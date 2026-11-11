Lãi suất ngân hàng ngày 11/11 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất huy động trực tuyến ngày 11/11 ghi nhận 5 ngân hàng cùng niêm yết mức 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Đáng chú ý, VPBank vừa có lần giảm lãi suất thứ hai kể từ ngày 19/10, trong khi vẫn duy trì mức 7,4%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

VPBank giảm lãi suất huy động

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động, đánh dấu lần giảm thứ hai kể từ sau ngày 19/10.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới cập nhật, VPBank giảm đồng loạt 0,1 điểm % đối với các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng, xuống còn 4,65%/năm. Đáng chú ý, mức lãi suất này được áp dụng thống nhất cho tất cả các mức tiền gửi ở nhóm kỳ hạn trên.

Trong khi đó, ngân hàng giữ nguyên lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Cụ thể, với khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, VPBank niêm yết lãi suất 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6–11 tháng, 6,7%/năm đối với kỳ hạn 12–13 tháng và 7,4%/năm đối với kỳ hạn 15–18 tháng. Các kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng lần lượt áp dụng mức 7,1%/năm và 6%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng được áp dụng ở mức 7%/năm, cao hơn 0,4 điểm % so với nhóm tiền gửi dưới 10 tỷ đồng. Tương tự, kỳ hạn 12–13 tháng có lãi suất 7,1%/năm, cao hơn 0,4 điểm %.

Riêng các kỳ hạn 15–18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, VPBank áp dụng cùng mức lãi suất cho hai nhóm tiền gửi, lần lượt là 7,4%/năm, 7,1%/năm và 6%/năm.

Như vậy, đợt điều chỉnh mới nhất của VPBank chỉ tập trung vào nhóm kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng. Lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên không thay đổi, trong đó mức cao nhất vẫn là 7,4%/năm ở kỳ hạn 15–18 tháng.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng: 5 ngân hàng cùng niêm yết 7%/năm

Theo bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 11/11/2026 của 35 ngân hàng, MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết lãi suất 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, cao nhất trong nhóm được khảo sát đối với mức lãi suất thông thường được tổng hợp.

Xếp tiếp theo là BVBank với mức 6,9%/năm. Trong khi đó, nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng lãi suất 6,8%/năm.

VPBank, LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 6,7%/năm. Bắc Á Bank áp dụng 6,6%/năm, OCB 6,5%/năm, MSB 6,3%/năm và Techcombank 6,25%/năm.

Ở nhóm tiếp theo, Nam A Bank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm. BaoVietBank và SHB áp dụng 6%/năm, trong khi MB niêm yết 5,85%/năm và NCB 5,8%/năm.

ABBank và TPBank cùng áp dụng 5,75%/năm, VietABank và VietBank ở mức 5,6%/năm. ACB và HDBank niêm yết 5,3%/năm, PVcomBank 5,1%/năm, GPBank 5,05%/năm và KienlongBank 5%/năm.

Một số ngân hàng có lãi suất thấp hơn gồm Eximbank (4,8%/năm), SeABank (4,5%/năm) và SCB (0,6%/năm).

Lãi suất kỳ hạn 18 tháng: VPBank cao nhất với 7,4%/năm

Ở kỳ hạn 18 tháng, VPBank niêm yết mức 7,4%/năm, cao nhất trong số 35 ngân hàng được khảo sát.

Xếp sau là MBV, Sacombank và VCBNeo, cùng áp dụng lãi suất 7%/năm. Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và PGBank cùng niêm yết 6,8%/năm.

BVBank áp dụng 6,7%/năm, LPBank 6,55%/năm, Saigonbank 6,5%/năm và Bắc Á Bank 6,45%/năm. Nam A Bank niêm yết 6,3%/năm, trong khi OCB ở mức 6,2%/năm.

MSB, NCB, SHB và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm. BaoVietBank niêm yết 6%/năm; VIB và VietBank cùng ở mức 5,9%/năm; MB 5,85%/năm và PVcomBank 5,8%/năm.

Ở nhóm thấp hơn, TPBank áp dụng 5,75%/năm, VietABank 5,7%/năm, HDBank 5,6%/năm và Techcombank 5,35%/năm. ABBank và Eximbank cùng niêm yết 5,3%/năm.

GPBank áp dụng 5,05%/năm, SeABank 4,75%/năm, KienlongBank 4,65%/năm và SCB 0,6%/năm. Riêng ACB không có số liệu kỳ hạn 18 tháng trong bảng tổng hợp.

Lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng: Một số ngân hàng niêm yết tới 7%/năm

Ở kỳ hạn 6 tháng, VCBNeo niêm yết mức 7%/năm, cao nhất trong bảng khảo sát. PGBank đứng tiếp theo với 6,9%/năm, trong khi BVBank và Sacombank cùng áp dụng 6,7%/năm.

Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và VPBank cùng niêm yết 6,6%/năm. Bắc Á Bank áp dụng 6,55%/năm, MBV và LPBank cùng ở mức 6,5%/năm, Saigonbank 6,4%/năm và OCB 6,2%/năm.

Tại kỳ hạn 9 tháng, MBV và VCBNeo cùng niêm yết mức 7%/năm. PGBank áp dụng 6,9%/năm, BVBank và Sacombank cùng ở mức 6,7%/năm.

Nhóm Big4 và VPBank cùng niêm yết 6,6%/năm ở kỳ hạn 9 tháng. Bắc Á Bank áp dụng 6,55%/năm, LPBank 6,4%/năm, OCB 6,2%/năm, trong khi Nam A Bank và Saigonbank cùng ở mức 6,1%/năm.

Ở kỳ hạn 3 tháng, nhiều ngân hàng cùng niêm yết mức 4,75%/năm. Một số ngân hàng áp dụng mức thấp hơn gồm VPBank và SHB (4,65%/năm), Techcombank và LPBank (4,55%/năm), ACB và PVcomBank (4,5%/năm), HDBank (4,3%/năm), ABBank (3,8%/năm) và GPBank (3,7%/năm).

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo bảng lãi suất ngày 11/11/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức nhận lãi và chính sách từng chi nhánh, bảo đảm quy định pháp luật.