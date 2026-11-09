Giá vàng miếng, vàng nhẫn 9999 hôm nay ngày 9/11

Giá vàng trong nước bước sang ngày 9/11 với mức niêm yết gần nhất của vàng miếng SJC là 141 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, dù giá bán vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu khá tương đồng, mức giá mua vào lại có sự khác biệt đáng kể.

Theo bảng giá chốt ngày 8/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng được niêm yết ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, dù cùng mức giá bán ra với SJC, giá mua vào tại Bảo Tín Minh Châu thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch mua – bán lên tới 4,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức 137,5 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tương ứng chênh lệch 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng miếng cuối ngày 8/11/2026. Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu Mua vào Bán ra SJC 138 141 PNJ 138 141 DOJI 138 141 Bảo Tín Minh Châu 136,5 141 Bảo Tín Mạnh Hải 138 141 Phú Quý 137,5 141

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá bán ra tại nhiều doanh nghiệp lớn cùng ở mức 140,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán là 4 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,3 – 140,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với SJC.

Phú Quý niêm yết giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với SJC, trong khi giá bán ra cùng ở mức 140,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, theo bảng giá ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn được mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 139,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng nhẫn 9999 chốt ngày 8/11/2026. Đơn vị: triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Mua vào Bán ra SJC 136,5 140,5 PNJ 136,3 140,3 DOJI 136,5 140,5 Bảo Tín Minh Châu 136,5 140,5 Bảo Tín Mạnh Hải 134,5 139,5 Phú Quý 137,5 140,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vừa trải qua một tuần biến động mạnh khi liên tục chịu tác động từ tình hình chính trị Mỹ, diễn biến đồng USD và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 3.875 USD/ounce, sau đó phục hồi mạnh và có thời điểm lên tới 4.147 USD/ounce trong phiên ngày 5/11. Đà tăng được thúc đẩy bởi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, làm gia tăng kỳ vọng về những thay đổi trong triển vọng tài khóa. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD suy yếu đã hỗ trợ giá kim loại quý.

Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì. Báo cáo việc làm tháng 10 cho thấy kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm, vượt dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Dữ liệu tích cực củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu đi lên. Giá vàng theo đó có thời điểm lùi về gần 4.030 USD/ounce, trước khi phục hồi lên sát 4.070 USD/ounce vào cuối tuần.

Đáng chú ý, giới phân tích đang có quan điểm khá trái chiều về triển vọng giá vàng. Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News với 13 chuyên gia Phố Wall cho thấy 31% dự báo giá tăng trong tuần tới, 38% nhận định giá giảm và 31% cho rằng thị trường đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân lại lạc quan hơn đáng kể. Trong 212 người tham gia khảo sát trực tuyến, có 68% dự báo giá vàng tăng, 15% dự báo giảm và 18% kỳ vọng đi ngang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng chưa thể khẳng định giá vàng đã tạo đáy. Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định đà tăng sau bầu cử có thể đã phản ánh kỳ vọng quá mức, khiến vàng đối mặt nguy cơ điều chỉnh trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, CPM Group đánh giá giá vàng đang xuất hiện những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với các đỉnh và đáy ngắn hạn được nâng dần. Tổ chức này đưa ra mục tiêu giá ban đầu ở mức 4.275 USD/ounce trong khuyến nghị giao dịch công bố ngày 5/11.

Trong tuần 9–13/11, thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 10/11, cùng dữ liệu giá sản xuất (PPI) ngày 13/11. Đây có thể là những yếu tố quan trọng tác động đến kỳ vọng lãi suất Fed và hướng đi tiếp theo của giá vàng.







