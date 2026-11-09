Càng cố tiết kiệm, càng dễ mất tiền vì 6 thứ này

Mua món đồ rẻ nhất, gom hàng thật nhiều mỗi lần đi siêu thị hay tự sửa mọi thứ để khỏi tốn tiền thuê người... Những lựa chọn tưởng giúp tiết kiệm đôi khi lại khiến bạn phải chi nhiều hơn về lâu dài.

Tiết kiệm thường được hiểu đơn giản là giảm số tiền phải bỏ ra. Nhưng trên thực tế, một món đồ có giá thấp chưa chắc đã là món đồ kinh tế nhất, còn việc cố cắt giảm một khoản chi hôm nay đôi khi lại tạo ra khoản chi lớn hơn vào ngày mai.

Có những thói quen được nhiều người xem là cách giữ tiền hiệu quả, nhưng nếu áp dụng không đúng lúc, đúng chỗ, chúng có thể phản tác dụng.

1. Luôn chọn món đồ rẻ nhất

Khi đứng trước hai sản phẩm có công dụng tương tự, mức giá thấp hơn thường dễ khiến chúng ta nghiêng về lựa chọn đó. Tuy nhiên, giá mua ban đầu không phải yếu tố duy nhất quyết định một món đồ có tiết kiệm hay không.

Một chiếc áo giá rẻ nhưng nhanh dão, một đôi giày đi vài tháng đã bong đế hay một món đồ gia dụng liên tục gặp trục trặc có thể khiến bạn phải mua lại nhiều lần. Trong khi đó, sản phẩm có giá cao hơn một chút nhưng bền, phù hợp với nhu cầu sử dụng lại có thể giúp giảm tổng chi phí.

Điều này không có nghĩa cứ đồ đắt tiền là tốt. Nhưng thay vì chỉ nhìn vào con số trên nhãn giá, hãy cân nhắc chất lượng, tần suất sử dụng và thời gian có thể dùng món đồ đó.

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2. Mua số lượng lớn vì nghĩ rằng giá sẽ rẻ hơn

Mua theo combo, mua gói lớn hoặc tranh thủ chương trình mua nhiều giảm giá là cách khá quen thuộc để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, ưu đãi chỉ thực sự có lợi khi bạn dùng hết số lượng đã mua.

Một chai dầu gội dung tích lớn có thể tiết kiệm hơn chai nhỏ, nhưng nếu mua một lúc vài chai trong khi vẫn còn nhiều sản phẩm ở nhà, bạn đang phải bỏ ra một khoản tiền lớn hơn mức cần thiết. Với thực phẩm, việc mua quá nhiều còn dễ dẫn đến tình trạng để lâu rồi hết hạn, hư hỏng và phải bỏ đi.

Trước khi mua, nên nhìn vào lượng hàng thực sự cần dùng, hạn sử dụng và khả năng bảo quản. Đừng để cảm giác mua được giá hời khiến mình mang về nhà những thứ chưa chắc đã cần.

3. Cố dùng đồ đã hỏng để tránh phải thay mới

Một chiếc quạt chạy yếu, chiếc máy giặt thường xuyên trục trặc hay đôi giày đã mòn đế vẫn được cố dùng vì chưa muốn bỏ tiền mua món mới. Tâm lý này có thể giúp trì hoãn một khoản chi trước mắt, nhưng không phải lúc nào cũng có lợi.

Đồ dùng xuống cấp có thể tiêu tốn thêm điện năng, làm ảnh hưởng đến những vật dụng khác hoặc phát sinh chi phí sửa chữa nhiều lần. Chẳng hạn, một thiết bị điện hoạt động không ổn định nếu tiếp tục sử dụng mà không kiểm tra còn có thể gây ra rủi ro về an toàn.

Khi đồ dùng có dấu hiệu hỏng hóc, hãy kiểm tra xem có thể sửa chữa với chi phí hợp lý hay không. Nếu tiền sửa đã gần bằng tiền mua mới, hoặc thiết bị liên tục tái phát lỗi, việc thay thế có thể là lựa chọn kinh tế hơn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Tự làm mọi thứ để không phải thuê dịch vụ

Tự dọn nhà, tự sửa vòi nước, tự lắp đồ nội thất hay tự xử lý những sự cố trong gia đình có thể giúp tiết kiệm tiền công. Nhưng không phải việc gì cũng nên tự làm.

Nếu không có đủ dụng cụ và kỹ năng, bạn có thể làm hỏng thêm đồ đạc, phải mua vật liệu nhiều lần hoặc cuối cùng vẫn cần gọi thợ đến xử lý. Với những công việc liên quan đến điện, nước hay thiết bị phức tạp, việc tự sửa khi không có chuyên môn còn tiềm ẩn rủi ro.

Tiền công không phải lúc nào cũng là khoản chi lãng phí. Đôi khi, trả tiền cho người có kinh nghiệm giúp bạn tiết kiệm cả thời gian, công sức lẫn chi phí khắc phục sai sót.

5. Mua hàng giảm giá dù chưa thực sự cần

Một món đồ được giảm 30%, 50% thường tạo cảm giác nếu không mua ngay thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nhưng nếu trước đó bạn không có ý định mua, khoản tiền bỏ ra vẫn là một khoản chi mới.

Đặc biệt, những chương trình giảm giá theo khung giờ, mua thêm để được ưu đãi hoặc miễn phí vận chuyển rất dễ khiến giỏ hàng phình to. Bạn có thể tiết kiệm được một phần giá sản phẩm, nhưng tổng số tiền thanh toán lại cao hơn dự định ban đầu.

Một cách đơn giản để tránh tình trạng này là phân biệt món đồ đang cần mua với món đồ chỉ muốn mua vì thấy giá tốt. Nếu chưa có nhu cầu cụ thể, mức giảm giá hấp dẫn đến đâu cũng chưa chắc là lý do đủ thuyết phục để xuống tiền.

6. Cắt giảm những khoản chăm sóc, bảo dưỡng cần thiết

Để giảm chi tiêu, nhiều người có xu hướng trì hoãn việc bảo dưỡng xe, vệ sinh điều hòa, khám sức khỏe định kỳ hoặc thay thế những bộ phận đã có dấu hiệu xuống cấp.

Trong ngắn hạn, bạn có thể giữ lại được một khoản tiền. Nhưng nếu vấn đề nhỏ không được xử lý kịp thời, chi phí khắc phục về sau đôi khi sẽ lớn hơn nhiều. Một chiếc xe không được bảo dưỡng đúng lịch có thể phát sinh hỏng hóc; điều hòa lâu ngày không vệ sinh cũng có thể hoạt động kém hiệu quả.

Tất nhiên, không phải dịch vụ nào được giới thiệu cũng cần chi tiền. Điều quan trọng là phân biệt giữa khoản chăm sóc, bảo dưỡng thực sự cần thiết và những dịch vụ có thể trì hoãn hoặc không cần sử dụng.

Tiết kiệm không đơn giản là tìm cách trả ít tiền nhất cho mọi thứ. Một lựa chọn đáng tiền cần được nhìn ở cả chi phí ban đầu, thời gian sử dụng, khả năng phát sinh và mức độ phù hợp với nhu cầu. Có những khoản nên cắt giảm, nhưng cũng có những khoản nếu cố tiết kiệm bằng mọi giá, bạn sẽ phải trả nhiều hơn về sau.