Thuê ô tô tốn 34,8 triệu/năm, cặp vợ chồng tiết lộ: Khỏi cần gánh nợ, chẳng lo chi phí nuôi xe

Nói chung quyết định thuê ô tô của gia đình này được nhận xét là tiện mọi đường.

Thay vì mua ô tô, một cặp vợ chồng ở Trung Quốc lựa chọn phương án thuê ô tô tự lái khi cần. Sau hơn một năm trải nghiệm hình thức này, họ đã chi khoảng 9.400 NDT (khoảng 38,4 triệu đồng) cho 17 lần thuê xe, di chuyển tổng cộng 8.500 km. Dù không sở hữu phương tiện riêng, hai người vẫn có thể chủ động đi chơi cuối tuần, về quê và thực hiện những chuyến du lịch bằng ô tô mà không phải gánh các khoản chi phí cố định như khi sở hữu ô tô.

Người chia sẻ câu chuyện có nickname InDom trên diễn đàn V2EX. Trong bài đăng, người này cho biết trước đây từng cân nhắc giữa việc mua xe và hay tiếp tục phụ thuộc vào taxi công nghệ. Tuy nhiên, do cả hai vợ chồng không có nhu cầu đi ô tô hàng ngày, đặc biệt là không cần xe để đi làm, họ quyết định thử thuê xe trong một năm trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Từ ngày 13/4/2025 đến 17/4/2026, hai người đã thuê xe tổng cộng 17 lần, tổng thời gian sử dụng xe khoảng 44 ngày. Tổng tiền thuê xe vào khoảng 9.400 NDT (khoảng 38,4 triệu đồng). Quãng đường di chuyển ghi nhận khoảng 8.500 km.

InDom đều ghi lại thời gian, chi phí, số km di chuyển trong mỗi lần thuê ô tô tự lái

InDom cho biết việc có thể thuê ô tô tự lái đã giúp cuộc sống của hai vợ chồng thay đổi đáng kể. Trước đây, những địa điểm ở ngoại ô có cảnh quan đẹp như núi, hồ hay các khu vực xa trung tâm thường nằm ngoài phạm vi di chuyển của họ vì không thuận tiện về phương tiện. Sau khi bắt đầu thuê xe, cả hai có thể chủ động lái xe đến những nơi mà trước đây họ chứ có cơ hội ghé thăm dù rất muốn.

Việc thuê ô tô còn giúp cặp vợ chồng thoải mái hơn khi lên kế hoạch cho những chuyến du lịch. Họ không còn phải phụ thuộc vào giờ tàu xe, không cần vội vàng chạy theo lịch trình cố định hay mang theo hành lý cồng kềnh khi chuyển giữa các địa điểm. Đồ đạc có thể để trong cốp xe, cả hai cũng dễ dàng dừng lại ở những nơi mình thích mà không phải lo lắng về phương tiện di chuyển đến điểm tiếp theo.

Một thay đổi khác là việc về quê trở nên thuận tiện hơn. Trước đây, InDom thường phải đi tàu cao tốc rồi tiếp tục bắt xe ghép để về nhà. Có lần, dù dự kiến chỉ mất khoảng 3 tiếng di chuyển, anh phải chờ tài xế vòng qua nhiều địa điểm, khiến thời gian về đến nhà kéo dài gần 6 tiếng. Từ khi chuyển sang thuê ô tô tự lái, số lần về quê của hai vợ chồng cũng tăng lên vì không còn phải phụ thuộc vào lịch trình của người khác.

InDom còn đầu tư 1 bộ camera hành trình để sử dụng mỗi lần thuê ô tô tự lái

Dù vậy, hình thức thuê ô tô tự lái này cũng có những nhược điểm. Theo InDom, một trong những bất tiện lớn nhất là phải đến địa điểm nhận xe và quay lại đó để trả xe. Hai người thường phải di chuyển bằng xe máy điện, mang theo nhiều đồ đạc và sắp xếp thời gian khá sát sao. Có lần, khi gần đến hạn trả xe, anh vừa phải lái xe đến trạm xăng, vừa phải tranh thủ thu dọn toàn bộ đồ đạc trong xe.

Việc sử dụng nhiều mẫu ô tô khác nhau cũng khiến anh mất thời gian làm quen. Đặc biệt, hệ thống đèn chiếu sáng giữa các hãng xe có thể không giống nhau, khiến người lái lúng túng khi cần bật đèn hoặc chuyển chế độ chiếu sáng. Vì vậy, InDom thường ưu tiên chọn những dòng xe mình từng sử dụng để tránh những tình huống không mong muốn.

Khi chia sẻ về kinh nghiệm thuê xe, người này khuyên những ai có ý định thử hình thức tương tự nên tìm hiểu kỹ các gói bảo hiểm. Theo trải nghiệm cá nhân, InDom thường sử dụng hai nền tảng thuê xe khác nhau và ưu tiên chọn nền tảng có chi phí rẻ hơn cho cùng 1 chiếc xe. Anh cũng khuyến nghị mọi người nên mua gói bảo hiểm cơ bản để hạn chế rủi ro khi phương tiện xảy ra va quệt hoặc hư hỏng trong quá trình sử dụng.

Sau hơn một năm, InDom cho rằng thuê xe vẫn là phương án phù hợp với nhu cầu hiện tại của hai vợ chồng. Nếu mua ô tô, họ sẽ phải tính thêm nhiều khoản chi phí cố định như tiền thuê chỗ đỗ xe, bảo hiểm, bảo dưỡng, chi phí khấu hao,... Trong khi đó, thuê xe giúp hai người chỉ phải trả tiền khi có nhu cầu thực tế. Dù thừa nhận đôi lúc vẫn muốn có một chiếc ô tô, InDom cho biết việc mua xe chưa phải kế hoạch cấp thiết.

Với InDom, điều quan trọng không phải là sở hữu một chiếc ô tô bằng mọi giá, mà là tìm được phương án di chuyển phù hợp với tần suất sử dụng và khả năng tài chính của gia đình.

(Nguồn: Diễn đàn V2EX)