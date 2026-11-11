Sang năm 2027, BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... sẽ ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với những trường hợp sau

Bước sang năm 2027, một số khách hàng có thể bị tạm dừng giao dịch nếu giấy tờ tùy thân đã hết hiệu lực nhưng chưa được cấp đổi, cập nhật thông tin.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, ngân hàng có trách nhiệm theo dõi thời hạn hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng. Khi giấy tờ hết hiệu lực hoặc hết thời hạn sử dụng mà chưa được cập nhật, ngân hàng phải tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản theo quy định.

Đối với khách hàng cá nhân, có 2 trường hợp cần lưu ý:

- Giấy tờ tùy thân hết hạn: Khách hàng sử dụng căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đã hết hiệu lực nhưng chưa cập nhật giấy tờ mới với ngân hàng.

- Giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú hết hạn: Áp dụng đối với khách hàng là người nước ngoài có giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam đã hết hiệu lực.

Đối với khách hàng tổ chức:

- Người đại diện theo pháp luật hoặc kế toán trưởng có giấy tờ tùy thân hết hạn: Các giao dịch trên tài khoản thanh toán của tổ chức có thể bị tạm dừng theo quy định.

- Người được ủy quyền giao dịch có giấy tờ tùy thân hết hạn: Các giao dịch do chính người được ủy quyền thực hiện có thể bị tạm dừng cho đến khi thông tin được cập nhật đầy đủ.

Khi nào giấy tờ tùy thân của khách hàng hết hạn trong năm 2027?

Đối với khách hàng cá nhân, một trong những trường hợp cần quan tâm là những người đến độ tuổi phải cấp đổi thẻ căn cước trong năm 2027.

Theo Điều 21 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60.

Do đó, trong năm 2027, những người sinh năm 2002, 1987 và 1967 lần lượt bước sang tuổi 25, 40 và 60 thuộc nhóm cần lưu ý cấp đổi thẻ. Ngoài ra, công dân sinh năm 2013 đủ 14 tuổi trong năm này cũng thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp thẻ nếu chưa được cấp.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người đến tuổi nêu trên đều phải cấp đổi thẻ ngay. Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước quy định, thẻ căn cước được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi phải cấp đổi vẫn có giá trị sử dụng đến mốc tuổi cấp đổi tiếp theo.

Vì vậy, người dân cần kiểm tra ngày hết hạn ghi trên thẻ căn cước để xác định chính xác thời điểm phải cấp đổi, thay vì chỉ căn cứ vào năm sinh.

Đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp cần rà soát thời hạn sử dụng giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng và người được ủy quyền giao dịch. Nếu các giấy tờ này hết hiệu lực trong năm 2027, doanh nghiệp cần chủ động bổ sung thông tin mới với ngân hàng.

Khách hàng cần làm gì để tránh bị gián đoạn giao dịch?

Để tránh nguy cơ bị tạm dừng giao dịch, khách hàng nên chủ động kiểm tra thời hạn sử dụng của giấy tờ tùy thân đã đăng ký với ngân hàng. Trường hợp thuộc diện phải cấp đổi, người dân cần thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước và cập nhật thông tin mới tại ngân hàng.

Đối với doanh nghiệp, cần rà soát giấy tờ của người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng và những người được ủy quyền sử dụng tài khoản để kịp thời bổ sung khi có thay đổi.

Theo quy định, ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho khách hàng tối thiểu 30 ngày trước ngày giấy tờ tùy thân hết hiệu lực để khách hàng chủ động cập nhật, bổ sung thông tin.

Việc hoàn tất các thủ tục này sẽ giúp khách hàng bảo đảm thông tin nhận biết chính xác, đồng thời hạn chế nguy cơ gián đoạn hoạt động thanh toán, chuyển tiền và rút tiền trong năm 2027.