Cặp vợ chồng trúng số 192 tỷ đồng tuyên bố: Vẫn đi làm bình thường, tiếp tục mua vé số

Cả 2 khẳng định sẽ không để khoản tiền thưởng lớn làm đảo lộn cuộc sống.

Trong kỳ quay số 26123 của chương trình xổ số Super Lotto vào tối ngày 28/10 vừa qua, Wen và Lin - Một cặp vợ chồng sống tại quận Hải Điến, Bắc Kinh (Trung Quốc), bất ngờ trở thành chủ nhân giải xổ số trị giá 51,75 triệu NDT (khoảng 192 tỷ đồng). Tuy nhiên, thay vì nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống hay tận hưởng những thú vui xa xỉ sau khi nhận khoản tiền lớn, cả hai khẳng định sẽ tiếp tục sinh hoạt như bình thường, không để vận may bất ngờ làm đảo lộn nhịp sống vốn có.

Được biết trong tổng số 11 giải nhất được trao trên toàn quốc, có 5 giải nhất bổ sung thuộc về một điểm bán xổ số tại quận Hải Điến, Bắc Kinh. Wen và Lin chính là những người may mắn sở hữu tấm vé trúng thưởng này.

Cặp đôi xuất hiện tại trung tâm nhận thưởng vào chiều 29/10 để làm thủ tục nhận giải. Đáng chú ý, hai người mới mua xổ số được khoảng 3 tháng, chưa thể xem là những người chơi lâu năm hay có thói quen mua vé số thường xuyên.

Wen và Lin cho biết họ không có lịch mua xổ số cố định, phần lớn những lần mua vé đều diễn ra khá ngẫu nhiên, chẳng hạn khi đi dạo phố, mua sắm hoặc tình cờ đi ngang một cửa hàng xổ số thể thao. Thấy cửa hàng tiện đường, cả hai sẽ ghé vào mua một tấm vé với tâm lý thoải mái, không đặt nhiều kỳ vọng. Lần này, những con số mang lại vận may cho gia đình được lựa chọn dựa trên ngày sinh của cả ba thành viên, gồm hai vợ chồng và con nhỏ. Với họ, dãy số không chỉ là một lựa chọn ngẫu hứng mà còn chứa đựng dấu ấn riêng của gia đình.

Tờ vé số mang lại giải thưởng 51,75 triệu NDT (khoảng 192 tỷ đồng) cho Wen và Lin

Sau khi kết thúc kỳ quay số tối 28/10, cả hai thậm chí không lập tức kiểm tra kết quả. Phải đến sáng hôm sau, họ mới nhớ ra tấm vé đã mua và lấy ra đối chiếu. Khi phát hiện mình trúng giải lớn, hai vợ chồng không giấu được sự bất ngờ. Họ lập tức chia sẻ tin vui với người thân và nhận được sự vui mừng từ cả gia đình.

“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ giải thưởng lớn đến vậy lại rơi vào tay mình” - Cặp đôi chia sẻ. Trước đây, họ chủ yếu mua những tấm vé có giá trị nhỏ và luôn giữ tâm lý nhẹ nhàng. Nếu không trúng thưởng, cả hai cũng không quá tiếc nuối, bởi việc mua xổ số đối với họ đơn giản là một cách góp phần vào các hoạt động phúc lợi cộng đồng.

Điều khiến câu chuyện của Wen và Lin được chú ý không chỉ nằm ở khoản tiền thưởng khổng lồ, mà còn ở cách họ nhìn nhận vận may bất ngờ này. Dù trở thành triệu phú chỉ sau một đêm, cặp đôi cho biết không có ý định để số tiền thưởng làm thay đổi nhịp sống thường ngày.

Theo chia sẻ, họ vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống vốn có, duy trì công việc và sinh hoạt như trước. Hai người cũng không có kế hoạch biến việc trúng số thành lý do để thay đổi hoàn toàn thói quen mua xổ số. Nếu có dịp đi ngang cửa hàng, họ vẫn có thể mua một tấm vé theo cách ngẫu nhiên, không biến việc chơi xổ số thành hoạt động thường xuyên hay đặt kỳ vọng quá lớn vào những lần tiếp theo.

Với Wen và Lin, khoản tiền thưởng là một niềm vui bất ngờ, nhưng không phải lý do để từ bỏ những gì đang có. Họ muốn tận hưởng may mắn theo cách bình thản, tiếp tục sống và làm việc như trước, thay vì để một khoản tiền lớn quyết định toàn bộ cuộc sống của mình.

Câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ cũng cho thấy một góc nhìn khác về những người trúng giải độc đắc. Với họ, niềm vui không nhất thiết phải đi kèm những thay đổi ồn ào hay một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Đôi khi, điều đáng quý nhất sau khi nhận được khoản tiền ngoài dự tính chính là vẫn giữ được sự bình yên và nhịp sống quen thuộc của gia đình.

(Nguồn: Sina Sport)