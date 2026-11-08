7 quy tắc giữ tiền đơn giản nhưng rất dễ bị bỏ qua

Muốn tiết kiệm được tiền không nhất thiết phải cắt giảm mọi khoản chi hay tìm đến những phương pháp quản lý tài chính phức tạp.

Thực tế, tiết kiệm không chỉ phụ thuộc vào thu nhập mà còn nằm ở cách chúng ta sử dụng tiền mỗi ngày. Có những quy tắc nghe rất đơn giản, thậm chí đã được nhắc đến từ lâu, nhưng nếu duy trì đều đặn sẽ giúp việc chi tiêu bớt tùy hứng và khoản tiền tích lũy không bị bỏ quên.

1. Gửi tiết kiệm ngay khi nhận lương, đừng đợi cuối tháng

Nếu đợi đến cuối tháng mới tiết kiệm phần tiền còn dư, rất có thể bạn sẽ chẳng còn bao nhiêu để dành. Những khoản mua sắm nhỏ, vài buổi ăn uống bên ngoài hay chi phí phát sinh thường khiến số tiền dự định tiết kiệm cứ vơi dần.

Một cách đơn giản hơn là trích riêng tiền tiết kiệm ngay khi vừa nhận lương. Chẳng hạn, với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, bạn có thể đặt mục tiêu dành ra 1,5 triệu đồng trước, sau đó mới phân bổ phần còn lại cho sinh hoạt và các khoản chi khác.

Số tiền này không cần quá lớn ngay từ đầu. Quan trọng là duy trì đều đặn mỗi tháng. Nếu có thể, hãy thiết lập chuyển khoản tự động sang tài khoản tiết kiệm để không phải nhớ và cũng hạn chế việc tiêu mất khoản tiền dự định dành dụm.

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2. Đừng mua cả gói lớn nếu chưa chắc dùng hết

Những combo mua 2 tặng 1, thùng hàng giá tốt hay sản phẩm có dung tích lớn thường tạo cảm giác mua nhiều sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng điều đó chỉ đúng khi bạn thực sự có nhu cầu và sử dụng hết số lượng đã mua.

Một hộp mỹ phẩm mở ra rồi bỏ quên, vài gói thực phẩm hết hạn trong tủ bếp hay những món đồ gia dụng mua về chưa một lần sử dụng đều là tiền đã bỏ ra nhưng không mang lại giá trị tương xứng.

Trước khi chọn mua theo combo, hãy thử tính giá trên từng sản phẩm và cân nhắc thời gian sử dụng. Nếu chỉ cần một món, mua lẻ đôi khi lại kinh tế hơn. Đừng để mức giá hấp dẫn khiến mình mua nhiều hơn nhu cầu thực tế.

3. Thấy món gì muốn mua, hãy ghi lại rồi quay lại sau

Một chiếc áo đang giảm giá, món đồ gia dụng vừa xuất hiện trên mạng hay chiếc tai nghe mới ra mắt có thể khiến bạn muốn mua ngay lập tức. Nhưng không phải món đồ nào khiến mình thích ở thời điểm nhìn thấy cũng thực sự cần thiết.

Thay vì thanh toán ngay, hãy ghi tên món đồ vào danh sách muốn mua và quay lại sau 24-48 giờ. Trong khoảng thời gian đó, bạn có thể xem lại ngân sách, tìm hiểu thêm giá bán hoặc cân nhắc xem mình đã có món nào tương tự chưa.

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Cách này đặc biệt hữu ích với những người thường mua sắm theo cảm hứng. Nếu sau vài ngày bạn vẫn muốn mua và món đồ thực sự phục vụ nhu cầu của mình, hãy cân nhắc đưa nó vào ngân sách. Còn nếu đã không còn nhớ đến món đồ ấy, bạn có thể giữ lại khoản tiền đó.

4. Đừng vứt hóa đơn ngay sau khi mua

Hóa đơn siêu thị hay cửa hàng thường bị bỏ đi ngay sau khi thanh toán, nhưng đây lại là thứ nên kiểm tra trước khi cất. Nhất là khi mua nhiều món cùng lúc, bạn có thể bỏ sót trường hợp tính tiền trùng, giá thanh toán khác giá niêm yết hoặc chương trình khuyến mãi chưa được áp dụng.

Với những món đồ điện tử, thiết bị gia dụng hoặc sản phẩm có chính sách đổi trả, bảo hành, hóa đơn còn là căn cứ để xử lý khi cần thiết.

Không cần giữ tất cả hóa đơn trong thời gian dài. Bạn chỉ cần kiểm tra lại ngay sau khi mua, chụp ảnh hoặc lưu riêng hóa đơn của những món hàng có giá trị và giấy tờ cần thiết. Một thao tác mất chưa đến một phút đôi khi giúp tránh được những khoản tiền mất oan.

5. Đồ còn dùng tốt thì chưa cần thay

Điện thoại vẫn hoạt động ổn, chiếc túi vẫn còn đẹp, máy giặt chưa hỏng nhưng trên thị trường đã có mẫu mới nhiều tính năng hơn. Việc muốn đổi sang món đồ tốt hơn là dễ hiểu, nhất là khi thu nhập đã cải thiện. Tuy nhiên, nếu cứ thấy phiên bản mới là muốn thay, chi phí mua sắm có thể tăng lên rất nhanh.

Trước khi quyết định, hãy xem món đồ hiện tại còn đáp ứng nhu cầu không. Nếu điện thoại vẫn dùng tốt, máy tính vẫn phục vụ công việc ổn định hay quần áo vẫn phù hợp, bạn hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng thay vì vội vàng mua mới.

Điều này không có nghĩa là phải cố dùng đồ cũ đến khi hỏng hoàn toàn. Nếu thiết bị thường xuyên trục trặc, tiêu tốn nhiều chi phí sửa chữa hoặc không còn đáp ứng công việc, nâng cấp là hợp lý. Vấn đề nằm ở việc thay đồ vì thực sự cần hay chỉ vì muốn có thứ mới hơn.

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6. Nấu ăn ở nhà vài bữa mỗi tuần

Ăn ngoài hay đặt đồ ăn mang lại sự tiện lợi, đặc biệt với những người bận rộn. Nhưng nếu gần như ngày nào cũng gọi đồ, tiền ăn uống có thể trở thành một trong những khoản chi lớn nhất trong tháng. Chưa kể phí giao hàng, phụ phí và những món ăn thêm khi đặt đơn.

Bạn không cần phải tự nấu cả ba bữa mỗi ngày mới được xem là tiết kiệm. Có thể bắt đầu bằng việc chuẩn bị bữa tối ở nhà vài hôm trong tuần, nấu thêm một phần để mang đi làm hôm sau hoặc tận dụng thực phẩm còn trong tủ lạnh.

Việc lên thực đơn đơn giản trước khi đi chợ cũng giúp hạn chế mua quá nhiều nguyên liệu rồi để hỏng. Vừa chủ động được bữa ăn, vừa giảm những khoản chi phát sinh vì không biết ăn gì nên lại mở ứng dụng đặt đồ.

7. Cuối tháng xem lại tiền đã tiêu vào đâu

Có những khoản chi chỉ vài chục nghìn đồng nên chúng ta thường không để ý, nhưng khi cộng lại trong cả tháng, con số có thể khá bất ngờ. Một vài lần gọi xe, mua đồ uống, đặt đồ ăn hay đăng ký dịch vụ trực tuyến đôi khi chiếm nhiều tiền hơn dự tính.

Cuối tháng, hãy dành khoảng 15-20 phút xem lại lịch sử giao dịch ngân hàng, ví điện tử hoặc ứng dụng thanh toán. Bạn có thể chia các khoản chi thành những nhóm cơ bản như ăn uống, đi lại, mua sắm, hóa đơn và giải trí để biết tiền đang tập trung ở đâu.

Mục đích không phải là tự trách mình vì đã tiêu quá nhiều, mà là tìm ra những khoản có thể điều chỉnh. Chẳng hạn, nếu tháng nào cũng trả phí cho một ứng dụng ít sử dụng, hãy hủy đăng ký. Nếu tiền đặt đồ ăn tăng cao, có thể thử nấu ở nhà thêm một vài bữa trong tháng tiếp theo.

Giữ tiền không đồng nghĩa với việc phải từ chối mọi cuộc vui hay luôn chọn món rẻ nhất. Bạn vẫn có thể mua thứ mình thích, ăn ở nhà hàng yêu thích hoặc nâng cấp những món đồ thực sự cần thiết. Chỉ cần biết mình đang chi tiền cho điều gì và dành một phần thu nhập cho tương lai, việc tiết kiệm sẽ bớt áp lực hơn rất nhiều.