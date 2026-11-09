Lời khuyên cho người sắp tiêu hết tiền tiết kiệm

Phải rút tiết kiệm ra tiêu chính là 1 trong những dấu hiệu của việc quản lý tài chính chưa tốt.

Khi nhận ra bản thân sắp tiêu hết tiền tiết kiệm, phản ứng đầu tiên của không ít người chính là rơi vào trạng thái lo lắng, thậm chí không biết nên bắt đầu xử lý từ đâu. Có người cố gắng cắt giảm chi tiêu tối đá, có người lại vội vàng vay mượn để bù đắp khoản thiếu hụt. Trong khi đó, điều cần thiết nhất lúc này không phải là tìm cách kiếm lại thật nhiều hay cố tiêu thật ít trong thời gian ngắn, mà là bình tĩnh nhìn nhận tình hình và kiểm soát những gì còn trong khả năng.

Nếu đang đứng trước nguy cơ sử dụng hết khoản tiền tích lũy, dưới đây là những việc bạn cần nghiêm túc làm ngay.

1. Tìm ra nguyên nhân cốt lõi khiến bạn phải rút tiết kiệm ra tiêu

Trước khi nghĩ đến chuyện làm thế nào để tích lũy lại tiền, hãy tự hỏi: Vì sao mình phải sử dụng đến khoản tiết kiệm? Đây là câu hỏi quan trọng bởi mỗi nguyên nhân sẽ cần một cách giải quyết khác nhau.

Chẳng hạn, nếu phải rút tiền tiết kiệm vì thu nhập hàng tháng không đủ trang trải tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và các hóa đơn sinh hoạt, vấn đề có thể nằm ở sự mất cân đối giữa thu nhập và chi phí sống. Nếu liên tục phải lấy tiền tích lũy để trả nợ, nguyên nhân có thể đến từ việc vay mượn vượt quá khả năng chi trả. Trong khi đó, nếu tiền tiết kiệm thường xuyên được sử dụng cho mua sắm, du lịch, ăn uống hoặc những nhu cầu phát sinh, vấn đề có thể nằm ở thói quen chi tiêu thiếu kiểm soát.

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Việc xác định đúng nguyên nhân giúp bạn tránh xử lý phần ngọn mà bỏ qua vấn đề cốt lõi. Ví dụ, một người có thu nhập 15 triệu đồng/tháng nhưng chi phí sinh hoạt lên tới 17 triệu đồng sẽ không thể giải quyết tình trạng phải rút tiết kiệm ra tiêu nếu không điều chỉnh thói quen tài chính. Họ cần xem xét lại mức sống, điều chỉnh những khoản chi hoặc tìm cách cải thiện thu nhập.

2. Đâu là những khoản chi khiến bạn phải rút tiết kiệm ra tiêu?

Sau khi xác định được nguyên nhân chung, bước tiếp theo là nhìn lại từng khoản tiền đã chi. Không ít người biết mình đang tiêu quá nhiều nhưng lại không thực sự nhận ra tiền đã đi đâu. Những khoản chi vài chục nghìn đồng mỗi ngày có thể không tạo cảm giác đáng kể, nhưng khi cộng dồn trong một tháng hoặc một năm, con số có thể khiến bạn bất ngờ.

Hãy thử kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng, hóa đơn thẻ tín dụng hoặc ghi chép chi tiêu trong khoảng 2-3 tháng gần nhất. Sau đó, chia các khoản tiền thành những nhóm cơ bản như chi phí sinh hoạt, tiền nhà, ăn uống, mua sắm, giải trí, đi lại, trả nợ và các khoản phát sinh. Cách làm này giúp bạn nhận ra nhóm chi phí nào đang chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoản nào thường xuyên vượt ngân sách và khoản nào thực tế có thể cắt giảm.

Đặc biệt, cần phân biệt giữa những khoản chi bắt buộc và những khoản chi xuất phát từ sở thích hoặc cảm xúc nhất thời. Tiền thuê nhà, thực phẩm, điện nước hay chi phí chăm sóc sức khỏe thường khó cắt bỏ. Ngược lại, việc mua sắm theo xu hướng, đặt đồ ăn bên ngoài quá thường xuyên, mua những món đồ ít sử dụng hoặc duy trì nhiều gói đăng ký dịch vụ có thể được xem xét lại.

3. Chấp nhận bản thân đã sai và tìm cách sửa sai

Khi nhận ra khoản tiết kiệm đang cạn dần, một số người có xu hướng né tránh việc nhìn lại những quyết định tài chính trước đây. Họ có thể tiếc nuối vì đã mua một món đồ đắt tiền, chi quá nhiều cho những chuyến du lịch hoặc không kiểm soát tốt việc vay mượn. Tuy nhiên, việc liên tục trách móc bản thân không giúp số tiền đã tiêu quay trở lại.

Điều cần làm là chấp nhận rằng có thể mình đã đưa ra một số quyết định chưa hợp lý, từ đó nghiêm túc thay đổi. Nếu từng có thói quen mua sắm để giải tỏa căng thẳng, hãy học cách trì hoãn quyết định mua hàng thay vì thanh toán ngay lập tức. Nếu thường xuyên sử dụng thẻ tín dụng vượt quá khả năng chi trả, hãy đặt giới hạn sử dụng và ưu tiên thanh toán các khoản nợ hiện có. Nếu từng chi quá nhiều tiền cho một kế hoạch cá nhân mà chưa tính toán đầy đủ, những lần sau cần lập ngân sách cụ thể trước khi thực hiện.

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Chấp nhận sai lầm không có nghĩa là phủ nhận những nỗ lực trước đây, mà là hiểu rằng cách quản lý tiền hiện tại chưa phù hợp và cần được điều chỉnh. Thay vì đặt mục tiêu phải tiết kiệm lại thật nhiều tiền ngay lập tức, hãy bắt đầu bằng việc không lặp lại những thói quen từng khiến tài khoản của mình cạn dần.

4. Xây dựng quỹ dự phòng trước khi nghĩ đến việc tiết kiệm dài hạn

Một sai lầm khá phổ biến trong quản lý tài chính cá nhân là đánh đồng tiền tiết kiệm với quỹ dự phòng. Nhiều người có thể dành dụm được một khoản tiền không nhỏ nhưng lại không phân chia rõ đâu là khoản dành cho các việc phát sinh, đâu là khoản để dài hạn không tiêu tới.

Vì vậy nếu đang trong tình trạng tiền tiết kiệm liên tục vơi đi, bạn nên xem xét xây dựng quỹ dự phòng trước khi đặt ra những mục tiêu tích lũy lớn hơn. Đây là khoản tiền dành riêng cho những tình huống ngoài dự kiến, giúp bản thân có thể duy trì cuộc sống trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần vay mượn hoặc phá vỡ những kế hoạch tài chính đã đặt ra.

Một nguyên tắc thường được áp dụng là dành ra khoản tiền tương đương 3-6 tháng chi phí sinh hoạt thiết yếu. Chẳng hạn, nếu mỗi tháng cần 10 triệu đồng để trang trải tiền nhà, ăn uống, đi lại và các hóa đơn cơ bản, quỹ dự phòng có thể hướng tới mức 30-60 triệu đồng.