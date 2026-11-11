Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại SJC cùng nhiều thương hiệu khác trên thị trường hôm nay 11/11/2026.
Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99% và chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.
Về mặt vật lý, vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng tự nhiên và không bị oxy hóa, mất màu theo thời gian. Do có độ tinh khiết tối đa, vàng 9999 khá mềm và dẻo, dễ uốn cong cũng như móp méo nếu chịu lực tác động.
Cũng do độ mềm này, vàng 9999 khó để đính đá hay chế tác thành các loại trang sức cầu kỳ. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được đúc thành dạng thỏi, vàng miếng hoặc nhẫn trơn.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng 11/11/2026, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức 13,79 - 14,09 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 13,67 - 14,07 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm nhẹ 10.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 11/11/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|13.790.000
|14.090.000
|đồng/chỉ
|Vàng SJC 5 chỉ
|13.790.000
|14.092.000
|đồng/chỉ
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|13.790.000
|14.093.000
|đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|13.670.000
|14.070.000
|đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|13.670.000
|14.080.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99,99%
|13.500.000
|13.970.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99%
|13.131.700
|13.831.700
|đồng/chỉ
|Nữ trang 75%
|9.513.500
|10.493.500
|đồng/chỉ
|Nữ trang 68%
|8.535.600
|9.515.600
|đồng/chỉ
|Nữ trang 61%
|7.557.600
|8.537.600
|đồng/chỉ
|Nữ trang 58,3%
|7.180.300
|8.160.300
|đồng/chỉ
|Nữ trang 41,7%
|4.861.100
|5.841.100
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 7h ngày 11/11/2026
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
13.790.000
|
14.090.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
13.700.000
|
14.100.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu 9999
|
13.100.000
|
13.300.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 9999
|
13.500.000
|
13.900.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
13.790.000
|
14.090.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 5 chỉ
|
13.790.000
|
14.092.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
13.670.000
|
14.070.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|
13.670.000
|
14.080.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
13.500.000
|
13.970.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
13.790.000
|
14.090.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.610.000
|
14.030.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
13.610.000
|
14.030.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
12.920.000
|
13.400.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tin Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.680.000
|
14.080.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.680.000
|
14.080.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
13.680.000
|
14.080.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
|
13.480.000
|
13.980.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Mạnh Hải
|
Kim Gia Bảo 24K
|
13.700.000
|
14.100.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|
13.600.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 24K (999.9)
|
13.500.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|
13.790.000
|
14.090.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
13.740.000
|
14.090.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
13.740.000
|
14.040.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
13.740.000
|
14.040.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 999.9
|
13.500.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.