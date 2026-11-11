Lãi suất Agribank hôm nay: Gửi 10 triệu, 100 triệu, 500 triệu, 1 tỷ đồng có lãi bao nhiêu?

Theo biểu lãi suất Agribank niêm yết ngày 11/11, gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 tháng được hưởng 5,4%/năm, trong khi gửi trực tuyến lãi suất tối đa lên tới 6,8%/năm.

Là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất hệ thống, Agribank luôn là địa chỉ quen thuộc của người gửi tiết kiệm, nhất là nhóm khách hàng ưa chuộng sự an toàn.

Theo bảng lãi suất dành cho khách hàng cá nhân trên website của Agribank, lãi suất tiết kiệm bằng VND tại quầy tăng dần theo kỳ hạn. Kỳ hạn 1 tháng là 2,6%/năm, 3 tháng là 2,9%/năm và 6 tháng là 3,5%/năm. Từ kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất nhảy lên 5,4%/năm và đạt 5,5%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.

Ở kênh trực tuyến, Agribank niêm yết mức lãi suất tối đa theo từng nhóm kỳ hạn. Mức 4,75%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Biểu lãi suất tiền gửi VND của Agribank ở các kỳ hạn phổ biến như sau:

Kỳ hạn Lãi suất gửi tại quầy (%/năm) Lãi suất gửi online tối đa (%/năm) 1 tháng 2,6 4,75 3 tháng 2,9 4,75 6 tháng 3,5 6,6 12 tháng 5,4 6,8 24 tháng 5,5 6,8

Có thể thấy chênh lệch lớn nhất nằm ở nhóm kỳ hạn 6 tháng, khi lãi suất online tối đa cao hơn gửi tại quầy tới 3,1 điểm phần trăm (6,6%/năm so với 3,5%/năm). Ở kỳ hạn 12 tháng, khoảng cách là 1,4 điểm phần trăm (6,8%/năm so với 5,4%/năm).

Gửi 10 triệu, 100 triệu, 500 triệu, 1 tỷ đồng nhận lãi bao nhiêu?

Dưới đây là tiền lãi ước tính theo từng mức gửi, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ (đơn vị: đồng). Lãi suất online được tính theo mức tối đa Agribank niêm yết.

Theo đó, người gửi 10 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận 540.000 đồng tiền lãi nếu gửi tại quầy, hoặc tối đa 680.000 đồng nếu gửi online. Với 100 triệu đồng, con số tương ứng là 5,4 triệu đồng và 6,8 triệu đồng. Gửi 500 triệu đồng được 27 triệu đồng tại quầy và tối đa 34 triệu đồng khi gửi trực tuyến.

Ở mức 1 tỷ đồng, tiền lãi sau 12 tháng là 54 triệu đồng tại quầy và tối đa 68 triệu đồng khi gửi online. Nếu kéo dài kỳ hạn lên 24 tháng, tổng tiền lãi nhận về lần lượt là 110 triệu đồng và 136 triệu đồng.

Gửi 10 triệu đồng

Kỳ hạn Tiền lãi gửi tại quầy Tiền lãi gửi online tối đa 1 tháng 21.667 39.583 3 tháng 72.500 118.750 6 tháng 175.000 330.000 12 tháng 540.000 680.000 24 tháng 1.100.000 1.360.000

Gửi 100 triệu đồng

Kỳ hạn Tiền lãi gửi tại quầy Tiền lãi gửi online tối đa 1 tháng 216.667 395.833 3 tháng 725.000 1.187.500 6 tháng 1.750.000 3.300.000 12 tháng 5.400.000 6.800.000 24 tháng 11.000.000 13.600.000

Gửi 500 triệu đồng

Kỳ hạn Tiền lãi gửi tại quầy Tiền lãi gửi online tối đa 1 tháng 1.083.333 1.979.167 3 tháng 3.625.000 5.937.500 6 tháng 8.750.000 16.500.000 12 tháng 27.000.000 34.000.000 24 tháng 55.000.000 68.000.000

Gửi 1 tỷ đồng

Kỳ hạn Tiền lãi gửi tại quầy Tiền lãi gửi online tối đa 1 tháng 2.166.667 3.958.333 3 tháng 7.250.000 11.875.000 6 tháng 17.500.000 33.000.000 12 tháng 54.000.000 68.000.000 24 tháng 110.000.000 136.000.000

Gửi kỳ hạn nào lợi nhất?

Biểu lãi suất tại quầy của Agribank cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa nhóm kỳ hạn ngắn và kỳ hạn từ 12 tháng. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 3,5%/năm, nhưng sang kỳ hạn 12 tháng đã lên 5,4%/năm. Quy về bình quân mỗi tháng sẽ thấy rõ sự khác biệt. Với 500 triệu đồng, gửi 6 tháng nhận 8,75 triệu đồng tiền lãi, tương đương khoảng 1,46 triệu đồng mỗi tháng. Cùng số tiền này gửi 12 tháng nhận 27 triệu đồng, tương đương 2,25 triệu đồng mỗi tháng.

Ở kênh trực tuyến, mức chênh giữa các kỳ hạn thu hẹp hơn do lãi suất 6 tháng đã ở mức tối đa 6,6%/năm. Người gửi 1 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng online có thể nhận tối đa 33 triệu đồng, so với 17,5 triệu đồng khi gửi cùng kỳ hạn tại quầy.

Tuy nhiên, kỳ hạn càng dài đồng nghĩa với việc tiền bị cố định lâu hơn. Người gửi cần cân nhắc nhu cầu sử dụng vốn của mình trước khi chọn kỳ hạn, bởi nếu rút trước hạn, khách hàng thường chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn, hiện Agribank niêm yết ở mức 0,2%/năm.