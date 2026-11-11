Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
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Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại SJC cùng nhiều thương hiệu khác trên thị trường hôm nay 11/11/2026.

Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99% và chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.

Về mặt vật lý, vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng tự nhiên và không bị oxy hóa, mất màu theo thời gian. Do có độ tinh khiết tối đa, vàng 9999 khá mềm và dẻo, dễ uốn cong cũng như móp méo nếu chịu lực tác động.

Cũng do độ mềm này, vàng 9999 khó để đính đá hay chế tác thành các loại trang sức cầu kỳ. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được đúc thành dạng thỏi, vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng 11/11/2026, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức 13,79 - 14,09 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 13,67 - 14,07 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm nhẹ 10.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 11/11/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.790.000 14.090.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ 13.790.000 14.092.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 13.790.000 14.093.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.670.000 14.070.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 13.670.000 14.080.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% 13.500.000 13.970.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99% 13.131.700 13.831.700 đồng/chỉ
Nữ trang 75% 9.513.500 10.493.500 đồng/chỉ
Nữ trang 68% 8.535.600 9.515.600 đồng/chỉ
Nữ trang 61% 7.557.600 8.537.600 đồng/chỉ
Nữ trang 58,3% 7.180.300 8.160.300 đồng/chỉ
Nữ trang 41,7% 4.861.100 5.841.100 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 7h ngày 11/11/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị




Doji


Vàng miếng SJC

13.790.000

14.090.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

13.100.000

13.300.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.500.000

13.900.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.790.000

14.090.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.790.000

14.092.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.670.000

14.070.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.670.000

14.080.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.500.000

13.970.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.790.000

14.090.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.610.000

14.030.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.610.000

14.030.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

12.920.000

13.400.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.480.000

13.980.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.600.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.500.000

14.000.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.790.000

14.090.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.740.000

14.090.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.740.000

14.040.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.740.000

14.040.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.500.000

13.950.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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