Lời khuyên cho người muốn mua vàng lúc này

Cần lưu ý gì khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng giảm?

Giá vàng giảm thường khiến nhiều người bắt đầu cân nhắc việc mua vào, đặc biệt là những người đã có ý định tích lũy vàng từ trước nhưng còn chần chừ vì mức giá cao. Tuy nhiên, giá vàng giảm không đồng nghĩa với việc đây chắc chắn là thời điểm mua vào có lợi. Người mua vẫn cần cân nhắc nhiều yếu tố, từ khả năng tài chính, mục đích tích lũy cũng như thời gian dự định nắm giữ.

Thay vì vội vàng mua vì FOMO, có một số nguyên tắc đơn giản mà bạn cần lưu ý để quyết định tích lũy vàng bớt cảm tính.

1. Xác định rõ mục tiêu mua vàng

Trước khi mua vàng, điều đầu tiên cần làm là xác định mục đích của khoản tiền mình định bỏ ra. Nếu mua vàng để tích lũy tài sản trong dài hạn, người mua có thể quan tâm nhiều hơn đến khả năng duy trì thói quen tiết kiệm, lựa chọn sản phẩm phù hợp và thời gian nắm giữ. Ngược lại, nếu mục tiêu là mua đi bán lại để kiếm lời, điều quan trọng là: Bạn có có thể chấp nhận mức lỗ đến đâu nếu biến động giá vàng không "lời" như kỳ vọng?

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Việc xác định rõ mục tiêu lẫn rủi ro ngay từ đầu cũng giúp bạn tránh tâm lý thay đổi quyết định liên tục. Không nên ban đầu dự định mua vàng để dành, nhưng khi thấy giá tăng lại muốn bán ngay để kiếm lời, hoặc khi giá giảm thì lo lắng và vội vàng bán tháo.

2. Chỉ sử dụng tiền nhàn rỗi, không lấy tiền sinh hoạt hay tiền dự phòng để mua vàng

Giá vàng giảm có thể tạo cảm giác việc mua vàng "trong khả năng", nhưng không vì thế mà nên dồn toàn bộ số tiền đang có vào kim loại quý này. Một nguyên tắc quan trọng là chỉ sử dụng khoản tiền thực sự nhàn rỗi để mua vàng.

Ví dụ, một người đang có 100 triệu đồng tiết kiệm nhưng trong đó cần 30 triệu đồng để trang trải sinh hoạt, 30 triệu đồng dự phòng cho những tình huống phát sinh và triệu đồng là chưa thực sự cần dùng tới. Khi ấy, số tiền có thể cân nhắc mua vàng chỉ nên nằm trong phần ngân sách 40 triệu, thay vì mặc định toàn bộ 100 triệu đồng đều là tiền có thể đem đi đầu tư.

Lý do là vàng không phải tài sản có thể chuyển thành tiền mặt với mức giá chắc chắn có lợi khi bán ở thời điểm cần tiền. Nếu bất ngờ phải chi trả viện phí, sửa chữa nhà cửa hoặc giải quyết công việc cá nhân, người mua có thể buộc phải bán vàng và chấp nhận 1 phần lỗ. Khi đó, khoản tích lũy ban đầu không những chưa đem lại lợi nhuận mà còn có nguy cơ bị hao hụt.

3. Hãy mua đều thay vì cố gắng "bắt đáy"

Một trong những sai lầm mà không ít người mới mua vàng mắc phải, là cố chờ vùng giá "thấp nhất" để mua. Trên thực tế, rất khó để xác định chính xác đâu là đỉnh hoặc đáy, không chỉ với vàng mà thị trường nào cũng vậy.

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Thế nên thay vì đặt cược toàn bộ số tiền vào một thời điểm, bạn có thể cân nhắc chia ngân sách thành nhiều phần nhỏ để mua ở những thời điểm khác nhau. Chẳng hạn, nếu dự định dành 30 triệu đồng để tích lũy vàng, có thể chia thành 3 lần mua, mỗi lần 10 triệu đồng, cách nhau một khoảng thời gian nhất định.

Cách làm này giúp trung bình giá khi mua vàng. Dù vậy, mua thành nhiều đợt không đồng nghĩa với việc chắc chắn có lãi hoặc luôn mua được giá tốt nhất. Đây đơn giản là cách phân bổ thời điểm mua để giảm rủi ro đưa ra quyết định chỉ dựa trên một mức giá duy nhất.

4. Tìm hiểu kỹ chênh lệch mua vào - bán ra

Một điều người mới mua vàng thường dễ bỏ qua là giá vàng được niêm yết thành hai chiều: mua vào và bán ra. Trong đó, giá bán ra là mức người tiêu dùng phải trả khi mua vàng từ cửa hàng, còn giá mua vào là mức cửa hàng dự kiến trả nếu khách hàng bán lại.

Hai mức giá này không giống nhau và phần chênh lệch chính là khoản chi phí mà người mua cần tính đến. Ví dụ, nếu một thương hiệu niêm yết giá bán ra ở mức 150 triệu đồng/lượng và giá mua vào là 147 triệu đồng/lượng, người mua phải chấp nhận khoản chênh lệch 3 triệu đồng/lượng ngay từ thời điểm giao dịch. Nếu mua xong rồi bán lại ngay, khoản tiền thu về sẽ thấp hơn số vốn ban đầu.

Ngoài ra, người mua cũng cần phân biệt giữa vàng miếng, vàng nhẫn và vàng trang sức. Mỗi loại có đặc điểm giao dịch, mức chênh lệch và chi phí gia công khác nhau. Nếu mục đích chính là tích trữ, việc lựa chọn sản phẩm có giá trị vàng rõ ràng, dễ kiểm tra và thuận tiện khi bán lại sẽ giúp hạn chế những khoản chi phí không cần thiết.