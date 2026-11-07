Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 7/11 tại SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng trong nước mở đầu phiên sáng 7/11 đi ngang sau phiên giảm mạnh trước đó. Vàng miếng SJC tiếp tục được niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động từ 140,3-140,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trước đó, giá vàng miếng SJC đã giảm 1,4 triệu đồng/lượng trong phiên 6/11.

Mở đầu phiên giao dịch sáng 7/11, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động so với cuối phiên hôm trước. Vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát tiếp tục niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn dao động từ 140,3-140,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC từ 500.000-700.000 đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 6/11, giá vàng miếng SJC đã giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi vàng nhẫn giảm 300.000 đồng/lượng tại một số thương hiệu. Bước sang phiên sáng 7/11, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt giữ nguyên mức giá chốt phiên trước.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, cũng giữ nguyên ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,3-140,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, đi ngang ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 136,5-141 triệu đồng/lượng, cũng không ghi nhận điều chỉnh.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 136,5 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 136,3 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 200.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, bốn thương hiệu trên cùng niêm yết mức cao nhất 140,5 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở 140,3 triệu đồng/lượng, chênh 200.000 đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá bán ra tại cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng ở mức 141 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cao nhất là 138 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn, ở 136,5 triệu đồng/lượng, chênh 1,5 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 136,5 140,5 138 141 PNJ 136,3 140,3 138 141 DOJI 136,5 140,5 138 141 Bảo Tín Minh Châu 136,5 140,5 136,5 141 Bảo Tín Mạnh Hải 136,5 140,5 138 141

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần ở mức 4.070 USD/ounce, giảm 0,4% so với phiên trước đó. Diễn biến này xuất hiện sau khi kim loại quý tăng tổng cộng khoảng 4% trong hai phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên thứ Sáu (6/11) sau khi báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ ghi nhận kết quả tích cực hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Theo báo cáo, số việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 10, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Những số liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt, tạo thêm dư địa để Fed tập trung kiểm soát lạm phát, đặc biệt trong bối cảnh áp lực giá cả liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Sau khi báo cáo được công bố, đồng USD tăng 0,7%, lên mức cao nhất kể từ ngày 29/10. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đi lên. Đồng USD mạnh hơn khiến vàng trở nên đắt đỏ đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu tăng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý vốn không mang lại thu nhập từ lãi.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 81%, tăng từ 72,8% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Nhận định về diễn biến thị trường, ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết giá vàng giảm mạnh sau báo cáo việc làm tích cực trên nhiều phương diện, song đang nỗ lực phục hồi. Theo ông, đây sẽ là phép thử quan trọng đối với đà tăng của giá vàng trong tuần.

Trước đó, hai quan chức Fed cũng lên tiếng ủng hộ phương án tăng lãi suất từng bước với mức điều chỉnh nhỏ nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Những tín hiệu này tiếp tục củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ sẽ duy trì theo hướng thắt chặt.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông cũng đang tác động đến thị trường hàng hóa. Giá dầu Brent hướng tới một tuần giảm mạnh khi xuất hiện kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tuy nhiên, những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tại Trung Đông vẫn hiện hữu.

Trên thị trường vàng vật chất, đợt giảm giá gần đây đã thúc đẩy nhu cầu mua vàng bán lẻ tại Ấn Độ trước lễ hội Diwali, một trong những dịp tiêu thụ vàng quan trọng nhất tại quốc gia này. Trước đó, ngày 30/10, giá vàng thế giới từng giảm xuống 3.870 USD/ounce, mức thấp nhất trong một năm.



