Một người ở An Giang mới nhận gần 200 tỷ đồng trúng Vietlott: Nếu gửi tiết kiệm, lãi tối thiểu bao nhiêu 1 tháng?

Với khoản tiền gửi lên tới gần 200 tỷ đồng, tiền lãi có thể lên tới cả tỷ đồng.

Chiều 6/11, trên fanpage chính thức, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã phát trực tiếp màn trao giải cho khách hàng trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 trong kỳ quay số ngày 24/10 vừa qua. Giải thưởng này trị giá gần 200 tỷ đồng.

Được biết, người trúng giải là T.V. - Một người đàn ông hiện đang sinh sống tại tỉnh An Giang.

Lễ trao thưởng cho chủ nhân giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 được Vietlott phát trực tiếp trên fanpage chính thức vào chiều 6/11

Những thông tin này khiến nhiều người không khỏi băn khoăn: Nếu trúng Vietlott 200 tỷ đồng như khách hàng may mắn ở An Giang mà mang đi gửi tiết kiệm, mỗi tháng sẽ lãi bao nhiêu?

Khảo sát nhanh lãi suất tiết kiệm tại 5 ngân hàng BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank và SHB, có thể thấy Agribank là ngân hàng đang có mức lãi suất tốt nhất ở 3 kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng.

Đồ họa AI

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tổng tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất năm x Số tháng gửi/12

Như vậy, giả sử trúng Vietlott gần 200 tỷ đồng và mang gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, mức lãi tối thiểu hàng tháng sẽ như sau.

Gửi tiết kiệm 200 tỷ đồng tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Lãi tối thiểu 400 triệu đồng/tháng

BIDV, VietinBank và Vietcombank hiện cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Với khoản tiền gửi 200 tỷ đồng ở BIDV, VietinBank, Vietcombank trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng lần lượt là:

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ x 2,4% x 3/12 = 1,2 tỷ đồng - tương đương mức lãi 400 triệu đồng/tháng.

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ x 3% x 9/12 = 4,5 tỷ đồng - tương đương mức lãi 500 triệu đồng/tháng.

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ x 5,4% x 12/12 = 10,8 tỷ đồng - tương đương mức lãi 900 triệu đồng/tháng.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 200 tỷ đồng tại Agribank: Lãi tối thiểu khoảng 791,67 triệu đồng/tháng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Với khoản tiền gửi 200 tỷ đồng ở Agribank trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng lần lượt là:

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ x 4,75% x 3/12 = 2,375 tỷ đồng - tương đương mức lãi khoảng 791,67 triệu đồng/tháng.

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ x 6,6% x 9/12 = 9,9 tỷ đồng - tương đương mức lãi 1,1 tỷ đồng/tháng.

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ x 6,8% x 12/12 = 13,6 tỷ đồng - tương đương mức lãi khoảng 1,133 tỷ đồng/tháng.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 200 tỷ đồng tại SHB: Lãi tối thiểu 500 triệu đồng/tháng

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Với khoản tiền gửi 200 tỷ đồng ở SHB trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng lần lượt là:

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ x 3% x 3/12 = 1,5 tỷ đồng - tương đương mức lãi 500 triệu đồng/tháng.

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ x 4,4% x 9/12 = 6,6 tỷ đồng - tương đương mức lãi khoảng 733,33 triệu đồng/tháng.

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ x 4,9% x 12/12 = 9,8 tỷ đồng - tương đương mức lãi khoảng 816,67 triệu đồng/tháng.

Đồ họa AI

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được khảo sát vào 6/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.