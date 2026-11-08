Lương nhân viên ngân hàng nào cao nhất quý III/2026?

Nhiều ngân hàng tăng mức chi trả cho nhân viên, khiến mức bình quân trong quý III cao hơn so với cùng kỳ.

Một trong những ngân hàng có mức chi trả cho nhân viên cao nhất là Vietcombank. Ngân hàng này đã dành 13.231 tỷ đồng cho chi phí nhân viên trong 9 tháng đầu năm, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Với 22.401 lao động tại thời điểm cuối tháng 9, mức chi phí bình quân tương ứng đạt 65,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 30,3%.

Tiếp sau là TPBank với 55,2 triệu đồng/người/tháng. Chi phí nhân viên của TPBank đạt 3.808 tỷ đồng. Tính theo quy mô 7.665 lao động cuối quý III, mức chi bình quân đạt 55,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Vietcombank chi trả nhân viên 65,6 triệu đồng/người/tháng. (Ảnh minh hoạ).

Ngân hàng Quân đội (MB) cũng có mức chi phí cho người lao động khá cao, xấp xỉ 55 triệu đồng/người/tháng. Tại cuối quý III/2026, tổng nhân sự của MB là 18.675 người. Chi cho nhân viên của ngân hàng này tiếp tục tăng, từ 8.297 tỷ đồng (cùng kỳ) lên 9.216 tỷ đồng.

VietinBank dành 10.936 tỷ đồng cho nhân viên trong 9 tháng, tương ứng mức chi bình quân 49,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 15,7% so với cùng kỳ.

BIDV cũng tăng mức chi bình quân cho nhân viên lên 48,3 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, con số này liên tục tăng trong các quý trở lại đây. So với quý gần nhất là quý II, chi phí nhân viên tăng thêm gần 3 triệu đồng/người từ mức 45,6 triệu đồng/người/tháng.

Techcombank cũng chi trả cho nhân viên số tiền 45 triệu/người/tháng. So với cùng kỳ năm trước, mức chi tại Techcombank tăng 6%, còn BIDV tăng khoảng 7%.

Nhiều ngân hàng tư nhân cũng ghi nhận mức thu nhập cao cho nhân viên như: ACB với 43,5 triệu đồng/người/tháng, SHB trả 43,2 triệu đồng/người/tháng, NCB với hơn 42 triệu đồng/người/tháng.

Ở nhóm ngân hàng có mức chi bình quân nhân viên từ 30 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng có VIB (37,7 triệu/tháng), LPBank (35,5 triệu/tháng) và ABBank (35,1 triệu/tháng); SeABank, BVBank (cùng chi 34,1 triệu/tháng); HDBank (32,7 triệu/tháng); VPBank (32,4 triệu/tháng)...