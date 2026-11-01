Khởi tố và ra lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Đức

Một người đàn ông ở Cần Thơ bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi dùng gậy chặn đầu taxi, chửi bới tài xế và tác động vào phương tiện trên Quốc lộ 61.

Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 02/9, tại khu vực gần cầu Thủy Lợi, trên Quốc lộ 61, thuộc xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ, Nguyễn Văn Đức có hành vi dùng gậy chặn đầu xe taxi, đồng thời sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực xúc phạm người điều khiển phương tiện và dùng gậy tác động vào xe.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức tại hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vị Thủy đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, xác minh vụ việc, mời người có liên quan về trụ sở làm việc và thu thập tài liệu, đồ vật có liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 06/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Vụ việc là lời nhắc nhở đối với mỗi người dân, nhất là thanh, thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh và kiềm chế cảm xúc khi xảy ra mâu thuẫn. Mọi hành vi sử dụng bạo lực, gây mất trật tự công cộng hoặc xâm phạm tài sản, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác đều có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Thông qua vụ việc, Công an xã Vị Thủy khuyến cáo: Đối với thanh, thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không tụ tập gây mất an ninh, trật tự; không tham gia đánh nhau, cổ vũ, quay phim hoặc phát tán các hình ảnh, video về hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội. Đối với gia đình cần quan tâm quản lý, giáo dục con em; thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, các mối quan hệ và hoạt động của con em để kịp thời định hướng, ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật.