Kinh nghiệm 12 năm thuê nhà của cô gái SN 1996 ở TP.HCM: Chung cư mới chưa chắc đã tốt hơn chung cư cũ

Vấn đề không chỉ là chuyện tiền nhà hàng tháng đắt hay rẻ.

Đi tìm nhà để thuê và ở dài hạn, chắc hẳn không ít người sẽ nghĩ thế này: Nếu có điều kiện, thuê chung cư là tốt nhất, sinh hoạt trên 1 mặt sàn vừa dễ dọn dẹp, vừa tiện; an ninh và một môi trường sống cũng an toàn hơn, chưa kể nếu chọn tầng cao thì còn có view đẹp. Thế nên cũng không có gì quá khó hiểu khi nhiều người mặc định thuê chung cư mới sẽ có không gian sống tốt hơn chung cư cũ đã có tuổi đời vài chục năm.

Tuy nhiên thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Là người có kinh nghiệm thuê chung cư tầm trung với mức giá 13 triệu/tháng, và giờ chuyển sang thuê chung cư cũ với giá rẻ hơn gần 1 nửa, Thanh Trúc - Cô gái SN 1996 ở TP.HCM phải thừa nhận: Mặc định chung cư mới tốt hơn chung cư cũ là một sai lầm.

Người có trải nghiệm thuê chung cư mới và giờ là chung cư cũ, nói gì?

Vấn đề chưa bao giờ chỉ là chuyện tiền thuê đắt hay rẻ

Trước khi chuyển đến nơi ở hiện tại, Thanh Trúc từng có khoảng 3 năm thuê 1 căn hộ thuộc 1 dự án chung cư cũng mới bàn giao với quy mô 26 tầng, 625 căn. Ở thời điểm đó, số tiền Thanh Trúc phải trả cho căn hộ này là 13 triệu/tháng, chưa bao gồm điện nước, phí quản lý, phí dịch vụ.

Mặc dù bỏ ra số tiền không nhỏ để thuê nhà, nhưng chất lượng cuộc sống và sức khỏe của Thanh Trúc trong 3 năm ở đó lại có phần không được tốt. Cô cho biết căn hộ cũ có trần khá thấp, thiếu gió, nội thất chủ yếu bằng gỗ công nghiệp nên cảm giác khá ngột ngạt. Tường cũng không có khả năng cách âm tốt, khiến cô gặp vấn đề về giấc ngủ suốt thời gian dài.

"Mình ở đó 3 năm thì cả 3 năm mình bị mất ngủ, nhưng lúc đó cũng không nghĩ là do không gian lẫn không khí ở nơi mình sống. Chỉ đến khi chuyển sang căn hộ bây giờ, mình mới nhận ra những điểm trừ của căn chung cư trước đây từng ở".

Căn chung cư giá thuê 13 triệu/tháng có tầm view đẹp (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên điểm trừ trần thấp và khá bí (Ảnh: NVCC)

Thanh Trúc chia sẻ và cho biết sau khi chuyển ra khỏi căn chung cư 13 triệu/tháng, căn hộ hiện tại mà cô đang thuê có giá 7 triệu/tháng, thuộc một dự án đã bàn giao được hơn 20 năm.

Dù thiết kế căn hộ không hiện đại, tiện ích nội khu cũng không có nhiều như chỗ cũ, nhưng đổi lại, căn hộ này lại giải quyết được mọi bài toán mà trước đây, Thanh Trúc từng không nhận ra: Trần nhà cao, có 2 ban công đối nhau giúp không gian luôn thông thoáng, có gió tự nhiên. Tường căn hộ có khả năng cách âm tốt hơn. Điều khiến Thanh Trúc bất ngờ nhất là dù hai căn hộ chỉ cách nhau khoảng 1km, nhưng cảm giác về chất lượng không khí và không gian sống lại khác biệt rõ rệt.

"Chuyển sang căn hộ này được 1 tuần thì mình tự nhiên hết mất ngủ luôn! Đến chính mình cũng thấy việc này quá vi diệu, và đôi khi cũng tự hỏi là sao trước đây mình không nghĩ đến việc chuyển nhà khi bị mất ngủ dài ngày" - Thanh Trúc kể và cho biết "cơ duyên" khiến cô chuyển nhà chỉ đơn giản là chủ bán nhà, chứ không hẳn là vì muốn giảm ngân sách cho chỗ ở.

Đó cũng là lý do Thanh Trúc cho rằng người thuê nhà không nên mặc định chung cư mới sẽ mang lại chất lượng sống tốt hơn chung cư cũ. Theo cô, điều này chỉ đúng một phần khi xét đến tiện ích nội khu, bởi những chung cư mới thường có nhiều tiện ích hơn, trong khi các công trình cũ có thể không đáp ứng được nhu cầu này.

Tuy nhiên, chất lượng sống không chỉ nằm ở 1 yếu tố đó.

Căn chung cư giá thuê 7 triệu/tháng ở thời điểm Thanh Trúc mới nhận nhà (Ảnh: NVCC)

Thanh Trúc đang trong quá trình sửa sang, chăm chút cho căn hộ mới (Ảnh: NVCC)

"Chung cư mới bàn giao đôi khi không có nhiều chủ sở hữu ở đâu, mà là người ta đầu tư rồi cho thuê lại, nên cũng không thể mặc định cứ chung cư mới là dân trí cao, mà chung cư cũ là dân trí thấp. Như căn cũ mình thuê, dù là dự án mới nhưng ở mấy năm cũng thấy nhiều chuyện "hỡi ơi" lắm, cứ thi thoảng lại có nhà nào đấy ném đồ đạc xuống đất, 12h đêm vẫn hát karaoke, rồi trộm cắp hàng online nữa.

Còn căn chung cư cũ mình đang ở thì hầu hết là các bác đã về hưu, mọi người sống chậm rãi, hành xử đĩnh đạc lắm. Mình dù là người trẻ và đi thuê nhà ở đây, nhưng cũng ở 1 mình và ít khi ồn ào nên lại thấy hợp môi trường sống này hơn. Chắc cũng tùy nhu cầu và tính cách mà mỗi người sẽ có lựa chọn thuê nhà khác nhau, chỉ là đừng mặc định cứ nhà mới, nhà đắt là tốt hơn nhà cũ, nhà rẻ" - Thanh Trúc bộc bạch.

Hiện tại, cô gái SN 1996 này đã có 12 năm kinh nghiệm thuê nhà ở TP.HCM. Nhìn lại không ít lần chuyển nhà, Thanh Trúc cho rằng cho rằng có vài điều quan trọng cần lưu tâm để tìm được căn hộ như ý.

"Đừng vội chốt thuê nhà chỉ vì tiện ích nội khu quá sang xịn mịn, bởi chưa chắc mình đã dùng hết hoặc cần những thứ đó. Thứ cần tập trung và quan tâm là chất lượng căn hộ có có phù hợp với mình hay không.

Đồng thời, mình nghĩ mọi người cũng cần kiểm tra kỹ hiện trạng căn hộ trước khi nhận bàn giao, đọc kỹ hợp đồng về thời hạn báo trước nếu chủ muốn lấy lại nhà, khoản bồi thường khi chấm dứt hợp đồng đột ngột, khả năng chuyển nhượng hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng và điều khoản tăng giá thuê" - Thanh Trúc chia sẻ.

Không ngại thừa nhận bản thân đang "nằm thẳng", chưa tính đến chuyện mua nhà

Nhắc đến chuyện mua nhà, Thanh Trúc cho biết đó từng là mục tiêu mà cô theo đuổi khi mới tốt nghiệp Đại học. Ở thời điểm đó, cô gái SN 1996 này cũng từng nghĩ bản thân nên cố gắng mua nhà và tương lai sẽ phải có nhà. Tuy nhiên ở thì hiện tại, chuyện đó lại là thứ mà Thanh Trúc chưa nghĩ đến.

Nói cách khác, cô đang rất tận hưởng việc ở thuê và cũng chẳng tự áp lực với mục tiêu phải đứng tên trong một cuốn sổ đỏ.

Hiện tại, Thanh Trúc hài lòng với việc thuê chung cư ở lâu dài cùng 2 bé mèo (Ảnh: NVCC)

"Mua nhà từng mục tiêu mình nghĩ tới ở thời điểm mới ra trường, đến giờ mình cũng chưa hẳn là từ bỏ mong muốn có nhà. Nhưng mình nghĩ mọi chuyện cũng cần linh hoạt theo điều kiện thực tế của bản thân cũng như tình hình của thị trường.

Với mức lãi suất thả nổi ngân hàng đang cao, mình thấy thuê nhà vẫn là lựa chọn an toàn. Thuê nhà cũng có những điểm trừ, ví dụ điển hình là việc phải tìm nhà, chuyển nhà, mình thấy cũng khá mệt và tốn kém. Nhưng ở thuê thì chỉ mệt lúc đó thôi, cùng lắm là 1-2 tháng, chứ nếu cố vay mua nhà và gánh nợ, mình nghĩ có thể sẽ mệt gần hết cuộc đời mất vì công việc, tài chính cá nhân cũng khó đảm bảo luôn đi lên trong thời gian dài.

Thế nên mình hay nói đùa là mình đang chọn "nằm thẳng", làm việc vừa sức, tận hưởng cuộc sống không có áp lực nợ nần nhiều năm, mình thấy lựa chọn này đủ phù hợp và đủ linh hoạt với mình ở hiện tại" - Thanh Trúc bộc bạch.

Với cô gái SN 1996 này, xác định thuê nhà dài hạn không phải dấu hiệu của việc từ bỏ mục tiêu sở hữu tài sản, chỉ đơn giản là một lựa chọn phù hợp hơn các phương án khác ở thời điểm hiện tại. Khi chưa sẵn sàng về tài chính, việc tận hưởng một không gian sống tốt, duy trì sự thoải mái trong công việc và không phải gánh khoản nợ vượt quá khả năng cũng là cách quản lý cuộc sống có trách nhiệm.