổ, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai về hành vi "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Cơ quan Công an ghi lời khai bị can trong vụ án

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng tổ chức thành lập Công ty, tổ chức điều hành trang web đánh bạc trực tuyến tại khu vực Bavet (Campuchia). Để tham gia đánh bạc, người chơi phải đăng ký tài khoản bằng tên đăng nhập, mật khẩu và liên kết với tài khoản ngân hàng, số điện thoại cá nhân.

Nhằm phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc, các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Telegram... đăng tải thông tin tuyển dụng với những lời mời gọi hấp dẫn như "việc nhẹ, không cần kinh nghiệm, thu nhập cao", mức lương khoảng 1.000 USD/tháng. Thực chất, đây là thủ đoạn nhằm dụ dỗ người dân mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân rồi giao cho các đối tượng sử dụng.

Khi chiếm đoạt được tiền đánh bạc được chuyển vào các tài khoản này, người đứng tên tài khoản phải trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt và chuyển tiền theo sự chỉ đạo của các đối tượng. Việc sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều người khác nhau nhằm tạo ra các giao dịch lòng vòng, phức tạp, gây khó khăn cho công tác truy vết và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.

Để chủ động phòng ngừa với tội phạm rửa tiền, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng việc nhẹ, lương cao nhưng yêu cầu mở nhiều tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trước khi nhận việc, cần tìm hiểu kỹ thông tin, tư cách pháp lý của doanh nghiệp và tính chất công việc. Tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, thẻ ATM; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học cho người khác. Không đứng tên hộ thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản hoặc nhận, chuyển tiền khi không rõ mục đích, nguồn gốc giao dịch; không vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay cho hành vi phạm pháp.

Khi tài khoản bất ngờ nhận tiền từ người lạ hoặc phát sinh giao dịch bất thường, không tự ý rút, sử dụng hay chuyển tiếp số tiền đó mà cần liên hệ ngân hàng và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất. Những người từng cho thuê, cho mượn tài khoản cần chủ động rà soát giao dịch, lưu giữ tài liệu và kịp thời trình báo cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình