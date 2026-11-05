8 cách tiết kiệm khối tiền khi đi siêu thị

Đi siêu thị tiết kiệm không đồng nghĩa với việc chỉ chọn những món rẻ nhất hay bỏ qua mọi chương trình khuyến mãi

Dưới đây là 8 mẹo đơn giản bạn có thể áp dụng ngay trong lần đi siêu thị tiếp theo.

1. Lên danh sách trước khi đi, tránh mua sắm theo cảm hứng

Trước khi đến siêu thị, hãy dành vài phút kiểm tra xem gia đình đang thiếu những gì và ghi lại thành một danh sách. Bạn có thể chia thành các nhóm như thực phẩm, đồ dùng cá nhân, hóa phẩm gia đình để dễ theo dõi.

Việc này giúp chuyến đi có mục đích rõ ràng hơn, thay vì đi qua từng quầy rồi thấy món nào cũng có vẻ cần. Đặc biệt, nếu đi mua đồ cho cả tuần, danh sách sẽ giúp bạn ước lượng số lượng thực phẩm cần dùng, tránh mua quá nhiều rồi để quên trong tủ lạnh.

Tất nhiên, không cần phải bám sát danh sách đến mức không được mua thêm bất cứ thứ gì. Nhưng trước mỗi món phát sinh, hãy tự hỏi liệu mình có thực sự cần nó hay chỉ đang thấy hấp dẫn vì cách trưng bày hoặc chương trình khuyến mãi.

2. Đừng đi siêu thị khi bụng đang đói

Một chiếc bụng đói có thể khiến bạn muốn mua gần như mọi thứ ở khu thực phẩm. Những món ăn chế biến sẵn, bánh ngọt, đồ ăn vặt hay thực phẩm chỉ nhìn thôi đã thấy ngon đều trở nên hấp dẫn hơn bình thường.

Khi đó, bạn dễ lấy thêm nhiều món ngoài dự định, thậm chí mua số lượng lớn hơn nhu cầu vì nghĩ rằng về nhà sẽ ăn hết. Một số nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cũng ghi nhận trạng thái đói có thể ảnh hưởng đến lựa chọn mua sắm và khiến con người dễ ưu tiên thực phẩm hơn.

Vì vậy, nếu có thể, hãy ăn nhẹ trước khi đi siêu thị. Bạn không cần đi mua sắm trong trạng thái quá no, chỉ cần tránh để cơn đói quyết định thay mình những món sẽ xuất hiện trên hóa đơn.

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3. So sánh giá theo đơn vị sản phẩm, đừng chỉ nhìn giá trên bao bì

Một chai nước giặt 2 lít có giá cao hơn chai 1 lít, nhưng chưa chắc đắt hơn nếu tính theo giá mỗi lít. Tương tự, một gói thực phẩm lớn đôi khi có đơn giá tốt hơn gói nhỏ, nhưng cũng có trường hợp mức chênh lệch không đáng kể.

Khi mua những sản phẩm có nhiều dung tích hoặc trọng lượng khác nhau, hãy nhìn vào giá trên mỗi 100g, 1kg, 100ml hoặc 1 lít nếu siêu thị có niêm yết. Đây là cách so sánh công bằng hơn thay vì chỉ nhìn con số lớn in trên nhãn giá.

Tuy nhiên, sản phẩm có đơn giá rẻ hơn không đồng nghĩa lúc nào cũng là lựa chọn tiết kiệm. Nếu mua gói lớn nhưng không dùng hết, thực phẩm bị hỏng hoặc sản phẩm hết hạn trước khi sử dụng, số tiền bỏ ra ban đầu vẫn có thể trở thành lãng phí.

4. Kiểm tra tủ lạnh và tủ đồ trước khi đi mua

Đây là bước nhỏ nhưng có thể giúp bạn tránh mua trùng rất nhiều thứ. Trước khi đi siêu thị, hãy mở tủ lạnh, ngăn đông và khu vực để đồ khô để xem những nguyên liệu nào vẫn còn, món nào sắp hết hạn và thứ gì thực sự cần bổ sung.

Chẳng hạn, nếu trong tủ vẫn còn trứng, rau và thịt, bạn có thể lên thực đơn dựa trên những nguyên liệu đó thay vì mua thêm một loạt thực phẩm mới. Với các món đồ dùng gia đình như nước rửa chén, giấy vệ sinh hay dầu gội, việc kiểm tra lượng còn lại cũng giúp tránh mua thêm chỉ vì không nhớ ở nhà đã có hay chưa.

Thói quen này đặc biệt hữu ích khi gia đình có nhiều người cùng đi mua sắm hoặc nhiều người phụ trách mua đồ. Chỉ cần không kiểm tra trước, mỗi người có thể mua thêm một món mà tưởng rằng nhà đang hết.

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5. Đừng để combo và khuyến mãi khiến bạn mua nhiều hơn nhu cầu

Mua 2 tặng 1, mua theo bộ tiết kiệm hơn hay giảm giá khi mua số lượng lớn đều là những chương trình dễ khiến khách hàng muốn lấy thêm sản phẩm. Nhưng trước khi quyết định, hãy tính xem mình có thực sự cần số lượng đó không.

Nếu một sản phẩm được giảm giá 20% nhưng bạn vốn không định mua, việc mua nó vẫn là một khoản chi phát sinh chứ chưa hẳn là tiết kiệm. Tương tự, một combo có giá hấp dẫn nhưng gồm nhiều món bạn ít sử dụng có thể khiến tổng số tiền bỏ ra cao hơn so với việc chỉ mua đúng thứ cần thiết.

Với những mặt hàng dùng thường xuyên như giấy vệ sinh, nước giặt hay đồ khô, mua số lượng lớn có thể hợp lý nếu bạn có đủ chỗ bảo quản và chắc chắn sẽ dùng hết. Ngược lại, với thực phẩm tươi sống hoặc sản phẩm có hạn sử dụng ngắn, hãy cân nhắc kỹ trước khi mua theo combo.

Một câu hỏi khá hữu ích trước mỗi chương trình khuyến mãi là: Nếu không có ưu đãi này, mình có định mua món đồ đó không? Nếu câu trả lời là không, có lẽ bạn chưa cần đưa nó vào xe đẩy.

6. Hàng giảm giá vẫn cần kiểm tra hạn sử dụng

Giá rẻ là lý do khiến nhiều người chú ý đến khu vực hàng khuyến mãi, nhưng không nên chỉ nhìn vào mức giảm mà bỏ qua thông tin trên bao bì. Với thực phẩm, hãy kiểm tra hạn sử dụng, tình trạng đóng gói và điều kiện bảo quản trước khi mua.

Một sản phẩm sắp hết hạn có thể phù hợp nếu bạn dự định sử dụng ngay trong ngày hoặc vài ngày tới. Nhưng nếu mua về để dành, nhất là với số lượng lớn, khả năng không dùng kịp sẽ khiến món đồ tưởng tiết kiệm trở thành khoản lãng phí.

Ngoài ra, cũng nên phân biệt giữa ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản. Với các sản phẩm cần giữ lạnh, hãy chú ý xem bao bì có bị rách, phồng hoặc có dấu hiệu bất thường hay không.

Đừng vì mức giảm giá hấp dẫn mà mang về một món đồ mình chưa biết khi nào mới dùng đến.

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7. Đặt ngân sách cho mỗi lần đi siêu thị

Nếu thường xuyên bước vào siêu thị mà không có giới hạn chi tiêu, bạn rất dễ mua thêm vài món mỗi quầy và chỉ nhận ra tổng tiền đã vượt dự tính khi đứng trước quầy thanh toán.

Một cách đơn giản là xác định trước số tiền dành cho lần mua sắm đó, dựa trên nhu cầu thực tế của gia đình. Chẳng hạn, nếu đi mua thực phẩm cho vài ngày, hãy ước lượng khoản tiền phù hợp và cố gắng giữ tổng chi trong giới hạn này.

Bạn cũng có thể chia ngân sách theo từng nhóm như thực phẩm, đồ dùng gia đình và đồ ăn vặt. Khi một nhóm đã gần hết khoản dự kiến, hãy cân nhắc trước khi lấy thêm sản phẩm.

Ngân sách không phải một con số cứng nhắc khiến bạn phải từ chối mọi món đồ cần thiết. Nếu phát sinh nhu cầu thực sự, bạn vẫn có thể điều chỉnh. Điều quan trọng là biết mình đang chi thêm vì lý do gì, thay vì để hóa đơn tăng lên mà không hiểu tiền đã đi đâu.

8. Kiểm tra hóa đơn trước khi rời quầy thanh toán

Sau khi đã xếp đồ lên băng chuyền, thanh toán và đóng gói, nhiều người thường cầm hóa đơn rồi đi luôn. Tuy nhiên, dành thêm một phút kiểm tra có thể giúp bạn phát hiện những sai sót như sản phẩm bị tính tiền hai lần, giá trên hóa đơn khác với giá niêm yết hoặc chương trình khuyến mãi chưa được áp dụng.

Nếu mua nhiều món, bạn không nhất thiết phải đối chiếu từng sản phẩm quá lâu. Hãy chú ý những mặt hàng có giá trị cao, sản phẩm mua theo chương trình ưu đãi và những món có số lượng nhiều.

Nếu phát hiện chênh lệch, bạn có thể hỏi nhân viên thu ngân hoặc quầy chăm sóc khách hàng để được kiểm tra lại ngay. Giữ hóa đơn cũng hữu ích khi cần đổi trả sản phẩm hoặc xác nhận giao dịch sau đó.

Đi siêu thị tiết kiệm không có nghĩa là chỉ chọn món rẻ nhất

Mục tiêu của một chuyến đi siêu thị hợp lý không phải là mua càng ít càng tốt, mà là mang về đúng những thứ mình cần với số tiền phù hợp. Một sản phẩm giá thấp nhưng không dùng hết vẫn có thể gây lãng phí, trong khi món đồ đắt hơn một chút nhưng phù hợp với nhu cầu và được sử dụng thường xuyên đôi khi lại đáng tiền hơn.

Vì vậy, thay vì chỉ chăm chăm săn khuyến mãi, hãy tập trung vào việc lên kế hoạch, kiểm soát số lượng và cân nhắc trước mỗi món đồ phát sinh. Khi biết mình cần gì và dự định chi bao nhiêu, bạn sẽ ít có nguy cơ biến một chuyến đi mua vài món thành hóa đơn ngoài dự tính.