Giá vàng hôm nay 5/11: Tăng dựng đứng, vượt 4.000 USD/ounce

Sáng 5/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.061 USD/ounce, tăng 134 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Diễn biến này khiến USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống, qua đó thúc đẩy nhu cầu mua vàng và các kim loại quý.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử Mỹ cũng mở ra nhiều kịch bản khó lường. Nhà đầu tư đang quan tâm đến căng thẳng Mỹ - Iran, dòng vốn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), lạm phát và gánh nặng nợ công Mỹ.

Một trong những rủi ro lớn là khả năng Tổng thống Donald Trump gia tăng căng thẳng tại Trung Đông. Nếu xung đột leo thang, giá năng lượng có thể tăng mạnh, gây sức ép đồng thời lên thị trường cổ phiếu và trái phiếu.

Nhiều chuyên gia nhận định rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao do ông Trump tiếp tục kiểm soát chính sách đối ngoại. Giới đầu tư cần chuẩn bị cho những biến động đáng kể trong chính sách đối ngoại Mỹ trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 5/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 136,5- 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.061 USD/ounce, tăng 134 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Phân tích triển vọng thị trường, nhiều chuyên gia cho rằng những thay đổi trong cục diện chính trị Mỹ có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Nếu hoạt động đầu tư chậm lại, tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể suy yếu, qua đó giảm áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tạo thêm động lực cho giá vàng.

Trong khi đó, thâm hụt ngân sách và nợ công gia tăng của Mỹ tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của vàng như một tài sản phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn tài chính và tiền tệ.