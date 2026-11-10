Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói thẳng: Nếu một người có 2.000 USD nên dành 600 USD đầu tư vào tri thức thay vì mua điện thoại và tiêu dùng

Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng giới trẻ nên tập trung vào những công việc tạo ra giá trị cao để nâng cao vị thế bản thân.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên

Sau gần 3 thập kỷ khởi nghiệp, ông Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ xây dựng Trung Nguyên Legend thành “đế chế” cà phê với hơn 1.000 quán trong và ngoài nước, xuất khẩu sản phẩm đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, mà còn trở thành một trong những doanh nhân truyền cảm hứng về khát vọng khởi nghiệp, tư duy làm giàu và hành trình chinh phục thị trường toàn cầu cho thế hệ trẻ.

Trong những lần chia sẻ công khai với truyền thông, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhấn mạnh đầu tư cho tri thức là một trong những khoản đầu tư khôn ngoan nhất. Bởi khi có kiến thức, có thông tin, chúng ta mới biết cách làm, biết lựa chọn và đưa ra quyết định đúng đắn.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người gần như chưa có đủ kiến thức về tài chính để hiểu rõ các sản phẩm, công cụ và hệ sinh thái tài chính. Ngay cả khi muốn làm giàu, họ cũng có thể chưa biết phải bắt đầu từ đâu, lựa chọn công cụ nào và quản lý tiền bạc ra sao.

Ông cho biết, khi bước vào một ngôi nhà, nếu quan sát tủ sách của gia chủ, chúng ta có thể phần nào hiểu được con người và tư duy của họ. Một tủ sách có thể phản ánh những gì người đó quan tâm, tìm hiểu và tích lũy.

“Nếu lấy ví dụ một người có 2.000 USD, họ có thể dành 600 USD để đầu tư cho việc học hỏi, trải nghiệm và tích lũy tri thức. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người lại dành phần lớn số tiền cho điện thoại di động và những nhu cầu tiêu dùng khác”, ông nhấn mạnh.

Nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên cũng kỳ vọng người trẻ cần suy nghĩ nghiêm túc về những lựa chọn của mình, chấp nhận những đánh đổi và cái giá phải trả cho quyết định đó. Đừng để đến khi nhìn lại mới hối tiếc.

Khi lựa chọn con đường khởi nghiệp hay bất kỳ công việc nào, cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Nhưng một khi đã quyết định, hãy kiên định với lựa chọn của mình và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách trên hành trình đó.

“Mỗi người có 24 giờ mỗi ngày. Vấn đề là chúng ta dành thời gian, tâm trí và sức lực cho phân khúc nào. Nói cách khác, phải hướng sức lực của mình vào việc tạo ra giá trị cao. Nếu mãi dành thời gian và công sức cho những công việc ở phân khúc giá trị thấp, chúng ta sẽ rất khó thay đổi vị thế của bản thân. Một dân tộc cũng khó có thể phát triển nếu phần lớn nguồn lực chỉ tập trung vào những hoạt động tạo ra giá trị thấp”, ông nhấn mạnh.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhận định thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trước nhưng chưa thực sự nuôi dưỡng những ước mơ lớn và động lực đủ mạnh để theo đuổi mục tiêu.

Nhắc lại hành trình khởi nghiệp của mình, ông Vũ cho rằng khi thiếu tiền bạc, người khởi nghiệp phải bù đắp bằng trí tuệ, công sức và sự bền bỉ. Quá trình lập nghiệp cũng là hành trình tích lũy kinh nghiệm về huy động vốn, quản lý nguồn lực, quản trị và cách ứng xử. Những kỹ năng này có thể học hỏi dần trong thực tế, nhưng điều cốt lõi vẫn là khát vọng đủ lớn để tạo động lực vượt qua trở ngại.

Vị doanh nhân cũng nhấn mạnh người trẻ cần có tinh thần chủ động cải thiện hoàn cảnh, thay vì đổ lỗi cho xuất phát điểm hay số phận. Theo ông, việc sinh ra trong điều kiện khó khăn không đồng nghĩa phải chấp nhận một cuộc sống giới hạn. Người trẻ cần tin rằng những gì cá nhân khác hoặc quốc gia khác làm được thì mình và Việt Nam cũng có thể thực hiện. Ông gọi đó là tinh thần chiến binh, gắn với ý thức trách nhiệm và hành động ngay từ hôm nay.