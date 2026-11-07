Tối 7/11, Vietlott thông báo mới có thêm 2 khách hàng trúng 22,6 tỷ đồng

Tối 7/11, Vietlott thông báo có thêm 2 khách hàng trúng giải Jackpot 1, trị giá hơn 22,6 tỷ đồng mỗi giải.

Mới đây trên fanpage chính thức, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo: Kỳ quay số mở thưởng (QSMT) ngày 7/11/2026, Sản phẩm Power 6/55 có 2 khách hàng trúng giải Jackpot 1, trị giá mỗi giải 22.636.747.050 đồng (hơn 22,6 tỷ đồng).

Thông báo trên fanpage Vietlott tối 7/11 (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó ngày 4/11, trong kỳ quay Mega 6/45 số 01584, Vietlott cũng ghi nhận một vé trúng thưởng giải Jackpot trị giá 26.087.005.500 đồng (khoảng 26 tỷ đồng) với bộ số trúng thưởng là 07 - 14 - 20 - 30 - 34 - 40.

Ngày 4/11, Vietlott ghi nhận 1 khách hàng trúng giải Jackpot trị giá khoảng 26 tỷ đồng (Ảnh chụp màn hình)

Ngày hôm qua (6/11), trên fanpage chính thức, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cũng đã phát trực tiếp màn trao giải cho khách hàng trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 trong kỳ quay số ngày 24/10. Giải thưởng này trị giá gần 200 tỷ đồng.

Được biết, người trúng giải là T.V. - Một người đàn ông hiện đang sinh sống tại tỉnh An Giang. Anh T.V chia sẻ bản thân bắt đầu mua xổ số tự chọn Vietlott khoảng 4 năm nay. Lần này khi nhận tin trúng thưởng, anh đang ở nhà. Vì số tiền trúng thưởng quá lớn, hiện anh chưa có ý định sử dụng số tiền thưởng và sẽ cùng gia đình lên kế hoạch hợp lý.

Anh T.V - Người trúng Vietlott gần 200 tỷ đồng trong buổi trao giải diễn ra vào chiều 6/11 (Ảnh: Vietlott)

Trước đó vào ngày 29/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cũng tổ chức trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 trị giá hơn 31,4 tỷ đồng cho người trúng giải là anh N.A. hiện đang sinh sống tại Hải Phòng. Đáng chú ý, anh N.A cho biết bản thân mới bắt đầu mua Vietlott từ khoảng 6 tháng trở lại đây, và rất bất ngờ khi may mắn trúng giải độc đắc. Theo Vietlott, anh N.A mua vé dự thưởng thông qua kênh phân phối trên điện thoại của công ty, sử dụng ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS.

Anh N.A. là khách hàng trúng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 trị giá hơn 31,4 tỷ đồng (Ảnh: Vietlott)

(Tổng hợp)