Chàng trai bất ngờ trở thành sếp của người từng khiến mình phải nghỉ việc

Gặp lại sếp cũ trong vai trò cấp trên, tính ra mối nhân duyên này cũng đặc biệt!

Đi làm, bất đồng với sếp vốn không phải là chuyện lạ. Và thực tế đôi khi cũng chẳng cần rạch ròi ai đúng - ai sai, bởi vấn đề có thể chỉ đơn giản là không hợp cách làm việc. Trong hoàn cảnh ấy, có người quyết định rời đi, tìm một nơi phù hợp hơn, có người quyết định ở lại và tìm cách khắc phục. Lựa chọn nào cũng đều hợp lý cả.

Tuy nhiên nghỉ việc rồi mà mối nhân duyên vẫn chưa kết thúc như trong câu chuyện của chàng trai dưới đây, quả là chuyện hiếm.

Sau 5 năm rời khỏi một công ty start-up vì không thể tiếp tục chịu đựng cách quản lý của cấp trên, chàng trai này đã có màn tái ngộ không ngờ với người sếp cũ. Điều đáng nói, trong lần gặp lại này, vị thế của cả hai đã hoàn toàn đảo ngược.

Câu chuyện được chính chủ kể lại trên Reddit.com. Anh tiết lộ người quản lý của anh cách đây 5 năm tên Greg. Trong thời gian làm việc chung, Greg được mô tả là người điều hành bằng cách tạo áp lực và khiến nhân viên luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Ảnh minh họa

Thay vì xây dựng môi trường làm việc dựa trên sự tin tưởng, Greg thường xuyên đặt ra những yêu cầu khắt khe về thời gian và tiến độ. Chàng trai cho biết vị quản lý này áp dụng lịch làm việc bắt buộc kéo dài tới 14 tiếng mỗi ngày, đồng thời liên tục tạo cảm giác công việc đang trong tình trạng khẩn cấp, ngay cả khi chẳng có gì thật sự gấp gáp đến thế.

Không chỉ vậy, Greg còn thường xuyên giao việc cho anh và các nhân sự cấp dưới khác vào đêm muộn, khiến ranh giới giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi gần như biến mất. Tình trạng này kéo dài khiến không ít người rơi vào trạng thái kiệt sức. Cuối cùng, anh quyết định xin nghỉ để tìm kiếm một môi trường làm việc phù hợp hơn.

"Lúc ấy, có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ có ngày mình lại trở thành cấp trên của Greg" - Chàng trai viết.

Sau khi chuyển sang công ty mới, sự nghiệp của anh dần có những bước tiến. Không còn phải làm việc trong môi trường liên tục chịu áp lực, anh tìm được nơi coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Qua thời gian, anh được thăng tiến lên vị trí Senior Engineering Manager (Quản lý kỹ thuật cấp cao), phụ trách quản lý một nhóm kỹ sư.

Mọi chuyện tưởng như đã khép lại từ lâu, cho đến hồi cuối tháng 10, một nhân sự mới được điều chuyển vào nhóm kỹ thuật của anh. Theo chia sẻ, ban lãnh đạo công ty quyết định bổ sung người này vào đội ngũ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự. Do đang trong kỳ nghỉ phép khi quyết định được đưa ra, anh không tham gia quá trình lựa chọn hay tuyển dụng nhân sự mới.

Chỉ đến khi tham buổi họp nhóm trực tuyến vào sáng đầu tuần, tình huống bất ngờ mới xuất hiện: Anh thấy Greg tham gia cuộc họp và đang tự giới thiệu bản thân. Khi chàng trai này bật camera, sắc mặt Greg thay đổi rõ rệt.

"Có lẽ chúng tôi đều không ngờ đến tình huống này, cả 2 đã thực sự bối rối mất một lúc" - Anh viết và thừa nhận bản thân có những cảm xúc khá phức tạp khi gặp lại cấp trên cũ trong hoàn cảnh này. Một mặt, anh muốn xử lý mọi việc một cách chuyên nghiệp, công bằng và không để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Mặt khác, anh cũng không thể phủ nhận cảm giác có phần đắc thắng khi nghĩ lại quãng thời gian làm tới 14 tiếng/ngày trước đây.

Ảnh minh họa

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng Reddit. Nhiều người cho rằng dù hoàn cảnh hiện tại đã thay đổi, chàng trai này không nên để cảm xúc cá nhân chi phối cách quản lý cấp dưới.

Một số người cũng nhắc nhở rằng vị quản lý cũ có thể tiếp tục gây ra rắc rối nếu cảm thấy vị thế của mình bị đe dọa. Vì vậy, anh nên lưu lại những trao đổi quan trọng, theo dõi tiến độ công việc và bảo đảm mọi quyết định quản lý đều có căn cứ rõ ràng.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng 5 năm là khoảng thời gian đủ dài để một người thay đổi. Thay vì mặc định Greg vẫn giữ nguyên cách làm việc cũ, có người khuyên anh nên cho cấp dưới mới cơ hội thể hiện năng lực và đánh giá dựa trên kết quả công việc hiện tại.

Sau cùng, câu chuyện không chỉ xoay quanh màn đổi ngôi giữa hai người từng làm việc chung mà còn đặt ra một vấn đề về cách sử dụng quyền lực trong môi trường công sở. Khi đã ở vị trí quản lý, người từng là nhân viên sẽ có cơ hội lựa chọn cách đối xử với cấp dưới khác với những gì mình từng trải qua.

Thay vì biến quá khứ thành lý do để trả đũa, anh có thể chứng minh rằng một người lãnh đạo không cần tạo ra nỗi sợ hãi mới có thể điều hành đội ngũ hiệu quả. Đây cũng chính là điều mà nhiều người dùng Reddit khuyến khích anh thực hiện khi đứng trước tình huống đặc biệt này.

(Nguồn: The Economics Time)