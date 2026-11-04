Viral bài đăng vợ kiếm 15 triệu đồng/tháng, chồng thà ở nhà còn hơn nhận việc 25-30 triệu

Tâm sự của cô vợ về tình trạng thất nghiệp của người chồng hiện đang nhận được sự quan tâm, tranh luận của cộng đồng mạng.

Làn sóng cắt giảm vẫn đang tiếp diễn, thế nên chẳng có gì lạ khi những người từng có công việc ổn định với mức thu nhập tốt, cũng đang rơi vào cảnh chưa có việc làm. Có người chọn nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại kiếm việc, cũng có người chọn một hướng đi khác, có thể là làm tự do hoặc kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên trong giai đoạn chuyển tiếp này, vấn đề đôi khi không chỉ gói gọn trong chuyện công việc, sự nghiệp, bởi thu nhập giảm sẽ kéo theo không ít rắc rối khác.

Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.

Theo lời chia sẻ của cô vợ, trước đây thu nhập của chồng khá tốt, dao động trong khoảng 60-100 triệu/tháng. Còn lương của cô thì 15 triệu/tháng. Sau khi chồng mất việc vì công ty tái cơ cấu, cô cũng động viên chồng nghỉ ngơi 1 thời gian rồi đi làm lại vì trước đó, anh cũng làm việc khá vất vả.

Tuy nhiên đến nay, chồng đã ở nhà gần nửa năm mà chưa có dấu hiệu gì là muốn đi làm. Tiền tiết kiệm của gia đình đang vơi dần, cô giục chồng đi làm thì lại bị trách ngược là đang tạo áp lực. Trong khi đó, có lời mời công việc lương 25-30 triệu/tháng nhưng anh lại chê thấp.

Nguyên văn bài tâm sự của cô (Ảnh chụp màn hình)

Cô nhấn mạnh: “Mình hiểu thất nghiệp sau một thời gian kiếm được nhiều tiền chắc cũng khó chấp nhận, nhất là khi phải quay lại mức lương thấp hơn. Nhưng mình thấy anh đang dùng chữ “từ từ” hơi lâu rồi. Có lúc mình còn cảm giác anh muốn chờ đúng công việc lương cao như trước mới chịu đi làm, còn trong thời gian đó tiền tiết kiệm cứ lấy ra tiêu dần.

Mình không cần chồng phải kiếm cả trăm triệu như trước. 20-30 triệu mình cũng thấy được, miễn là anh chịu quay lại làm việc rồi từ từ tính tiếp".

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người cũng bày tỏ quan điểm lẫn lời khuyên, nhưng nhìn chung phản ứng của cộng đồng mạng có thể chia làm 2 nhóm.

- Nhóm thứ nhất cho rằng cô vợ đang phản ứng có phần hơi quá, chưa biết cảm thông với chồng.

“Mình nghĩ chồng bạn ở nhà thực ra ảnh cũng đang tự áp lực ấy, đừng vội phàn nàn trách móc chồng. Vì tính chất công việc, ngành nghề đó chưa chắc bạn hiểu được, với cả trước đây chồng bạn cũng chịu khó cày cuốc kiếm tiền lo cho vợ con thì đó cũng không phải người đàn ông không có chí đâu. Có những việc tính toán cả năm, gây dựng cả năm mới bắt đầu thành hình, đây chồng mới ở nhà gần nửa năm, tiền tiết kiệm trước đó vẫn còn mà. Có thể bạn không cần chồng phải kiếm 100 triệu/tháng như trước, nhưng ảnh thì cần đó” - Một người bình luận.

“Chồng bạn nghỉ ở nhà 6 tháng không kiếm ra tiền nhưng tiền tiết kiệm từ trước đó nhờ lương của chồng thì vẫn đủ trang trải, nghĩa là thu nhập gia đình giảm chứ phần đóng góp của chồng thì không giảm, đương nhiên trong đó cũng có nỗ lực vun vén của bạn nữa. Đừng chỉ nhìn vào việc nửa năm chồng không làm ra tiền mà bỏ qua cố gắng trước đó của người ta, nghĩ thế thì căng thẳng là đúng rồi” - Một người phân tích.

“Dân công nghệ từng kiếm 60-100 triệu/tháng mà giờ ở nhà 6 tháng thì có khi chồng bạn đang nhận việc remote ở bên nước ngoài hoặc tự lập trình dự án riêng đấy, chắc chưa có kết quả rõ ràng nên chưa nói với vợ thôi, cứ bình tĩnh và tin tưởng ở chồng” - Một người động viên.

Bức ảnh cô vợ đăng cùng bài tâm sự

- Trong khi đó, nhóm thứ 2 lại cho rằng việc cô vợ lo lắng và cảm thấy sốt ruột vì chồng ở nhà gần nửa năm là điều dễ hiểu, chẳng có gì đáng trách.

“Mình thấy bạn vợ lo là đúng mà, nhìn xa trông rộng ấy chứ. Tiền tiết kiệm chưa hết nhưng cứ rút ra tiêu mãi mà không thêm vào thì kiểu gì chẳng hết. Sốt ruột chẳng có gì sai. Chưa kể bạn vợ cũng đi làm, dù lương thấp hơn chồng ngày xưa thì cũng là có đóng góp tài chính chứ có phải không đâu. Tầm này thị trường việc làm khó khăn, lương 25-30 triệu mà vẫn còn chê thấp, không tương xứng với năng lực thì có phần ngạo mạn quá” - Một người bình luận.

“Không biết mọi người sao chứ mình thất nghiệp ở nhà 1-2 tháng đã chán lắm rồi. Bây giờ kinh tế vẫn còn gồng được nhờ tiền tiết kiệm từ trước, thì càng phải tranh thủ tìm việc sớm chứ chẳng lẽ để đến lúc cạn tiền mới tính hay sao? Mà giả sử không áp lực tài chính thì cứ đi làm công việc 25-30 triệu/tháng kia đi, cứ phải làm mới có thêm quan hệ, thêm hướng đi chứ ở nhà tới nửa năm thì bí bách hết cả người” - Một người đồng tình.

“Lương 25-30 triệu/tháng mà chồng bạn vẫn chê thấp, trong khi lương vợ có 15 triệu, cũng phải làm cả tháng mới có, nghĩ thôi cũng thấy chạnh lòng thay rồi” - Một người bày tỏ.

Vợ chồng bất đồng quan điểm về tiền bạc - sự nghiệp, phải làm sao?

1. Đừng quá tập trung vào việc ai đúng - ai sai

Khi vợ chồng bất đồng quan điểm về công việc, tiền bạc, điều đầu tiên cần làm là hiểu vì sao người kia lại có suy nghĩ như vậy. Người muốn chồng đi làm sớm có thể vì lo tiền tiết kiệm đang vơi dần, sự ổn định của gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, người chồng có thể đang có những dự tính riêng, ở nhà chưa chắc đã đồng nghĩa với “ăn không ngồi rồi”.

Thay vì liên tục trách móc, hai người nên chia sẻ thẳng thắn những điều khiến mình bất an. Người vợ có thể nói rõ áp lực tài chính hiện tại, còn người chồng cần giải thích kế hoạch tìm việc và lý do chưa muốn đi làm dù đã có lời mời làm việc. Khi hiểu được nỗi lo phía sau mỗi quan điểm, vợ chồng sẽ dễ tìm tiếng nói chung hơn, thay vì biến cuộc trò chuyện thành cuộc tranh luận ai đúng, ai sai.

2. Thống nhất giới hạn tài chính và thời gian nghỉ ngơi chờ việc rõ ràng

Sự cảm thông rất cần thiết, nhưng không có nghĩa là người này phải chấp nhận mọi quyết định của người kia trong vô thời hạn. Khi gia đình đang sử dụng tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống, hai vợ chồng cần tính toán lại ngân sách, xác định khoản tiền có thể dành cho giai đoạn chuyển tiếp sự nghiệp.

Ảnh minh họa Pinterest

Chẳng hạn, nếu người chồng muốn dành thêm 3 tháng tìm công việc tốt hơn, cả hai có thể thống nhất số tiền tối đa được phép sử dụng trong thời gian này, đồng thời điều chỉnh những khoản chi không thiết yếu. Quan trọng hơn, cần có phương án tiếp theo nếu hết thời hạn mà công việc mong muốn vẫn chưa xuất hiện.

Cách làm này giúp người muốn nghỉ ngơi có thêm thời gian chuẩn bị, đồng thời người còn lại cũng biết gia đình đang đi theo kế hoạch nào. Thay vì liên tục hỏi “Bao giờ anh mới đi làm?”, hai người có thể cùng kiểm tra tiến độ vào một thời điểm đã thống nhất.

3. Chấp nhận những phương án trung gian, đừng đặt sự nghiệp vào thế chỉ có một lựa chọn

Nhiều bất đồng xuất phát từ việc mỗi người chỉ nhìn thấy hai phương án: Hoặc tiếp tục chờ công việc tốt, hoặc lập tức nhận việc có mức lương thấp hơn. Trên thực tế, sự nghiệp không nhất thiết phải được quyết định theo cách được hoặc mất như vậy.

Nếu chưa tìm được công việc phù hợp, người chồng có thể cân nhắc làm freelance, nhận dự án ngắn hạn hoặc tạm thời làm công việc có thu nhập thấp hơn để duy trì tài chính. Tuy nhiên, những lựa chọn này cần dựa trên năng lực và kế hoạch thực tế, thay vì chỉ là lời hứa sẽ kiếm tiền trong tương lai.

Ngược lại, người vợ cũng cần hiểu rằng mức lương thấp hơn trước không đồng nghĩa với thất bại. Một công việc có thu nhập vừa phải nhưng giúp duy trì kỹ năng, mở rộng quan hệ và tạo nền tảng cho bước tiến tiếp theo vẫn đáng cân nhắc. Hai người không nhất thiết phải đồng ý hoàn toàn về lựa chọn nghề nghiệp của nhau, nhưng cần thống nhất những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống chung.