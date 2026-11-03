Cảnh tượng tiệm vàng trong ngày giá 14 triệu đồng/chỉ

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tròn trơn hôm nay dao động ổn định quanh mốc 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tính đến 12h trưa nay (3/11), Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng SJC ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); vàng nhẫn được niêm yết ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải lúc 12h trưa nay (Ảnh chụp màn hình)

Cùng thời điểm, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 135,3 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); vàng nhẫn được niêm yết ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu lúc 12h trưa nay (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 136 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); vàng nhẫn được niêm yết ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng tại Phú Quý lúc 12h trưa nay (Ảnh chụp màn hình)

Giá vàng giảm, tiệm vàng vãn khách so với thời điểm giá vàng ở đỉnh 180-190 triệu đồng/lượng

Theo ghi nhận của chúng tôi vào 10h30 sáng nay, các tiệm vàng trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) khá vắng. Quá trình giao dịch khá nhanh gọn và dễ dàng. Khách đến mua - bán vàng không cần xếp hàng hay chờ đợi quá lâu, khoảng 5-7 phút đã xong việc đi về.

Tại Phú Quý cơ sở 329 Cầu Giấy (Hà Nội), quản lý cửa hàng cho biết: Các sản phẩm vàng nhẫn trơn khá đa dạng, từ 0,5 chỉ đến 10 chỉ (1 cây vàng). Khách hàng giao dịch xong được nhận vàng luôn mà không cần chờ giấy hẹn.

Hôm nay, cửa hàng Phú Quý cơ sở 329 Cầu Giấy (Hà Nội) không còn cảnh xếp hàng kín vỉa hè (Ảnh: Ngọc Linh)

Khách hàng đến giao dịch tại Phú Quý cơ sở Cầu Giấy gần như không cần đợi (Ảnh: Ngọc Linh)

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải cơ sở 163 Cầu Giấy (Hà Nội) lại cho biết: Cửa hàng tạm hết các sản phẩm nhẫn tròn trơn từ 1 chỉ, chỉ còn sản phẩm 0,5 chỉ. Với khách hàng muốn mua 1 chỉ vàng, Bảo Tín Mạnh Hải hiện chỉ có sẵn các sản phẩm bản vị vàng hoa sen.

Cùng thời điểm, Bảo Tín Minh Châu cơ sở 139 Cầu Giấy (Hà Nội) lại có phần đông đúc hơn. Khách hàng đến giao dịch được chia làm 2 nhóm:

- Nhóm 1: Những người đã từng mua - bán vàng tại Bảo Tín Minh Châu được nhân viên hướng dẫn mua vàng qua máy giao dịch tự động. Khách hàng cần mang theo CCCD hoặc tài khoản VNEID để quét mã giao dịch. Quá trình giao dịch khá nhanh, chỉ khoảng 5-7 phút.

Khu vực mua vàng dành cho khách hàng đã từng giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu

- Nhóm 2: Những người lần đầu đến giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu sẽ xếp hàng ở khu riêng.

Khu vực xếp hàng dành cho khách hàng lần đầu giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu (Ảnh: Ngọc Linh)

Nhân viên tại Bảo Tín Minh Châu cơ sở 139 Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: Khách hàng mua từ 5 chỉ vàng trở xuống sẽ nhận được vàng ngay sau khi giao dịch, khách hàng mua từ 6 chỉ vàng trở lên sẽ nhận giấy hẹn và đến lấy vàng sau.

Như vậy có thể thấy, so với thời điểm giá vàng ở đỉnh khoảng 180-190 triệu đồng/lượng, tiệm vàng hôm nay (3/11) có phần vắng vẻ hơn. Người đi mua vàng không còn cảnh phải xếp hàng kín vỉa hè hay đợi cả tiếng để hoàn thành giao dịch.

Tình hình tiệm vàng trên phố Cầu Giấy hồi đầu tháng 3 năm nay, khi giá vàng 180-190 triệu đồng/lượng (Ảnh: Ngọc Linh)

Nên làm gì để không còn FOMO vì giá vàng?

Với câu hỏi này, Chuyên gia Trương Quang Đạt - Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, từng khẳng định: Cách tốt nhất để ngừng FOMO vì giá vàng là hãy cố gắng mua vàng đều đặn.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng việc xem giá vàng và so sánh giá hiện tại với giá lúc mình mua, vốn không phải việc cần tránh. Thứ cần phân biệt là "theo dõi biến động giá vàng" và "FOMO giá vàng".

Chuyên gia Trương Quang Đạt

Hiểu một cách đơn giản: Xem lịch sử giá vàng, so sánh giá hôm nay với hôm qua hay với tuần trước, cũng không có gì khác biệt so với việc so sánh giá xăng, giá thực phẩm. Khi đi mua hàng - kể cả vàng, chúng ta đều so sánh giá cả và hoạt động này là hoàn toàn bình thường. Vấn đề quan trọng là xem giá vàng xong rồi, mỗi người sẽ quyết định ra sao?

"Một người có thói quen và kỷ luật mua vàng, quyết định mua vàng của họ sẽ không chỉ dựa trên nền tảng về giá. Và khi đã bỏ qua được cảm giác chao đảo theo biến động giá, tâm lý FOMO sẽ được hạn chế đáng kể. Thế nên tôi cho rằng việc mua vàng đều đặn là cách tốt nhất để thoát bẫy FOMO giá vàng.

Mỗi tháng mua một ít - tùy thuộc vào ngân sách, và duy trì việc đó hàng tháng, chắc chắn mọi người sẽ dần quen với việc giá vàng lên - xuống. Từ đó, các quyết định mua vàng sẽ ít cảm tính hơn và dần dần, bạn sẽ không còn FOMO nữa" - Chuyên gia phân tích.