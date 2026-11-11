Bị sa thải, buồn chưa xong đã trúng số 6,4 tỷ đồng

Đúng là trong cái rủi có cái may, mấy ai trúng số trong hoàn cảnh đặc biệt thế này.

Trúng số vốn đã là chuyện không đơn giản, trúng số tiền tỷ ngay sau khi nhận tin bị sả thải lại là chuyện hy hữu hơn nữa. Và Michelle Sanders - Người phụ nữ sống tại bang Michigan (Mỹ), chính là chủ nhân giải thưởng 250.000 USD (khoảng 6,4 tỷ đồng) trong hoàn cảnh đặc biệt đó.

Mọi chuyện bắt đầu vào dịp Lễ Giáng Sinh năm 2020. Lúc đó, Michelle Sanders đang làm việc cho một văn phòng môi giới bất động sản ở Michigan (Mỹ). Trước lễ Giáng sinh đúng 1 ngày, cô nhận tin mình có tên trong danh sách cắt giảm. Thông tin này khiến Michelle Sanders thực sự đã nghĩ "năm mới thế là xong", cô chẳng biết nên hy vọng gì vào tương lai khi đùng cái trở thành người thất nghiệp trong khi xung quanh, ai cũng nô nức sắm sửa, chuẩn bị cho năm mới.

Nhớ lại quãng thời gian đó, Michelle cho biết cô thậm chí sốc đến mức không thể khóc.

"Tôi không biết nên phản ứng thế nào cho phải" - Cô nói. Việc duy nhất Michelle có thể làm để tạm quên đi nỗi bất an trong mình là dọn dẹp nhà cửa. Nhưng nhà cũng chẳng rộng đến thế, dọn loáng cái đã xong.

Trong khoảnh khắc ấy, Michelle quyết định ra ngoài, mua một tấm vé số với hy vọng vận may sẽ mỉm cười. Tuy nhiên, tấm vé đầu tiên không mang lại giải thưởng. Thay vì bỏ cuộc, cô tiếp tục tham gia chương trình quay số cơ hội thứ hai (second-chance drawing) bằng cách gửi thông tin từ tấm vé không trúng thưởng.

Đây là chương trình cho phép người chơi sử dụng vé không trúng thưởng để đăng ký tham gia một đợt lựa chọn riêng, qua đó có cơ hội được mời xuất hiện trong chương trình The Big Spin của Michigan Lottery. Người được chọn sẽ trực tiếp quay một vòng quay giải thưởng khổng lồ, với cơ hội nhận số tiền lên tới 1 triệu USD.

Không lâu sau khi bị sa thải, Michelle Sanders trúng 250.000 USD (khoảng 6,4 tỷ đồng)

Michelle sau đó nhận được tin mình là một trong những người may mắn được chọn tham gia chương trình. Cô có cơ hội bước lên sân khấu và tự tay quay vòng quay để quyết định giá trị giải thưởng. Dù đã có cơ hội giành tiền thưởng, cô vẫn không khỏi hồi hộp khi đến lượt mình.

Ngày 30/1/2020, Michelle chính thức tham gia The Big Spin. Cô kể rằng đôi chân mình run lên khi tiến về phía vòng quay. Sau cú đẩy quyết định, kim chỉ dừng lại ở mức 250.000 USD (khoảng 6,3 tỷ đồng). Từ một người vừa mất việc, đang loay hoay với những khoản chi tiêu thường ngày, Michelle bất ngờ có trong tay một khoản tiền đủ lớn để giải quyết nhiều dự định còn dang dở.

Điều đáng chú ý là cô không xem số tiền này đơn thuần như cơ hội để mua sắm hay tận hưởng cuộc sống xa hoa. Thay vào đó, Michelle đã nghĩ đến những kế hoạch gắn với gia đình và tương lai của con trai.

Hiện tại, hơn 6 năm sau khi vận may bất ngờ ập đến, Michelle cho biết cuộc sống của cô không thay đổi quá nhiều. Cô vẫn đang đi làm, cả gia đình vẫn ở trong căn hộ nhỏ trước đây, mọi thứ gần như chẳng có gì khác so với trước khi trúng số.

"Khoản tiền trúng thưởng năm đó (năm 2020) thực sự đã cứu tôi khỏi cơn tuyệt vọng. Lúc ấy điều tôi lo lắng nhất là nếu mình mất việc, chuyện học tập của con trai và cuộc sống của gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi không phải những người quá dư dả hay có mức thu nhập cao, tiền dự phòng cũng chỉ đủ trang trải trong ngắn hạn. Thế nên khoản tiền 250.000 USD lúc đó giống như một chiếc phao cứu sinh để tôi giải quyết cơn lo âu vì thất nghiệp.

May mắn không lâu sau đó, tôi cũng tìm được công việc mới và mọi thứ lại trở lại bình thường" - Michelle chia sẻ.

(Nguồn: Lottery USA)