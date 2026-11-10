Đề nghị truy tố Phùng Quốc Nhân SN 2005

Lấy tên "Duy Nhỏ" để nhắn tin làm quen rồi gieo rắc tình cảm ảo với một bé gái 11 tuổi, Phùng Quốc Nhân đã 2 lần chở nạn nhân vào khách sạn khu vực Bình Hưng để giở trò đồi bại.

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố với bị can Phùng Quốc Nhân (SN 2005, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo hồ sơ, sáng 7/9/2025, cháu N. (SN 2014, ngụ phường Tân Hưng) được mẹ đưa đến Công an phường Tân Hưng trình báo sự việc cháu bị xâm hại tình dục. Công an phường lập hồ sơ chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

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Điều tra, công an xác định Phùng Quốc Nhân có liên quan nên mời về làm việc. Tại đây, Nhân thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nhân khai khoảng tháng 7/2025, Nhân dùng tài khoản Facebook tên "Duy Nhỏ" và xưng tên Lê Thanh Duy để nhắn tin làm quen với cháu N.. Từ đó, cả 2 phát sinh tình cảm.

Sau đó, Nhân nhắn tin dụ dỗ cháu N. quan hệ tình dục và được cháu bé đồng ý. Nhân đã hẹn gặp và chở bị hại đến thuê phòng tại một khách sạn ở khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng để quan hệ.

Ngày 21/8/2025, Nhân tiếp tục hẹn gặp và chở cháu N đến thuê phòng tại một khách sạn khác để thực hiện hành vi quan hệ tình dục khi cháu bé chỉ mới 11 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, hành vi trên của Phùng Quốc Nhân là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe và nhân phẩm người khác; gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý trẻ em và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Vì thế, cần phải được xử lý thật nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.