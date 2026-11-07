Ngày 7/11, gửi dưới 1 tỷ đồng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi sau 3 tháng?

Gửi tại quầy: VPBank niêm yết lãi suất 4,65%/năm

Theo biểu lãi suất niêm yết tại các ngân hàng, đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng có sự chênh lệch đáng kể.

Tại VPBank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng tại quầy dành cho khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng được niêm yết ở mức 4,65%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng có thể nhận khoảng 1,16 triệu đồng tiền lãi sau 3 tháng. Nếu gửi 500 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt khoảng 5,81 triệu đồng.

Sacombank áp dụng lãi suất 4,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Với 500 triệu đồng gửi trong 3 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 5,75 triệu đồng. Tuy nhiên, đối với khoản tiền dưới 500 triệu đồng, lãi suất tại quầy của ngân hàng này là 4,5%/năm.

Tại SHB, khách hàng gửi dưới 2 tỷ đồng tại quầy được áp dụng lãi suất 4,5%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. Theo đó, khoản tiền gửi 100 triệu đồng mang lại khoảng 1,13 triệu đồng tiền lãi, trong khi khoản tiền gửi 500 triệu đồng có thể nhận khoảng 5,63 triệu đồng.

Techcombank niêm yết lãi suất tại quầy kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,35%/năm đối với khách hàng thông thường gửi dưới 1 tỷ đồng. Tương ứng, khoản tiền gửi 100 triệu đồng có thể mang lại khoảng 1,09 triệu đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Trong khi đó, MB áp dụng lãi suất 4,1%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, tương ứng khoảng 1,03 triệu đồng tiền lãi nếu gửi 100 triệu đồng trong 3 tháng.

ACB niêm yết lãi suất tiết kiệm truyền thống kỳ hạn 3 tháng ở mức 4%/năm, tương ứng 1 triệu đồng tiền lãi trên khoản tiền gửi 100 triệu đồng.

HDBank có mức lãi suất tại quầy thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 3,6%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng nhận khoảng 900.000 đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Bảng so sánh lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng tại 7 ngân hàng

(Tiền lãi minh họa với khoản gửi 500 triệu đồng - Lĩnh lãi cuối kỳ)

Ngân hàng Tại quầy Lãi tại quầy Online Lãi online VPBank 4,65% 5,81 triệu 4,75% 5,94 triệu Techcombank 4,35% 5,44 triệu 4,55% 5,69 triệu MB 4,10% 5,13 triệu 4,65% 5,81 triệu Sacombank 4,60% 5,75 triệu 4,75% 5,94 triệu SHB 4,50% 5,63 triệu 4,65% 5,81 triệu HDBank 3,60% 4,50 triệu 4,30% 5,38 triệu ACB 4,00% 5,00 triệu 4,50% 5,63 triệu

Gửi online: VPBank và Sacombank cùng niêm yết mức 4,75%/năm

Ở hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, mức lãi suất kỳ hạn 3 tháng tại nhiều ngân hàng cao hơn so với gửi tại quầy.

VPBank áp dụng lãi suất online 4,75%/năm đối với khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng, tiền lãi dự kiến sau 3 tháng đạt khoảng 1,19 triệu đồng. Nếu gửi 500 triệu đồng, khách hàng có thể nhận khoảng 5,94 triệu đồng.

Sacombank cũng niêm yết lãi suất online 4,75%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên. Trong khi đó, khoản tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng được áp dụng mức 4,6%/năm và khoản tiền dưới 50 triệu đồng hưởng lãi suất 4,5%/năm.

Tại MB, sản phẩm Tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass có lãi suất kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,65%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt khoảng 1,16 triệu đồng, cao hơn khoảng 137.500 đồng so với gửi tại quầy.

SHB cũng áp dụng lãi suất online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,65%/năm. Theo đó, khoản tiền gửi 100 triệu đồng có thể mang lại khoảng 1,16 triệu đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Techcombank niêm yết lãi suất tiền gửi Phát Lộc online dành cho khách hàng thông thường, số tiền dưới 1 tỷ đồng, ở mức 4,55%/năm. Với 100 triệu đồng gửi trong 3 tháng, tiền lãi dự kiến đạt khoảng 1,14 triệu đồng.

ACB áp dụng mức lãi suất online 4,5%/năm đối với khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Nếu gửi 500 triệu đồng, khách hàng có thể nhận khoảng 5,63 triệu đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Trong khi đó, HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,3%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt khoảng 1,08 triệu đồng, cao hơn 175.000 đồng so với gửi tại quầy.

Nhìn chung, gửi tiết kiệm online đang mang lại lợi thế về lãi suất tại cả 7 ngân hàng được khảo sát. Trong đó, HDBank có mức chênh lệch giữa hai hình thức lớn nhất, đạt 0,7 điểm %, tiếp đến là MB với 0,55 điểm % và ACB với 0,5 điểm %.

Đối với khoản tiền gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng, VPBank và Sacombank cùng có mức lãi suất online cao nhất trong nhóm khảo sát, tương ứng khoản lãi khoảng 5,94 triệu đồng. Trong khi đó, HDBank có mức lãi suất online thấp nhất, tương ứng khoản lãi khoảng 5,38 triệu đồng.