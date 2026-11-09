Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 9/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
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Giá vàng hôm nay 9/11/2026, cập nhật chi tiết giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ròng, vàng ta hoặc vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.

Do chứa hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi chịu va đập mạnh. Thông thường vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 9/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng ngày 9/11/2026, giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động từ 12,95 - 14,55 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 9/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 7h ngày 9/11/2026

Loại vàng Hàm lượng (%) Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Kim Gia Bảo Gift 24K 99.99 14.150.000 14.550.000 đồng/chỉ
Kim Gia Bảo 24K 99.99 13.650.000 14.050.000 đồng/chỉ
Trang sức - Nhẫn tròn BTMH 99.99 13.550.000 - đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9) 99.99 13.450.000 13.950.000 đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K 999 99.9 13.440.000 13.940.000 đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu (999.9) 99.99 12.950.000 - đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu (999) 99.9 12.900.000 - đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 99.99 13.800.000 14.100.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, dữ liệu cập nhật lúc 7h ngày 9/11/2026.

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

13.650.000

14.050.000

đồng/chỉ

Kim Gia Bảo Gift 24K

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Trang sức - Nhẫn tròn BTMH

13.550.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.450.000

13.950.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.800.000

14.100.000

đồng/chỉ




Doji


Vàng miếng SJC

13.800.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.650.000

14.050.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

13.000.000

13.200.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.450.000

13.850.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.800.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.800.000

14.102.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.650.000

14.050.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.650.000

14.060.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.450.000

13.950.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.800.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.630.000

14.030.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.630.000

14.030.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.470.000

13.920.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.650.000

14.050.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.650.000

14.050.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.650.000

14.050.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.450.000

13.950.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.750.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.750.000

14.050.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.750.000

14.050.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.500.000

13.950.000

đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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