Lãi suất ngân hàng ngày 10/11 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất huy động trực tuyến ngày 10/11 tiếp tục ghi nhận sự chênh lệch đáng kể giữa các ngân hàng. Theo bảng tổng hợp từ 35 ngân hàng, có 5 nhà băng cùng niêm yết mức 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 18 tháng cao nhất đạt 7,4%/năm...

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng: 5 ngân hàng cùng niêm yết 7%/năm

Theo bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 10/11, có 5 ngân hàng cùng niêm yết mức 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, gồm MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB. Đây là mức cao nhất trong số 35 ngân hàng được khảo sát.

Xếp tiếp theo là BVBank với mức 6,9%/năm. Trong khi đó, nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức 6,8%/năm.

VPBank, LPBank và Saigonbank cùng niêm yết lãi suất 6,7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Bắc Á Bank áp dụng 6,6%/năm, OCB 6,5%/năm, MSB 6,3%/năm và Techcombank 6,25%/năm.

Ở nhóm tiếp theo, Nam A Bank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm. SHB và BaoVietBank áp dụng 6%/năm, trong khi MB niêm yết 5,85%/năm và NCB 5,8%/năm.

ABBank và TPBank cùng áp dụng mức 5,75%/năm; VietABank và VietBank niêm yết 5,6%/năm. ACB và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm, PVcomBank 5,1%/năm, GPBank 5,05%/năm, KienlongBank 5%/năm và Eximbank 4,8%/năm.

Ở nhóm cuối bảng, SeABank niêm yết 4,5%/năm, trong khi SCB áp dụng mức 0,6%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 18 tháng: VPBank cao nhất với 7,4%/năm

Ở kỳ hạn 18 tháng, VPBank niêm yết mức 7,4%/năm, cao nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Xếp tiếp theo là MBV, Sacombank và VCBNeo, cùng áp dụng mức 7%/năm. Trong khi đó, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và PGBank cùng niêm yết 6,8%/năm.

BVBank áp dụng 6,7%/năm, LPBank 6,55%/năm, Saigonbank 6,5%/năm và Bắc Á Bank 6,45%/năm. Nam A Bank niêm yết 6,3%/năm, OCB 6,2%/năm.

MSB, Vikki Bank, NCB và SHB cùng áp dụng mức 6,1%/năm. BaoVietBank niêm yết 6%/năm, trong khi VIB và VietBank cùng ở mức 5,9%/năm.

Ở nhóm tiếp theo, MB niêm yết 5,85%/năm, PVcomBank 5,8%/năm, TPBank 5,75%/năm và VietABank 5,7%/năm. HDBank áp dụng 5,6%/năm, Techcombank 5,35%/năm, ABBank và Eximbank cùng ở mức 5,3%/năm.

Các ngân hàng còn lại gồm GPBank (5,05%/năm), SeABank (4,75%/năm), KienlongBank (4,65%/năm) và SCB (0,6%/năm).

Lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng: Một số ngân hàng niêm yết tới 7%/năm

Ở kỳ hạn 6 tháng, VCBNeo niêm yết mức 7%/năm, cao nhất trong bảng khảo sát. PGBank đứng tiếp theo với 6,9%/năm, trong khi BVBank và Sacombank cùng áp dụng 6,7%/năm.

Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và VPBank cùng niêm yết 6,6%/năm. Bắc Á Bank áp dụng 6,55%/năm, MBV và LPBank cùng ở mức 6,5%/năm, Saigonbank 6,4%/năm và OCB 6,2%/năm.

Đáng chú ý, Techcombank niêm yết lãi suất 6 tháng ở mức 6,05%/năm, thấp hơn 0,4 điểm % so với bảng tổng hợp trước đó. TPBank cũng có mức lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 5,45%/năm, thấp hơn 0,1 điểm %.

Tại kỳ hạn 9 tháng, MBV và VCBNeo cùng niêm yết mức 7%/năm. PGBank áp dụng 6,9%/năm, BVBank và Sacombank cùng ở mức 6,7%/năm.

Nhóm Big4 và VPBank tiếp tục niêm yết 6,6%/năm ở kỳ hạn này. Bắc Á Bank áp dụng 6,55%/năm, LPBank 6,4%/năm, OCB 6,2%/năm, trong khi Techcombank niêm yết 6,05%/năm.

Ở kỳ hạn 3 tháng, nhiều ngân hàng cùng áp dụng mức 4,75%/năm. Một số ngân hàng niêm yết thấp hơn gồm Techcombank và LPBank (4,55%/năm), ACB và PVcomBank (4,5%/năm), HDBank (4,3%/năm), KienlongBank (4,2%/năm), SeABank (3,95%/năm), ABBank (3,8%/năm) và GPBank (3,7%/năm).

Lãi suất ưu đãi có thể vượt 9%/năm

Bên cạnh biểu lãi suất niêm yết công khai, mức lãi suất khách hàng được nhân viên ngân hàng giới thiệu khi liên hệ trực tiếp có thể khác nhau tùy số tiền gửi, kỳ hạn và điều kiện đi kèm.

Theo thông tin khảo sát trên thị trường, nhân viên một số ngân hàng có thể chào mời mức lãi suất lên tới 8–9%/năm. Tuy nhiên, đây là mức có thể áp dụng trong những điều kiện nhất định, không phải lãi suất niêm yết dành cho tất cả khách hàng.

Đơn cử, MB triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp sinh nhật lần thứ 32, cộng thêm từ 2,35 đến 2,9 điểm % lãi suất đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, tùy điều kiện áp dụng. Lãi suất sau ưu đãi có thể đạt 8,2%/năm.

Trong khi đó, Techcombank triển khai chương trình cộng thêm tối đa 1,7 điểm % lãi suất cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên trong tháng, áp dụng tại các kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng. Theo thông tin chương trình, lãi suất sau ưu đãi có thể đạt tối đa 8,4%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 8,6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, bên cạnh mức lãi suất niêm yết phổ biến quanh 6–7%/năm tại nhiều ngân hàng, các chương trình cộng thêm lãi suất có thể đưa mức lãi suất thực nhận lên trên 8%/năm, thậm chí vượt 9%/năm.

Tuy nhiên, khách hàng cần phân biệt giữa lãi suất niêm yết công khai và lãi suất sau ưu đãi. Trước khi gửi tiền, người gửi nên xác nhận rõ mức lãi suất thực nhận, số tiền gửi tối thiểu, kỳ hạn và các điều kiện áp dụng.