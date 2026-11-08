Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng tối 8/11 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng so với cuối tuần trước

Giá vàng trong nước đóng cửa ngày 8/11 đi ngang so với cuối phiên hôm qua nhưng vẫn ghi nhận mức tăng mạnh so với cuối tuần trước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/11, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang so với cuối phiên hôm trước. Vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát giữ nguyên mức bán ra 141 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động từ 140,3-140,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, tính chung một tuần, vàng nhẫn SJC tăng tới 4,7 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm trước nhưng tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,3-140,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước nhưng tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm trước nhưng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước nhưng tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 136,5-141 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm trước nhưng tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 136,5 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 136,3 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 200.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, bốn thương hiệu trên cùng niêm yết mức cao nhất 140,5 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở 140,3 triệu đồng/lượng, chênh 200.000 đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá bán ra tại cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng ở mức 141 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cao nhất là 138 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn, ở 136,5 triệu đồng/lượng, chênh 1,5 triệu đồng/lượng.

Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC SJC 136,5 140,5 138 141 PNJ 136,3 140,3 138 141 DOJI 136,5 140,5 138 141 Bảo Tín Minh Châu 136,5 140,5 136,5 141 Bảo Tín Mạnh Hải 136,5 140,5 138 141

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Mở đầu phiên giao dịch sáng 8/11, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang so với cuối phiên hôm trước. Tuy nhiên, tính chung một tuần, giá vàng ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong đó, vàng nhẫn SJC tăng tới 4,7 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC tại các thương hiệu được khảo sát đồng loạt tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm trước nhưng tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,3-140,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước nhưng tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm trước nhưng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước nhưng tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 136,5-141 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm trước nhưng tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 136,5 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 136,3 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 200.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, bốn thương hiệu trên cùng niêm yết mức cao nhất 140,5 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở 140,3 triệu đồng/lượng, chênh 200.000 đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá bán ra tại cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng ở mức 141 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cao nhất là 138 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn, ở 136,5 triệu đồng/lượng, chênh 1,5 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 136,5 140,5 138 141 PNJ 136,3 140,3 138 141 DOJI 136,5 140,5 138 141 Bảo Tín Minh Châu 136,5 140,5 136,5 141 Bảo Tín Mạnh Hải 136,5 140,5 138 141

Giá vàng thế giới trải qua một tuần giao dịch biến động mạnh, với những phiên tăng giảm đan xen dưới tác động của diễn biến chính trị, kinh tế Mỹ và thị trường tài chính quốc tế. Dù chịu áp lực bán trong những phiên cuối tuần, kim loại quý vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 5% so với đầu tuần, đánh dấu sự phục hồi đáng kể sau đợt giảm sâu trước đó.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 3.875,21 USD/ounce. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng bắt đầu phục hồi khi giá dầu đi xuống, góp phần làm dịu lo ngại về lạm phát. Bên cạnh đó, hoạt động mua vào ở vùng giá thấp sau đợt bán tháo trước đó cũng hỗ trợ đà tăng của kim loại quý.

Tuy nhiên, đà phục hồi chững lại trong phiên thứ Ba khi một số dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố tích cực hơn dự báo. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cùng với sự mạnh lên của đồng USD đã gây sức ép lên giá vàng, khiến kim loại quý có thời điểm giảm xuống dưới 3.900 USD/ounce trước khi lực mua xuất hiện trở lại.

Bước ngoặt của thị trường diễn ra từ tối thứ Ba sang ngày thứ Tư, sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Kết quả này làm gia tăng kỳ vọng về khả năng xảy ra bế tắc trong quá trình thông qua các chính sách tài khóa, qua đó có thể hạn chế việc mở rộng vay nợ của chính phủ.

Trong bối cảnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD đồng loạt giảm khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng tài khóa của Mỹ. Diễn biến này tạo điều kiện cho giá vàng tăng mạnh, vượt trở lại ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Đà tăng tiếp tục kéo dài sang phiên thứ Năm, đưa giá vàng giao ngay lên mức cao nhất tuần là 4.147,02 USD/ounce. Tuy nhiên, thị trường sau đó bất ngờ đảo chiều khi làn sóng bán tháo xuất hiện trên thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ. Áp lực bán lan rộng sang nhiều loại tài sản, khiến giá vàng cũng quay đầu giảm.

Sang phiên thứ Sáu, giá vàng tiếp tục chịu sức ép sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 10 tích cực hơn dự kiến. Theo đó, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp, cao hơn đáng kể so với dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%.

Những số liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12 để kiểm soát lạm phát. Kỳ vọng lãi suất tăng đã hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên, làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không mang lại thu nhập từ lãi.

Dưới tác động của các yếu tố trên, giá vàng có thời điểm giảm về gần 4.030 USD/ounce trong phiên cuối tuần, trước khi phục hồi một phần và kết thúc tuần giao dịch quanh mức 4.070 USD/ounce.

Như vậy, dù điều chỉnh giảm trong hai phiên cuối tuần, giá vàng thế giới vẫn tăng khoảng 195 USD/ounce, tương đương 5%. Diễn biến này cho thấy giá vàng đã phục hồi đáng kể sau đợt bán tháo trước đó, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ triển vọng chính sách lãi suất của Fed, biến động đồng USD và tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính.