Cựu phó phòng Sở Y tế Hà Nội nhận hối lộ gần 1,3 tỷ đồng bị đề nghị 7-8 năm tù

Bị cáo Tô Tử Anh bị đề nghị án 7-8 năm tù với cáo buộc nhận 1,3 tỷ đồng để tạo điều kiện trong quá trình thẩm định, cấp phép cho các phòng khám.

Chiều 10/11, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 16 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân, xảy ra tại Sở Y tế TP Hà Nội.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huy (SN 1968, cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội) mức án 8-9 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh, bị cáo Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội), bị đề nghị mức án 7-8 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) bị nghị mức án 24-30 tháng tù.

Bị cáo Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, cựu Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội danh trên.

Đối với 12 bị cáo còn lại, căn cứ vào vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các mức án từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù.

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng truy tố , Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật: Cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thành lập các đoàn trực tiếp đi thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở tư nhân về việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) và cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Giai đoạn này, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, hành nghề nhưng vẫn muốn được cấp các Giấy chứng nhận và Giấy phép trên theo quy định. Vì vậy, đại diện các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đã chủ động liên hệ với các đối tượng môi giới làm dịch vụ xin cấp các Giấy chứng nhận và Giấy phép trên với giá dao động từ 15 - 20 triệu đồng/Giấy chứng nhận GPP, từ 30-50 triệu đồng/Giấy chứng nhận GDP và từ 60 - 70 triệu đồng/Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Các bị cáo môi giới móc nối, liên hệ, với cán bộ của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân để đưa tiền và thỏa thuận “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm để các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh.

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ năm 2019 - 2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng nhằm “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Cơ quan điều tra xác định có tổng cộng 686 cơ sở y, dược tư nhân tại Hà Nội tham gia đưa tiền thông qua môi giới để được cấp phép hoặc được bỏ qua sai phạm.

Các “cò” đã nhận tổng cộng khoảng 8,67 tỷ đồng từ các cơ sở này. Sau khi chuyển tiền cho cán bộ Sở Y tế, nhóm môi giới hưởng lợi khoảng 850 triệu đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Huy nhận hơn 1,5 tỷ đồng thông qua 3 người môi giới để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi và cấp phép nhanh cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc. Cựu Phó Trưởng phòng Tô Tử Anh bị cáo buộc nhận gần 1,3 tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Đình Long, cựu chuyên viên, bị cáo buộc nhận gần 320 triệu đồng để tạo điều kiện cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.