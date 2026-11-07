Giá vàng liên tục biến động, nhà đầu tư nên mua hay bán?

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi, bán tháo kim loại quý này, đồng thời thận trọng trước mức chênh lệch giá mua - bán trong nước.

Giá vàng tiếp tục biến động khó lường

Sáng 7/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Goldprice ở mức 4.065 USD/ounce, giảm 21 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm qua.

So với tuần trước, khi giá vàng ở khoảng 3.875 USD/ounce, kim loại quý hiện tăng khoảng 191 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu tính trong 30 ngày, giá vàng vẫn giảm 28 USD/ounce.

Diễn biến trên cho thấy thị trường vàng đang chịu áp lực điều chỉnh sau nhịp phục hồi mạnh. Dù vậy, giá kim loại quý vẫn duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh mạnh. Sáng 7/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua.

Giá vàng thời gian qua liên tục biến động khó lường. (Ảnh: Vneconomy.vn).

Giá vàng nhẫn SJC cũng giảm tương ứng, xuống còn 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tuy nhiên, tính từ đầu tuần, giá vàng trong nước vẫn tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 14,57 - 14,67 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn ở mức cao. Cụ thể, mức chênh lệch tại Phú Quý khoảng 3 triệu đồng/lượng, trong khi SJC và DOJI khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách này khiến người mua vàng đối mặt với nguy cơ thua lỗ ngay sau khi giao dịch, đặc biệt nếu giá tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn.

Phân tích các yếu tố tác động đến thị trường, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh do chịu tác động trái chiều từ chính sách tiền tệ và tình hình địa chính trị.

Đặc biệt, diễn biến lạm phát tại Mỹ và quyết định điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là những yếu tố quan trọng định hướng dòng tiền trên thị trường kim loại quý.

Ông Hiếu nhận định, nếu lạm phát tiếp tục neo cao, Fed có thể duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất nếu áp lực giá cả không được kiểm soát.

Bên cạnh đó, những rủi ro liên quan đến nợ công tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản cũng có thể tác động đến thị trường trái phiếu, tỷ giá và dòng vốn quốc tế.

Về dài hạn, chuyên gia này đánh giá vàng vẫn có triển vọng phục hồi nhờ nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương và vai trò bảo toàn giá trị tài sản trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Ông dự báo giá vàng có thể hướng tới vùng 4.100-4.200 USD/ounce nếu những rủi ro địa chính trị tiếp tục kéo dài.

Tuy nhiên, đây là dự báo trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến số. Nhà đầu tư cần thận trọng trước những nhịp tăng, giảm mạnh trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư không nên mua đuổi, bán tháo

Đưa ra khuyến nghị đối với thị trường vàng trong nước, ông Trần Duy Phương, chuyên gia về vàng cho rằng, nhà đầu tư cần có chiến lược ứng xử phù hợp với từng vị thế nắm giữ, thay vì đưa ra quyết định theo tâm lý đám đông.

Giá vàng liên tục biến động mạnh, chuyên gia khuyến cáo hạn chế mua bán theo tâm lý đám đông. (Ảnh minh hoạ).

Đối với những người đang nắm giữ vàng và mua ở vùng giá cao, chuyên gia khuyến nghị không nên hoảng loạn bán tháo khi thị trường xuất hiện những nhịp giảm ngắn hạn, đặc biệt nếu không chịu áp lực tài chính hoặc cần tiền gấp.

“Nhà đầu tư có thể theo dõi diễn biến thị trường, chờ những nhịp phục hồi để cân nhắc cơ cấu lại danh mục nếu cần thiết”, ông Phương nói.

Với những người đang có tiền mặt và muốn mua vàng tích lũy dài hạn, ông Phương lưu ý không nên dồn toàn bộ vốn vào một thời điểm hoặc cố gắng dự đoán chính xác vùng đáy của thị trường.

“Thay vào đó, nhà đầu tư nên chia nhỏ khoản tiền dự định mua thành nhiều lần, qua đó giảm rủi ro khi giá vàng tiếp tục điều chỉnh”, ông Phương khuyến nghị.

Đối với nhóm đầu tư lướt sóng, việc kiểm soát rủi ro càng cần được đặt lên hàng đầu. Nhà đầu tư cần xác định ngưỡng cắt lỗ, theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ, chính sách lãi suất của Fed, biến động tỷ giá và giá dầu thế giới.

Một vấn đề khác cần đặc biệt lưu ý là chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra trên thị trường vàng trong nước. Khi khoảng cách này ở mức 3-4 triệu đồng/lượng, người mua vàng trong thời gian ngắn có thể chịu thua lỗ ngay cả khi giá vàng thế giới không giảm quá mạnh.

“Do đó, việc mua vàng để đầu cơ ngắn hạn trong giai đoạn thị trường biến động lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro” , ông Phương cảnh báo.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế nhiều bất ổn, nhà đầu tư cá nhân cần xây dựng chiến lược phân bổ tài sản phù hợp, cân đối ba mục tiêu: an toàn vốn, khả năng sinh lời và tính thanh khoản.

Đối với khoản tiền nhàn rỗi, ông gợi ý có thể phân bổ khoảng 15% vào vàng, 30% gửi tiết kiệm ngân hàng, 20% vào chứng khoán và 10-20% vào bất động sản. Phần tài sản còn lại có thể phân bổ vào những kênh đầu tư khác tùy điều kiện và mức độ chấp nhận rủi ro.

Đáng chú ý, tỷ trọng vàng được chuyên gia khuyến nghị giảm xuống khoảng 15%, so với mức 30% trước đây, nhằm hạn chế rủi ro khi giá kim loại quý biến động mạnh.

Với những người muốn đầu tư vào kim loại quý, ông Hiếu gợi ý tỷ lệ phân bổ 70% vàng và 30% bạc, bởi vàng vẫn có lợi thế về giá trị tích trữ và tính thanh khoản.

Chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư không nên tập trung toàn bộ tài sản vào một kênh duy nhất.

“Việc đa dạng hóa danh mục, duy trì một lượng tiền mặt phù hợp và lựa chọn các tài sản có khả năng sinh lời ổn định sẽ giúp giảm áp lực khi thị trường đảo chiều.

Trong bối cảnh giá vàng còn nhiều biến động, bảo toàn vốn, tuân thủ kỷ luật đầu tư và tránh tâm lý chạy theo đám đông là những nguyên tắc quan trọng giúp nhà đầu tư hạn chế thua lỗ”, ông Hiếu nói.