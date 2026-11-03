Giá vàng 9999 SJC hôm nay 3/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
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Giá vàng hôm nay, cập nhật chi tiết giá vàng 9999 hôm nay 3/11/2026 tại SJC và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%; chỉ lẫn một lượng tạp chất rất nhỏ (khoảng 0,01%).

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, sáng bóng tự nhiên, khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi chịu va đập mạnh.

Đặc tính này khiến vàng 9999 ít khi được dùng để làm trang sức tinh xảo gắn đá quý mà chủ yếu được đúc thành dạng nhẫn tròn trơn (nhẫn ép vỉ) hoặc vàng miếng.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 3/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay 3/11/2026, giá vàng miếng 1L, 10L, 1KG được SJC niêm yết ở mức 13,7 - 14,00 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 13,28 - 13,68 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 3/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 3/11/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.700.000 14.000.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ 13.700.000 14.002.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 13.700.000 14.003.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.280.000 13.680.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 13.280.000 13.690.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% 13.080.000 13.580.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99% 12.745.500 13.445.500 đồng/chỉ
Nữ trang 75% 9.221.000 10.201.000 đồng/chỉ
Nữ trang 68% 8.270.300 9.250.300 đồng/chỉ
Nữ trang 61% 7.319.600 8.299.600 đồng/chỉ
Nữ trang 58,3% 6.952.900 7.932.900 đồng/chỉ
Nữ trang 41,7% 4.698.400 5.678.400 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam.

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị




SJC


Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.700.000

14.000.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.700.000

14.002.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.280.000

13.680.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.080.000

13.580.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.700.000

14.000.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.500.000

13.900.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

12.900.000

13.100.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.300.000

13.700.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.700.000

14.000.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.400.000

13.800.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.400.000

13.800.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.180.000

13.630.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.450.000

13.850.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.450.000

13.850.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.450.000

13.850.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.250.000

13.750.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.450.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.350.000

13.850.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.700.000

14.000.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.550.000

14.000.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.550.000

13.850.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.550.000

13.850.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.300.000

13.750.000

đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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