Chứng khoán Việt Nam sẽ nghỉ giao dịch một ngày trong tháng 11

Hoạt động giao dịch sẽ trở lại bình thường từ thứ Tư, ngày 25/11.

Ngày 11/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) chính thức thông báo bổ sung lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Theo đó, HOSE sẽ nghỉ giao dịch một ngày vào thứ Ba, ngày 24/11/2026.

Lịch nghỉ này được bổ sung vào lịch nghỉ giao dịch năm 2026 mà HOSE đã công bố tại Thông báo số 2294/TB-SGDHCM ngày 9/12/2025. Sở cũng đề nghị các công ty chứng khoán chủ động thông tin tới nhà đầu tư để nắm bắt và sắp xếp kế hoạch giao dịch phù hợp.

Trước đó, ngày 10/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng đã thông báo nghỉ giao dịch vào ngày 24/11 và tổ chức giao dịch trở lại từ thứ Tư, ngày 25/11/2026.

Như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có thêm một ngày nghỉ giao dịch trong tháng 11. Nhà đầu tư cần lưu ý mốc thời gian này khi lên kế hoạch mua bán cổ phiếu và thực hiện các giao dịch chứng khoán.

Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 24/4/2026, ngày 24/11 hằng năm chính thức được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào ngày này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Như vậy, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được triển khai theo quy định mới, đồng thời được bổ sung vào lịch nghỉ giao dịch của thị trường chứng khoán.