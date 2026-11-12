Tiếc nuối của những người mua vàng

Vàng thế giới đã mất gần 30% so với đỉnh lịch sử hồi tháng 1, vàng miếng SJC rơi từ gần 191 xuống quanh 140 triệu đồng/lượng.

Cuối tháng 1, khi vàng miếng SJC được niêm yết bán ra ở vùng gần 191 triệu đồng/lượng, mua 3 lượng nghĩa là bỏ ra khoảng 572 triệu đồng. Chiều 11/11, cũng ba lượng vàng ấy chỉ bán lại được khoảng 411 triệu đồng theo giá mua vào 137 triệu đồng/lượng. Khoản chênh hơn 160 triệu đồng là cái giá của một quyết định mà nhiều người từng cho là "không thể sai" và "vàng luôn tăng".

Sau những con số ấy là nhiều kiểu tiếc nuối khác nhau của người mua vàng: người mua đúng đỉnh, người từng có lãi mà không chốt, và người tưởng đã bắt được đáy thành công.

Cú trượt dốc không ngừng của vàng

Vàng thế giới lập đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce ngày 29/1, nay còn quanh 4.000 USD, tức mất khoảng 30% giá trị. Trên đường đi xuống, kim loại quý này đã trải qua ba cú sập lớn. Đầu tiên là cú rơi ngay sau đỉnh khi nhà đầu tư chốt lời, sau đó là lần thủng mốc 4.000 USD hồi cuối tháng 6 khi lãi suất Mỹ cao đè nặng, và nhịp bán tháo cuối tháng 10 kéo vàng về đáy một năm quanh 3.880 USD.

Trong nước, vàng miếng SJC từ gần 191 triệu đồng/lượng cuối tháng 1 xuống còn 137-140 triệu đồng/lượng chiều 11/11, thấp hơn cả mặt bằng quanh 152 triệu đồng hồi đầu năm.

Người lãi nhờ mua vàng trong 2 năm qua không còn nhiều, thậm chí đang chịu lỗ nặng. Trong đó, nhà đầu tư lỗ nặng nhất là nhóm những người mua vào cuối tháng 1. Nếu bán ở mức 137 triệu đồng/lượng, họ mất khoảng 54 triệu đồng mỗi lượng, tương đương gần 28% vốn.

Nhóm những người nắm vàng từ trước và từng thấy tài khoản "xanh" rực rỡ cũng đang trải qua cảm giác tiếc nuối không nhỏ. Chẳng hạn mua vàng hồi đầu năm với giá vốn quanh 152 triệu đồng/lượng, đến ngày 29/1 họ đang lãi khoảng 38 triệu đồng mỗi lượng, tức khoảng 25%. Nhiều người khi ấy tin vàng còn lên nữa nên chưa bán. Nay giá bán ra quanh 140 triệu đồng, họ không chỉ mất sạch khoản lãi mà còn nằm dưới giá vốn.

Nhóm thứ ba là những người tưởng đã bắt được đáy với một niềm tin rằng vàng sẽ hồi phục. Đầu tháng 7, sau cú thủng 4.000 USD, giá hồi lên và nhiều người xuống tiền ở vùng quanh 150 triệu đồng/lượng với suy nghĩ đáy đã qua. Đến nay, họ đang thua khoảng 13-14 triệu đồng mỗi lượng. Khoản lỗ nhỏ hơn hai nhóm trên, nhưng cảm giác "mua đúng lúc rồi vẫn sai" lại khiến nhiều người mất niềm tin vào chính khả năng canh giá của mình.

Giá vàng sắp tới có thể đi về đâu?

Phần lớn các ngân hàng lớn đã hạ dự báo trong năm nay nhưng vẫn kỳ vọng vàng hồi phục. Goldman Sachs đưa mục tiêu cuối năm 2026 về 4.650 USD/ounce sau khi Fed tăng lãi suất hồi tháng 9, giảm từ mức 4.900 USD, và giữ 5.400 USD cho cuối năm 2027.

JPMorgan đặt 4.500 USD cho quý IV sau khi cắt khoảng 25% dự báo hồi tháng 7. UBS dự báo 4.600 USD vào cuối năm và 5.200 USD vào giữa năm 2027, trong khi Commerzbank cũng hạ dự báo cuối năm từ 5.000 xuống 4.800 USD nhưng vẫn giữ 5.200 USD cho cuối năm 2027.

Chỗ dựa của phe tăng giá là lực mua của các ngân hàng trung ương, vốn mua kỷ lục khoảng 289 tấn trong quý II, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, rủi ro trước mắt đến từ lãi suất. Vàng không sinh lãi nên kém hấp dẫn khi lãi suất tăng, trong khi thị trường đang định giá khoảng 80% khả năng Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12, và CPI tháng 10 của Mỹ vừa cao hơn dự báo. Giá dầu Brent đóng cửa tháng 10 ở 117,64 USD/thùng, tăng 13,6% trong tháng, tiếp tục nuôi kỳ vọng lạm phát. Theo Commerzbank, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ và các lệnh gọi ký quỹ cũng khuếch đại cú rơi của vàng cuối tháng 10, tức một phần nhịp giảm đến từ việc nhà đầu tư buộc phải bán, chứ không chỉ từ nhận định về giá trị của vàng.

Theo khảo sát gần nhất của Kitco News, tuần kết thúc ngày 30/10, niềm tin tăng giá của các chuyên gia Phố Wall gần như biến mất khi vàng thủng 3.900 USD, trong khi nhóm nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về tăng giá với đa số mong manh. Còn theo khảo sát của Reuters, các nhà dự báo đã hạ kỳ vọng giá vàng năm 2026 trong hai quý liên tiếp vì lạm phát và lãi suất cao kéo dài. Phép thử gần là cuộc họp của Fed ngày 8-9/12.