6 điều phải nhớ để tránh mất tiền oan

Thực tế có những khoản tiền mất đi chỉ vì mình hơi chủ quan: tính tiền xong không xem lại hóa đơn, chuyển khoản nhầm người hay quên hủy một gói dịch vụ đã lâu không dùng. Nhớ kiểm tra 6 việc này để tránh mất tiền oan.

1. Xem lại hóa đơn trước khi thanh toán

Đừng vội quẹt thẻ hay chuyển khoản ngay khi nhân viên đưa hóa đơn. Hãy dành vài giây kiểm tra số lượng sản phẩm, đơn giá và các khoản phụ thu. Đôi khi cửa hàng tính nhầm số lượng, áp dụng sai giá khuyến mãi hoặc cộng thêm một dịch vụ mà bạn không sử dụng.

Nếu thấy số tiền cao hơn dự kiến, cứ hỏi lại trước khi trả. Kiểm tra lúc đó vẫn dễ xử lý hơn là về nhà mới phát hiện.

2. Kiểm tra kỹ người nhận trước khi chuyển khoản

Chuyển khoản nhầm tài khoản có thể khiến bạn mất khá nhiều thời gian để xử lý. Trước khi xác nhận giao dịch, hãy kiểm tra tên người nhận, số tài khoản và ngân hàng. Với những khoản tiền lớn thì càng nên cẩn thận.

Đặc biệt, nếu nhận được tin nhắn nhờ chuyển tiền gấp từ người quen, hãy gọi điện xác nhận lại. Đừng vội làm theo chỉ vì tin nhắn được gửi từ tài khoản có tên và ảnh đại diện quen thuộc.

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3. Đọc kỹ điều khoản trước khi đăng ký dịch vụ

Nhiều dịch vụ có thời gian dùng thử miễn phí nhưng sẽ tự động gia hạn và trừ tiền khi hết thời hạn. Nếu chỉ đăng ký để dùng thử, bạn nên kiểm tra ngày kết thúc và cách hủy trước khi bắt đầu.

Ngoài ra, hãy xem dịch vụ tính phí theo tháng hay theo năm, có tự động gia hạn không và điều kiện hoàn tiền như thế nào. Đừng chỉ nhìn vào mức giá ưu đãi ban đầu.

4. Giữ lại hóa đơn và giấy bảo hành

Hóa đơn mua hàng, phiếu bảo hành hay email xác nhận thanh toán đều có thể cần đến khi bạn muốn đổi trả, bảo hành hoặc khiếu nại. Thế nhưng nhiều người thường nhận xong rồi bỏ đi, đến lúc cần lại không tìm thấy.

Với hóa đơn giấy, bạn có thể chụp ảnh lưu trong điện thoại. Những giấy tờ quan trọng nên được để riêng để dễ tìm khi cần.

Ảnh minh hoạ Pinterest

5. Đừng chọn dịch vụ chỉ vì giá rẻ

Một dịch vụ có giá thấp chưa chắc đã giúp bạn tiết kiệm. Chẳng hạn, khi sửa điều hòa, sửa xe hay thuê vận chuyển, mức giá ban đầu có thể chưa bao gồm công lắp đặt, linh kiện hoặc những khoản phát sinh khác.

Trước khi đồng ý, hãy hỏi rõ tổng chi phí và những hạng mục đã bao gồm. Nếu có thể, nên tham khảo giá ở vài nơi để biết mức nào hợp lý, thay vì chỉ chọn chỗ báo giá thấp nhất.

6. Kiểm tra những khoản tiền tự động bị trừ

Phí thường niên thẻ ngân hàng, phí duy trì tài khoản hay các gói đăng ký hàng tháng đều có thể âm thầm trừ tiền mà bạn không để ý. Nhất là những dịch vụ từng đăng ký để dùng thử hoặc chỉ dùng trong một thời gian ngắn.

Thỉnh thoảng, hãy xem lại lịch sử giao dịch và danh sách dịch vụ đang thanh toán tự động. Nếu không còn nhu cầu, hãy hủy đăng ký đúng cách. Xóa ứng dụng khỏi điện thoại không đồng nghĩa với việc gói dịch vụ đã được hủy.

Mấy khoản tiền này đôi khi không lớn nhưng cộng lại cũng đáng kể. Trước khi thanh toán hay đăng ký bất cứ dịch vụ nào, chịu khó kiểm tra sẽ đỡ mất tiền vì những lỗi rất nhỏ.