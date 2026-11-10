Nguyên nhân vụ "dùng dao đâm rồi đốt người tình" trong phòng trọ, đối tượng bị bỏng tự bắt taxi đi viện

Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng bị bỏng và đã bắt taxi tới bệnh viện cấp cứu.

Hôm nay (10/11), dư luận xôn xao trước thông tin vụ việc một nhà trọ bị cháy, tại hiện trường có người phụ nữ nằm gục trước cửa với nhiều vết chém trên người. Theo thông tin trên Thanh Niên thì vào khoảng 0h19' cùng ngày, nhiều người dân nghe tiếng nổ và lửa phát ra từ phòng trọ số 4 (của nhà trọ thuộc khu dân cư ấp Phước Yên, xã Phú Qưới, tỉnh Vĩnh Long).

Lúc này, Trần Bá Triết (24 tuổi, ở ấp Trường Đông A, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ) từ trong phòng trọ của chị P.T.N.H (32 tuổi, ở ấp Suối Cạn, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) tay cầm dao chạy ra. Chị H. chạy theo sau trong tình trạng quần áo đang cháy, chạy đến cửa nhà trọ thì chị H. gục ngã rồi tử vong sau đó, trên người chị H. có nhiều vết thương nghi do bị dao đâm, cơ thể bị cháy.

Nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng kết hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đến hiện trường xác minh.

Hiện trường vụ việc. (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Đến chiều 10/11, thông tin trên Tiền Phong, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã lấy lời khai ban đầu đối với Trần Bá Triết. Theo đó, đối tượng thừa nhận động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Hai người có quan hệ tình cảm với nhau, gần đây chị H. muốn chia tay nhưng Triết không đồng ý. Triết nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa giết người tình.

Tối 9/11, Triết đến phòng trọ tìm nhưng chị H. không mở cửa. Sau đó, Triết đi mua can xăng rồi quay lại phòng trọ. Tại đây, giữa Triết và chị H. xảy ra cự cãi. Triết phóng hỏa, dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị H. Sau khi gây án, Triết cũng bị bỏng nhưng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, vứt bỏ hung khí và đón taxi đến bệnh viện tại Cần Thơ cấp cứu.

Hiện sức khỏe đối tượng Triết khá yếu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công cán bộ túc trực, giám sát Triết tại bệnh viện để phục vụ công tác điều tra.