"Mất ghế" Giám đốc vì 1 quyết định, người phụ nữ quyết quay lại mua cả công ty

Mất 3 năm cho sự trở lại này, nhưng mà xứng đáng!

Gregg Renfrew (56 tuổi) - Nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Beautycounter, từng bị nhà đầu tư yêu cầu rời khỏi vị trí CEO, sau khi bà quyết định bán cổ phần của công ty với mức giá 1 tỷ USD (khoảng 25.500 tỷ đồng). Ba năm sau thương vụ chuyển giao làm mất ghế Giám đốc, Renfrew quay lại mua chính thương hiệu mình từng gây dựng.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2013, Renfrew thành lập Beautycounter năm 2013, với mục tiêu đưa những sản phẩm làm đẹp an toàn đến với người tiêu dùng. Thương hiệu nhanh chóng tạo được chỗ đứng trong thị trường mỹ phẩm nhờ định hướng hạn chế các thành phần gây tranh cãi, đồng thời xây dựng mạng lưới bán hàng trực tiếp quy mô lớn.

Gregg Renfrew

Năm 2021, bà quyết định bán 1 phần cổ phần Beautycounter cho Carlyle Group, với kỳ vọng nguồn lực từ nhà đầu tư lớn sẽ giúp công ty mở rộng quy mô, tiếp cận nhiều khách hàng hơn mà vẫn giữ được sứ mệnh ban đầu.

Tuy nhiên, việc chuyển giao này đồng nghĩa với những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo. Đầu năm 2022, Renfrew bị yêu cầu rời vị trí CEO để nhường chỗ cho đội ngũ quản lý mới. Sau khi Renfrew rời đi, Beautycounter tiếp tục thay đổi nhân sự cấp cao. Marc Rey - Cựu CEO Shiseido American, được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo công ty. Beautycounter cũng đẩy mạnh chiến lược bán hàng đa kênh, mở rộng hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ và hợp tác với Ulta Beauty.

Dù vậy, thương hiệu dần gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Việc mở rộng sang các kênh bán lẻ truyền thống khiến mạng lưới nhà phân phối nhỏ lẻ của Beautycounter cảm thấy bị cạnh tranh. Một số người cho rằng việc sản phẩm được phân phối tại các cửa hàng chuỗi siêu thị lớn khiến khách hàng không còn muốn mua hàng qua nhà phân phối nhỏ.

Trong khi đó, công ty cũng phải đối mặt với tình trạng nhân sự rời đi và áp lực tài chính. Marc Rey rời vị trí CEO vào năm 2023, sau khoảng một năm đảm nhiệm vai trò này. Beautycounter tiếp tục trải qua những thay đổi trong ban lãnh đạo khi Mindy Mackenzie trở thành CEO tạm thời.

Đến đầu năm 2024, Renfrew bất ngờ được mời trở lại điều hành công ty. Bà chính thức đảm nhận vị trí CEO từ ngày 1/2/2024, với kỳ vọng vực dậy thương hiệu đã gắn bó với mình suốt nhiều năm.

Nhưng lần trở lại này của Renfrewkhông kéo dài lâu. Chỉ vài tháng sau khi bà quay lại, Carlyle quyết định ngừng đầu tư vào Beautycounter. Công ty rơi vào tình trạng bị tịch thu tài sản do không thể duy trì hoạt động tài chính, trong khi công ty mẹ Counter Brands LLC bắt đầu quá trình giải thể.

Đứng trước nguy cơ thương hiệu bị phá sản hoàn toàn, Renfrew quyết định không bỏ cuộc. Bà cùng một nhóm nhà đầu tư tư nhân thành lập pháp nhân mới mang tên G2G và mua lại thương hiệu, tài sản cùng các công thức sản phẩm của Beautycounter từ Carlyle.

Gregg Renfrew

Đáng chú ý, Renfrew không chỉ mua lại thương hiệu mà còn phải đối mặt với một doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề hơn dự kiến. Trong một email gửi nhân viên bán hàng vào tháng 5/2024, bà cho biết tình hình tài chính của Beautycounter tồi tệ hơn những gì mình tưởng tượng khi tiếp quản. Công ty thiếu nguồn lực để giải quyết các khoản nợ và khôi phục hoạt động.

Kế hoạch tái khởi động vào tháng 5/2024 vì thế bị hoãn lại. Renfrew cho biết đội ngũ cần thêm thời gian để xây dựng một mô hình kinh doanh bền vững hơn, thay vì vội vàng đưa thương hiệu trở lại thị trường.

Đến tháng 6/2025, thương hiệu chính thức tái xuất với tên gọi Counter. Đây không đơn thuần là việc khôi phục Beautycounter như trước, mà là một mô hình kinh doanh mới, với tên thương hiệu, thiết kế và cách vận hành được điều chỉnh.

Counter vẫn giữ định hướng xây dựng sản phẩm như cũ, nhưng thay đổi cách làm việc với mạng lưới người bán. Thay vì mô hình bán hàng nhiều tầng trước đây, các đối tác thương hiệu sẽ nhận hoa hồng thông qua những đường link giới thiệu sản phẩm, gần với hình thức tiếp thị qua người ảnh hưởng hơn.

Sau khi trải qua cả quá trình bị loại khỏi công ty do mình sáng lập lẫn việc mua lại thương hiệu trong tình trạng khó khăn, Renfrew cho rằng đây là cơ hội để xây dựng một doanh nghiệp mới dựa trên những bài học từ quá khứ.

Bà từng chia sẻ rằng Counter là một thương hiệu và mô hình kinh doanh được tái tưởng tượng, chứ không đơn giản là Beautycounter phiên bản mới. Với Renfrew, việc mua lại công ty cũ không chỉ là nỗ lực cứu một thương hiệu, mà còn là cơ hội để bắt đầu lại theo cách bà tin rằng sẽ phù hợp hơn với thị trường.

(Nguồn: Business of Fashion)