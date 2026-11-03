Thu nhập 49-50 triệu/tháng không đủ sống, dân văn phòng Hàn Quốc đành kéo nhau "không tiêu tiền" để cầm cự

Cái gì cũng tăng còn lương cứ dậm chân tại chỗ.

Nhận lương chưa được bao lâu đã cạn tiền, nhiều nhân viên văn phòng Hàn Quốc đang phải chật vật tìm tiết kiệm vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Ahn - Chàng trai 28 tuổi, sống tại tỉnh Gyeonggi, là một trong số đó. Dù có mức lương khoảng 2,7 triệu won/tháng (khoảng 50 triệu đồng) - không quá thấp, nhưng cuộc sống của Ahn không hề thoải mái như nhiều người vẫn nghĩ. Ngay cả khi không sống ở những thành phố đắt đỏ như Seoul, Ahn vẫn phải vật lộn với tiền thuê nhà, lãi vay, phí quản lý chung cư và bảo hiểm. Riêng những khoản này đã ngốn hơn 1 triệu won (khoảng 18,5 triệu đồng).

Để giảm bớt áp lực tài chính, Ahn quyết định ngừng gọi đồ ăn giao tận nhà và chuyển sang ăn tại căng tin công ty vào buổi trưa. Dù đã cố gắng tiết kiệm tiền ăn, chi phí thực phẩm và các khoản tiền mừng, tiền quà trong những dịp xã giao vẫn khiến ngân sách của chàng trai thêm eo hẹp. Sau khi thanh toán các khoản này, số tiền còn lại trong tài khoản của Ahn thậm chí chưa đến 200.000 won (khoảng 3,7 triệu đồng).

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Không chỉ riêng Ahn, nhiều nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc cũng đang phải đối mặt với tình trạng tương tự. Giá sinh hoạt tăng cao, chi phí vay vốn và các khoản thanh toán cố định khiến tiền lương vừa về tài khoản đã nhanh chóng bị phân bổ cho những nghĩa vụ tài chính.

Trong khi đó, một số người còn gặp khó khăn vì quyết định đầu tư chứng khoán. Kim (26 tuổi), là một trong những trường hợp như vậy. Sau khi chịu khoản lỗ trên thị trường chứng khoán tương đương 2 tháng lương, Kim quyết định tham gia thử thách không chi tiêu, giới hạn ngân sách sinh hoạt trong 1 tuần chỉ còn 20.000 won (khoảng 370.000 đồng).

Trước đó 2 tuần, Kim đã thử sống với 30.000 won (khoảng 555.000 đồng) trong 1 tuần. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến khoản lỗ đầu tư, anh tiếp tục hạ mức chi tiêu xuống thấp hơn nữa. Kim cho biết hiện tại anh phải cố gắng tiết kiệm từng khoản nhỏ, bởi đó gần như là cách duy nhất có thể thực hiện để giảm bớt áp lực tài chính.

Một nhân viên văn phòng khác, 31 tuổi, cũng đang tìm cách khắc phục hậu quả từ những quyết định đầu tư. Từ mùa hè năm nay, anh đã sử dụng phiếu quà tặng địa phương khi mua thực phẩm để tiết kiệm chi phí. Sau khi mua nhiều cổ phiếu Samsung Electronics và SK hynix ở vùng giá cao rồi bán ra trong tháng 10 với khoản lỗ lớn, anh càng phải thắt chặt ngân sách.

Bên cạnh đó, anh còn phải trả cả tiền gốc lẫn lãi vay mua nhà hàng tháng, khiến gánh nặng tài chính thêm chồng chất.

Thử thách không tiêu tiền hot trở lại

Câu chuyện của những nhân viên văn phòng trên phần nào phản ánh xu hướng thắt chặt chi tiêu đang lan rộng tại Hàn Quốc. Họ không chỉ hạn chế mua sắm, ăn ngoài mà còn chia sẻ các mẹo tiết kiệm trên mạng xã hội.

Một trong những hình thức được chú ý là thử thách không chi tiêu, trong đó người tham gia đặt ra ngân sách giới hạn cho một ngày hoặc một tuần. Ngân sách này không bao gồm những khoản thiết yếu như tiền thuê nhà, phí quản lý, đi lại và y tế. Họ mang cơm đi làm thay vì ăn ngoài, sử dụng cà phê miễn phí tại văn phòng hoặc đi bộ, đến thư viện thay cho những hoạt động tiêu tốn tiền bạc.

Ảnh minh họa

Các cộng đồng trực tuyến cũng xuất hiện những phòng trò chuyện chia sẻ chi tiêu, nơi mọi người công khai khoản tiền đã sử dụng và nhắc nhở nhau hạn chế mua sắm không cần thiết. Một số bản đồ tiết kiệm cung cấp thông tin về các nhà hàng có món ăn giá 10.000 won (khoảng 185.000 đồng) trở xuống.

Áp lực tài chính của người lao động còn được thể hiện qua số liệu về tốc độ tiền lương rời khỏi tài khoản. Theo báo cáo NH Trend+ của Ngân hàng Nonghyup, phân tích giao dịch của khách hàng nhận lương trong nửa đầu năm 2026, số dư tài khoản trung bình chỉ còn 57% tiền lương vào ngày hôm sau khi nhận lương. Sau 5 ngày, con số này giảm xuống 35%, sau 10 ngày còn 22% và sau 1 tháng chỉ còn 3%.

Đáng chú ý, 61,6% nhân viên văn phòng ở độ tuổi 20 có số dư tài khoản không quá 1 triệu won (khoảng 18,5 triệu đồng) chỉ sau 10 ngày nhận lương. Tỷ lệ này ở nhóm tuổi 30 là 44,1%.

Mức lương trung bình hàng tháng của những người được khảo sát đạt 3,71 triệu won (khoảng 68,6 triệu đồng). Tuy nhiên, thu nhập không đồng nghĩa với khả năng tích lũy khi các khoản chi tiêu cố định liên tục tăng lên.

Theo số liệu của cơ quan thống kê Hàn Quốc, thu nhập từ lao động bình quân mỗi hộ gia đình trong quý 2 năm 2026 chỉ tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi tiêu hộ gia đình tăng 3%. Chi phí lãi vay bình quân mỗi hộ đạt 143.000 won/tháng (khoảng 2,65 triệu đồng), tăng 12,1% trong vòng 1 năm.

Khi tiền thuê nhà, bảo hiểm, lãi vay và chi phí sinh hoạt cùng lúc gây sức ép, việc tiết kiệm từng khoản nhỏ trở thành lựa chọn của nhiều nhân viên văn phòng Hàn Quốc. Với những người đã thua lỗ trên thị trường chứng khoán, bài toán còn khó khăn hơn: Họ vừa phải duy trì cuộc sống hàng ngày, vừa tìm cách lấy lại số tiền đã mất.

(Nguồn: Chosun Biz)