Ngày 11/11, gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, số tiền lãi khách hàng nhận được tại 7 ngân hàng MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB có sự chênh lệch đáng kể. Theo các biểu lãi suất được khảo sát, mức lãi suất tại quầy dao động từ 4,8% đến 6,4%/năm, trong khi gửi online có thể đạt 7%/năm.

Gửi tại quầy: VPBank niêm yết lãi suất cao nhất 6,4%/năm

Theo biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân, VPBank đang niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,4%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng có thể nhận khoảng 6,4 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Tại Techcombank, lãi suất tiết kiệm Phát Lộc tại quầy kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng thông thường, số tiền dưới 1 tỷ đồng, được niêm yết ở mức 5,75%/năm. Theo đó, khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 5,75 triệu đồng tiền lãi khi đáo hạn.

MB áp dụng lãi suất 5,7%/năm đối với tiền gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 tháng, số tiền dưới 1 tỷ đồng. Nếu gửi 100 triệu đồng, khách hàng nhận được khoảng 5,7 triệu đồng tiền lãi.

Tương tự, SHB niêm yết lãi suất 5,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 2 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm, tiền lãi dự kiến đạt 5,7 triệu đồng sau một năm.

Tại Sacombank, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng dành cho khoản tiền dưới 500 triệu đồng ở mức 5,4%/năm. Với số tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng nhận được khoảng 5,4 triệu đồng tiền lãi.

HDBank áp dụng mức lãi suất 5,2%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm thông thường kỳ hạn 12 tháng, tương ứng khoản lãi 5,2 triệu đồng khi gửi 100 triệu đồng trong một năm. Mức này không bao gồm các sản phẩm có điều kiện áp dụng riêng.

Trong khi đó, ACB niêm yết lãi suất tiết kiệm truyền thống tại quầy kỳ hạn 12 tháng ở mức 4,8%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt 4,8 triệu đồng.

Bảng so sánh lãi suất và tiền lãi kỳ hạn 12 tháng

Số tiền gửi: 100 triệu đồng · Lĩnh lãi cuối kỳ · Đơn vị tiền lãi: triệu đồng

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Lãi tại quầy Online (%/năm) Lãi online VPBank 6,40 6,40 6,70 6,70 Techcombank 5,75 5,75 6,25 6,25 MB 5,70 5,70 5,80 5,80 Sacombank 5,40 5,40 6,80 6,80 SHB 5,70 5,70 6,00 6,00 HDBank 5,20 5,20 5,30 5,30 ACB 4,80 4,80 5,20 5,20 .

Gửi online: Sacombank áp dụng lãi suất 6,8%/năm, cao hơn đáng kể so với tại quầy

Ở hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, Sacombank áp dụng lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Với 100 triệu đồng gửi online, khách hàng có thể nhận khoảng 6,8 triệu đồng tiền lãi sau một năm, cao hơn 1,4 triệu đồng so với gửi tại quầy.

VPBank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,7%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt 6,7 triệu đồng, cao hơn 300.000 đồng so với hình thức gửi tại quầy.

Tại Techcombank, sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc Online dành cho khách hàng thông thường có số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng áp dụng lãi suất 6,25%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Theo đó, khách hàng gửi 100 triệu đồng sẽ nhận được khoảng 6,25 triệu đồng tiền lãi, cao hơn 500.000 đồng so với gửi tại quầy.

SHB áp dụng lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 12 tháng ở mức 6%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng có thể nhận khoảng 6 triệu đồng tiền lãi, cao hơn 300.000 đồng so với hình thức gửi trực tiếp.

Tại MB, sản phẩm Tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass, số tiền dưới 1 tỷ đồng, có lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,8%/năm. Với 100 triệu đồng gửi online, tiền lãi dự kiến đạt 5,8 triệu đồng, cao hơn 100.000 đồng so với tại quầy.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,3%/năm. Nếu gửi 100 triệu đồng, khách hàng nhận được khoảng 5,3 triệu đồng tiền lãi, cao hơn 100.000 đồng so với gửi tại quầy.

Trong khi đó, ACB áp dụng lãi suất online kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,2%/năm đối với khoản tiền dưới 200 triệu đồng. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng có thể nhận khoảng 5,2 triệu đồng tiền lãi sau một năm, cao hơn 400.000 đồng so với hình thức gửi tại quầy.

Như vậy, trong nhóm 7 ngân hàng được khảo sát, Sacombank có mức lãi suất online kỳ hạn 12 tháng cao nhất đối với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, ở mức 6,8%/năm, tiếp đến là VPBank với 6,7%/năm và Techcombank với 6,25%/năm.

Nếu lựa chọn gửi online, số tiền lãi khách hàng nhận được sau 12 tháng dao động từ 5,2 triệu đồng đến 6,8 triệu đồng, chênh lệch tối đa 1,6 triệu đồng giữa các ngân hàng. Trong khi đó, với hình thức gửi tại quầy, mức chênh lệch tiền lãi cao nhất và thấp nhất cũng đạt 1,6 triệu đồng.

Lưu ý: Lãi suất trong bài được tổng hợp từ các biểu lãi suất do 7 ngân hàng niêm yết và đã được cung cấp trước ngày 11/11/2026, áp dụng cho khoản tiền gửi 100 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.