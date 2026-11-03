Tình hình hiện tại của người đu đỉnh vàng 18-19 triệu 1 chỉ: Mắt không thấy thì tim không đau

Mua vàng đúng đỉnh, lỡ cũng lỡ rồi, bớt tính lời lỗ trên giấy vì "mắt không thấy, tim không đau"...

Diễn biến của giá vàng từ đầu năm đến đầu tháng 11/2026, có lẽ chính là một "bài kiểm tra" về độ vững tâm lý của người mua vàng. Nếu đầu năm, giá vàng tăng liên tục và đạt đến vùng đỉnh ở mức giá 190,2 triệu đồng/lượng (chiều bán ra) vào ngày 29/1; thì ở thời điểm hiện tại, giá vàng dao động ổn định quanh mức 130-140 triệu đồng/lượng.

Đơn cử như hôm nay (2/11), vàng miếng SJC được nhiều thương hiệu niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lương (chiều bán ra); còn Vàng Rồng Thăng Long được niêm yết ở mức 138,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu ngày 2/11

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải ngày 2/11

Trong bối cảnh này, không ít người từng "đu đỉnh vàng" hồi đầu năm đã có những chia sẻ về hành trình mua vàng trong cả năm qua. Có người thừa nhận bản thân có phần hụt hẫng, có người lại mặc kệ và khẳng định có tiền thì vẫn mua vàng, giá cả xem cho biết chứ không quá bận tâm.

Tình hình lúc này của người đu đỉnh vàng

Tại một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm mua vàng, một người mua vàng ở vùng giá 16,6 - 17,65 triệu đồng/chỉ cho biết: "Mình làm công nhân lương tháng 7 triệu, tích góp mãi mới được nhiêu đây, nhưng mua lúc giá vàng cũng cao, giờ nhìn giá giảm thấy cũng buồn quá. Chỉ biết tự nhủ vàng mua rồi thì cất kỹ, còn giá thì thôi kệ, mắt không thấy tim không đau...".

Hóa đơn mua vàng mà người này đăng tải

Cùng lúc đó, một cô gái 22 tuổi cũng có chia sẻ gần tương tự.

"Nhìn giá vàng giảm cũng thấy hơi buồn mọi người nhỉ? Nhưng em cứ nghĩ thôi giữ đấy đến năm 60 tuổi nghỉ hưu thì dùng. Năm nay em mới 22 tuổi thôi. Hiện giờ tình hình việc làm khó khăn nên em chỉ đi làm văn phòng, trước thì vừa làm văn phòng vừa kết hợp làm online thêm. Bố em mất sớm nên nhà giờ chỉ còn 2 mẹ con, em rất muốn tiết kiệm, trước mắt để tự lo cho mình, sau này để lo cho mẹ" - Cô gái 22 tuổi viết.

Chia sẻ của cô nhận được nhiều lời động viên lẫn đồng tình của không ít người. Đa số đều cho rằng mua vàng thì nên giữ dài hạn chứ ngày nào cũng canh giá rồi tính toán xem lỗ bao nhiêu thì nặng đầu lắm, chẳng còn tâm trí làm gì nữa.

"Khoe với mọi người để lấy động lực mua vàng tiếp đây ạ. Lương mình không cao nên mỗi lần chỉ mua được vàng 0,1 chỉ hoặc 0,2 chỉ. Nhìn giá vàng lên xuống cũng lăn tăn, nhưng mình xác định mua để tích lũy lâu dài nên có tiền thì vẫn mua đều. Nay mang ra xếp thấy cũng được kha khá rồi" - Một người chia sẻ.

Thành quả gom góp từng phân vàng của người này

Trong khi đó, một chàng trai lại chia rằng việc đu đỉnh vàng đã dạy anh 1 bài học vô cùng hữu ích: "Cắt đứt mối liên kết của vàng với tiền".

"Mình có thói quen mua vàng vài năm trở lại đây, từ lúc vàng 6 triệu 1 chỉ. Hồi giá vàng 18-19 triệu 1 chỉ, mình cảm thấy khó hơn trong việc mua vàng, đôi khi 2-3 tháng mới ra tiệm mua được 1 chỉ. Giờ nghĩ lại mình nhận ra 1 cách để đỡ lo lắng về việc giá vàng tăng hoặc giảm, đó là hãy cắt đứt mối liên kết của vàng với tiền. Thay vì nghĩ mình bỏ ra bao nhiêu tiền để mua vàng, thì mua xong mình chỉ quan tâm mình có bao nhiêu vàng thôi" - Chàng trai viết.

Nhìn chung với người lỡ mua vàng ở vùng giá cao và vẫn tiếp tục mua thêm cho đến giờ, thứ họ có trong tay không chỉ là vàng, mà còn là cách tự ổn định tâm lý cũng như hiểu rõ hơn mục tiêu mua vàng của chính mình.

Nên làm gì để không còn FOMO vì giá vàng?

Với câu hỏi này, Chuyên gia Trương Quang Đạt - Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, từng khẳng định: Cách tốt nhất để ngừng FOMO vì giá vàng là hãy cố gắng mua vàng đều đặn.

Chuyên gia Trương Quang Đạt

Chuyên gia nhấn mạnh rằng việc xem giá vàng và so sánh giá hiện tại với giá lúc mình mua, vốn không phải việc cần tránh. Thứ cần phân biệt là "theo dõi biến động giá vàng" và "FOMO giá vàng".

Hiểu một cách đơn giản: Xem lịch sử giá vàng, so sánh giá hôm nay với hôm qua hay với tuần trước, cũng không có gì khác biệt so với việc so sánh giá xăng, giá thực phẩm. Khi đi mua hàng - kể cả vàng, chúng ta đều so sánh giá cả và hoạt động này là hoàn toàn bình thường. Vấn đề quan trọng là xem giá vàng xong rồi, mỗi người sẽ quyết định ra sao?

"Một người có thói quen và kỷ luật mua vàng, quyết định mua vàng của họ sẽ không chỉ dựa trên nền tảng về giá. Và khi đã bỏ qua được cảm giác chao đảo theo biến động giá, tâm lý FOMO sẽ được hạn chế đáng kể. Thế nên tôi cho rằng việc mua vàng đều đặn là cách tốt nhất để thoát bẫy FOMO giá vàng.

Mỗi tháng mua một ít - tùy thuộc vào ngân sách, và duy trì việc đó hàng tháng, chắc chắn mọi người sẽ dần quen với việc giá vàng lên - xuống. Từ đó, các quyết định mua vàng sẽ ít cảm tính hơn và dần dần, bạn sẽ không còn FOMO nữa" - Chuyên gia phân tích.