Chứng khoán tháng 11: Tiền đứng ngoài, thị trường chờ điều gì?

Sau 2 tháng điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán bước vào tháng 11 với kỳ vọng tìm điểm tựa từ kết quả kinh doanh và mặt bằng định giá. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại, thanh khoản suy yếu và sự thiếu đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là những lực cản đáng kể.

Hai tháng giảm điểm, khối ngoại bán ròng gần 120.000 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán khép lại tháng 10 với nhiều biến động. VN-Index đóng cửa tại 1.741 điểm, giảm 1,56% so với cuối tháng 9. Đây là tháng giảm điểm thứ hai liên tiếp, sau khi chỉ số mất 3,47% trong tháng trước đó.

Trong tháng 10, VN-Index có thời điểm lùi về 1.677 điểm vào ngày 20/10, trước khi phục hồi lên vùng 1.780 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán quay trở lại trong tuần cuối tháng khiến chỉ số chưa thể vượt qua vùng kháng cự quan trọng.

Thanh khoản tiếp tục suy yếu, giá trị giao dịch bình quân trên HoSE đạt khoảng 15.644 tỷ đồng/phiên. Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng trên 20.000 tỷ đồng trong tháng 10, mức cao nhất trong khoảng một năm. Lũy kế từ đầu năm, giá trị bán ròng gần 120.000 tỷ đồng.

VN-Index ghi nhận tháng giảm điểm thứ hai liên tiếp. Ảnh minh họa.

Theo nhóm phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS), nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc Vingroup tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến điểm số chung. Trong khi đó, ngân hàng và bất động sản chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhưng cũng chịu áp lực bán. Nhóm cổ phiếu thép ghi nhận tín hiệu tích cực hơn nhờ tăng trưởng lợi nhuận, còn dầu khí và công nghệ có diễn biến phân hóa.

Bước sang tháng 11, VFS đưa ra hai kịch bản. Kịch bản cơ sở có xác suất 60%, VN-Index tích lũy trong vùng 1.700-1.800 điểm, dòng tiền tiếp tục phân hóa. Kịch bản tiêu cực có xác suất 40%, chỉ số đánh mất ngưỡng hỗ trợ 1.720 điểm và lùi về kiểm định vùng đáy tháng 10, khoảng 1.670-1.690 điểm.

Một trong những điểm tựa được kỳ vọng là kết quả kinh doanh quý III và triển vọng quý cuối năm. Theo VFS, P/E của VN-Index hiện khoảng 11,2 lần; nếu loại trừ nhóm Vingroup, mức định giá còn khoảng 10-10,3 lần. Đây là vùng có thể xem xét tích lũy trung và dài hạn, với điều kiện lựa chọn doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận bền vững, dòng tiền hoạt động lành mạnh.

Ưu tiên kiểm soát rủi ro

Ở chiều tích cực, kết quả kinh doanh quý III đang cho thấy sức bật đáng kể của khu vực doanh nghiệp. Theo Fiingroup, đến ngày 30/10, có 797/1.518 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý III, đại diện 77% vốn hóa toàn thị trường. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 35% so với cùng kỳ, trong đó nhóm phi tài chính tăng tới 65%. Nhóm tài chính tăng khiêm tốn 2,6%.

Bất động sản là động lực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường. Lợi nhuận sau thuế quý III của 69/127 doanh nghiệp bất động sản tăng 237,3% so với cùng kỳ. Riêng Vinhomes ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 23.000 tỷ đồng, tăng 419%, nhờ doanh thu bàn giao và ghi nhận từ các dự án lớn.

Bất động sản là nhóm góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, Fiingroup lưu ý lợi nhuận ngành bất động sản phụ thuộc đáng kể vào tiến độ bàn giao và thời điểm ghi nhận doanh thu, do đó mức tăng đột biến trong một quý chưa phản ánh đầy đủ sức khỏe giao dịch của toàn ngành.

Ngoài bất động sản, tài nguyên cơ bản và bán lẻ cũng là những điểm sáng, với đóng góp từ các doanh nghiệp như HPG, MWG và FRT. Ngược lại, tăng trưởng lợi nhuận nhóm ngân hàng có dấu hiệu chậm lại. Lợi nhuận sau thuế của 20/28 ngân hàng được thống kê, đại diện 63,7% vốn hóa ngành, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Áp lực chi phí dự phòng rủi ro tín dụng khiến kết quả kinh doanh giữa các ngân hàng có sự phân hóa.

Những con số trên cho thấy, nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn là điểm tựa quan trọng, nhưng sự phân hóa giữa các ngành cũng đặt ra yêu cầu chọn lọc cổ phiếu. Đây sẽ là yếu tố đáng chú ý trong tháng 11.

Dự báo về diễn biến thị trường đầu tháng 11, nhiều ý kiến giữ quan điểm thận trọng. Chuyên gia từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.735 điểm, trong khi kháng cự mạnh nằm tại 1.800 điểm.

Để cải thiện xu hướng, thị trường cần động lực tăng trưởng vượt trội từ nhóm Vingroup và ngân hàng. Cơ hội hiện chưa nhiều, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên kiểm soát rủi ro.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, VN-Index cần thêm thời gian cân bằng quanh vùng 1.730-1.750 điểm. Nếu đánh mất vùng hỗ trợ này, chỉ số có thể lùi về 1.700 điểm, sâu hơn là 1.680 điểm. VCBS khuyến nghị hạn chế mở vị thế mới khi tín hiệu đảo chiều chưa rõ ràng, ưu tiên nắm giữ cổ phiếu duy trì được vùng hỗ trợ.