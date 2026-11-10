Dân mạng trần tình về những thói quen “không sang” giúp tiết kiệm rất nhiều tiền

Topic này đang nhận được sự quan tâm chia sẻ của không ít người.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một người đã đăng câu hỏi: “Hãy kể một thói quen "không sang" nhưng giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền”. Bài đăng thu hút nhiều lượt tương tác cùng hơn 1.000 bình luận.

Trước đó trên MXH Threads, đây cũng từng là chủ đề viral. Có người chia sẻ thói quen đi ăn hàng mà có đồ thừa thì xin gói mang về, có người lại kể chuyện tiết kiệm tiền lẻ, người thì chia sẻ đơn giản là không làm nail, không ra tiệm gội đầu,... Mỗi người một bí quyết, một cách tiết kiệm riêng và quan trọng nhất là chẳng ai thấy ngại dù “chuyện đó nghe có vẻ không sang”.

Topic đang thu hút nhiều chia sẻ của cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình)

“Móng tay cắt gọn gàng không nuôi móng, vừa sạch vừa đỡ tốn tiền làm nail. Mình cũng gần như chẳng bao giờ đi ra tiệm gội đầu, họa hoằn lắm vài năm mới đi 2-3 lần nhưng cũng toàn là lúc cấp bách ví dụ như nhà bị cắt nước. Nói chung không làm nail, không ra tiệm gội đầu cũng không thấy mình kém sang đi nhưng được cái tiết kiệm khối tiền” - Một người bình luận.

“Mình đi ăn hàng nếu gọi ra mà không ăn hết thì sẽ bảo nhân viên gói mang về, còn ít cỡ 2-3 miếng sườn mình cũng mang về chứ chẳng thấy ngại. Tiết kiệm không phải cứ chỉ là tiêu ít đi mà còn là không lãng phí đồ ăn thực phẩm nữa” - Một người khác chia sẻ.

“Mình không dùng dầu xả tóc, ngoại trừ 1 cây son thì không có bất kỳ món đồ make up nào. Nước hoa mình cũng không dùng luôn. Nhiều lúc nghĩ cũng tự thấy sao mình con gái mà sống đơn giản quá, nhưng nghĩ đi nghĩ thấy như vậy mình thoải mái hơn, cũng không hẳn là do tiếc tiền không sắm, chỉ là không thấy thích nên không thử thôi.

Ăn uống thì 30 bữa sáng ăn tại nhà, trưa mang cơm đi làm, tối cũng tự nấu, thi thoảng mới đặt đồ ăn cùng đồng nghiệp hoặc đi ăn với bạn bè thôi. Giày 2 đôi, 1 đôi thể thao, 1 đôi cao gót. Dép cũng 2 đôi. Quần áo ở nhà 3 bộ, đồ mặc đi làm 3 bộ, đông hay hè cũng chỉ thế.

Tóc không làm, 1 năm cắt tóc 2 lần cho đỡ dài đỡ nóng chứ không nhuộm hay tạo kiểu chi hết” - Một người kể.

“Đồ dùng thiết yếu hàng ngày kiểu nước giặt nước xả, dầu gội sữa tắm, kem đánh răng, nước rửa bát,... dùng hết thì mua, không chốt đơn kiểu tranh thủ sale nên mua vì kiểu gì cũng dùng. Bởi sale thì 1 tháng có tới mấy đợt sale á mọi người, tháng nào cũng vậy nên không cần phải vội. Quần áo, giày dép lúc mua phải nghĩ xem món đó kết hợp được với món nào mình đang có không, nếu không thì đẹp mấy cũng không mua vì mua món đó là dễ mua thêm vài món nữa mới mặc được thành bộ” - Một người bày tỏ.

“Bỏ suy nghĩ đồ đã mặc để chụp hình là đồ cũ nha mọi người. Quần áo mua để mặc chứ không phải mua để chụp hình. Con gái hay bị vậy á, xưa mình cũng thế xong mua quá trời quần áo, lúc dọn đồ mới thấy quá lãng phí” - Một người thừa nhận.

“Mình hay gom chai lọ, thùng giấy, hộp cartoon để bán đồng nát á. Tại nhà mình có sân, nên cứ gom để đó thôi đủ nhiều thì bán, chứ nhà nào nhỏ thì không khuyến khích cách này” - Một người kể.

Nhiều người cũng chia sẻ các cách tiết kiệm khác, nghe “không sang” cũng không sao! (Ảnh chụp màn hình)

Làm sao hạn chế chi tiêu mà vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống?

1. Cắt giảm những khoản chi không thực sự mang lại giá trị

Muốn tiết kiệm hiệu quả, không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc cắt giảm những nhu cầu thiết yếu hay ép bản thân sống quá kham khổ. Thay vào đó, hãy rà soát những khoản chi thường xuyên nhưng không thực sự mang lại nhiều giá trị.

Chẳng hạn, nếu bạn hay mua đồ theo cảm hứng, đăng ký nhiều dịch vụ trả phí nhưng ít sử dụng hoặc đặt đồ ăn vì ngại chuẩn bị, bạn có thể điều chỉnh những thói quen này trước.

Một cách đơn giản là ghi lại các khoản chi trong khoảng một tháng để nhận diện đâu là nhu cầu thực sự, đâu là chi tiêu do tiện tay hoặc cảm xúc nhất thời. Khi biết tiền đang được sử dụng vào đâu, việc tiết kiệm sẽ trở nên dễ dàng hơn. Điều quan trọng là không cắt giảm một cách máy móc, mà ưu tiên loại bỏ những khoản ít cần thiết để dành ngân sách cho các hoạt động thực sự khiến bản thân vui vẻ, thoải mái.

2. Tìm phương án tiết kiệm hơn cho những nhu cầu quen thuộc

Không phải lúc nào muốn giảm chi phí cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ nhu cầu của bản thân. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách đáp ứng nhu cầu đó là đã có thể tiết kiệm được một khoản.

Ảnh minh họa Pinterest

Giả sử nếu thích cà phê, bạn có thể tự pha tại nhà vào những ngày làm việc bình thường và dành ngân sách cho những buổi gặp gỡ bạn bè tại quán vào cuối tuần. Với nhu cầu mua sắm, có thể ưu tiên những món đồ bền, dễ phối hợp và sử dụng lâu dài thay vì chạy theo xu hướng. Những lựa chọn này giúp bạn giảm chi phí mà không khiến cuộc sống mất đi sự tiện nghi.

3. Đặt ngân sách riêng cho những điều giúp bản thân tận hưởng cuộc sống

Tiết kiệm sẽ khó duy trì nếu mỗi lần chi tiền cho sở thích cá nhân đều khiến bạn cảm thấy có lỗi. Vì vậy, thay vì đặt mục tiêu cắt giảm mọi khoản chi ngoài nhu cầu thiết yếu, hãy chủ động dành một phần ngân sách cho những hoạt động mang lại niềm vui. Đó có thể là vài bữa ăn hàng mỗi tháng, 1-2 chuyến du lịch mỗi năm hay cho phép bản thân mua món đồ đã thích từ lâu nếu có tiền thưởng,...

Khi đã xác định trước giới hạn chi tiêu, bạn có thể tận hưởng những trải nghiệm này mà không lo ảnh hưởng đến các mục tiêu tài chính khác. Nếu tháng nào cũng cố gắng tiết kiệm tối đa rồi đến cuối tháng lại chi tiêu quá tay để bù đắp, kế hoạch tài chính sẽ rất khó duy trì. Một khoản ngân sách linh hoạt giúp cân bằng giữa hiện tại và tương lai, để tiết kiệm không trở thành áp lực mà là thói quen phù hợp với cuộc sống.