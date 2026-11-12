MXH xôn xao với khoản chi 42 triệu/tháng của 1 nhân viên văn phòng: “Thú cưng của người ta còn sống sang hơn mình”

Nuôi thú cưng bây giờ tốn kém vậy sao?

Người trẻ độc thân, sống 1 mình nên nuôi thú cưng cho đỡ cô đơn vốn không phải chuyện gì quá xa lạ. Tuy nhiên, chi tới 42 triệu/tháng cho việc nuôi thú cưng lại là chuyện khác. Và Taotao - Một nhân viên văn phòng ở Thượng Hải (Trung Quốc) chính là người không ngại chi số tiền lớn để chăm sóc chú chó Samoyed 6 tháng tuổi mà cô mới đón về.

Ban ngày chủ đi làm, cún “đi mẫu giáo” học phí 42 triệu/tháng

Taotao cho biết vì lịch trình công việc bận rộn, nên gần như chỉ có buổi tối, cô mới có thời gian chăm sóc và chơi đùa với chú chó Samoyed của mình. Không nỡ để người bạn nhỏ ở nhà 1 mình cả ngày, cô quyết định đăng ký cho chú cún đi học tại một cơ sở chăm sóc và huấn luyện chuyên biệt.

Theo chia sẻ của Taotao, khoản tiền 12.000 NDT (khoảng 42 triệu đồng) mỗi tháng bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau. Trong đó, chi phí trông giữ cơ bản là 188 NDT (khoảng 658.000 đồng) mỗi ngày, lớp học tương tác có giá 368 NDT (khoảng 1,29 triệu đồng) mỗi buổi. Gói dịch vụ còn có xe đưa đón tận nhà, giúp côkhông phải tự sắp xếp thời gian đưa chó đến trường rồi đón về sau giờ làm.

Chiếc xe đưa đón chú chó Samoyed của Taotao đi học mỗi ngày

Đáng chú ý, tiền ăn của chú chó không nằm trong khoản học phí nói trên mà được tính riêng. Ngoài hoạt động trông giữ thông thường, cơ sở này còn tổ chức kiểm tra tính cách để hiểu đặc điểm của từng vật nuôi, huấn luyện điều chỉnh hành vi, vệ sinh hàng ngày, kiểm tra sức khỏe định kỳ và tạo điều kiện cho thú cưng giao lưu với những người bạn bốn chân khác. Chủ nuôi cũng có thể theo dõi tình hình của thú cưng thông qua hệ camera.

Câu chuyện của Taotaonhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Một số người tò mò về mức thu nhập cần có để duy trì khoản học phí đắt đỏ như vậy. Những ý kiến khác lại hài hước cho rằng có những người đi làm chăm chỉ cả tháng cũng chưa chắc kiếm đủ tiền cho thú cưng đi học. Một số người lại đùa “thú cưng của người ta còn sống sang hơn cả mình”.

Nền kinh tế thú cưng ngày càng nở rộ

Các dịch vụ dành cho thú cưng tại Trung Quốc đang ngày càng nở rộ với nhiều mức giá khá đa dạng. Tại Thượng Hải, dịch vụ trông giữ thú cưng ban ngày ở phân khúc cơ bản có giá khoảng 950 NDT (khoảng 3,33 triệu đồng) mỗi tháng. Các gói tầm trung dao động từ 3.000-6.000 NDT (khoảng 10,5-21 triệu đồng), trong khi những chương trình cao cấp, thiết kế riêng như lựa chọn của Taotao có thể vượt 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) mỗi tháng.

Mô hình này cũng xuất hiện tại nhiều thành phố khác như Thành Đô, Hàng Châu và Vũ Hán. Một số cơ sở tại Thành Đô cung cấp dịch vụ trông giữ kết hợp hoạt động giao lưu, có nhân viên giám sát khi thú cưng chơi cùng nhau, chuẩn bị thức ăn tươi theo nhu cầu và bố trí khu vực riêng cho chó, mèo. Chi phí tại một số nơi vào khoảng 150-200 NDT (khoảng 525.000-700.000 đồng) mỗi ngày.

Một cơ sở trông giữ kết hợp huấn luyện thú cưng ở Thương Hải (Trung Quốc)

Chen - Chủ một cơ sở trường học dành cho thú cưng tại Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết nhu cầu đăng ký dịch vụ khá cao. Khách hàng thường phải chờ từ 2-3 tuần mới có chỗ. Vào những thời điểm thông thường, trung tâm có thể tiếp nhận khoảng 20-30 bạn cún mỗi ngày, nhưng con số này có thể tăng lên khoảng 100 bạn trong các dịp cao điểm như kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Sự xuất hiện của những dịch vụ chuyên biệt như vậy phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ Trung Quốc nuôi thú cưng. Thay vì chỉ tập trung vào thức ăn, nơi ở và chăm sóc sức khỏe cơ bản, nhiều chủ nuôi sẵn sàng trả thêm tiền cho các hoạt động huấn luyện, giao lưu, chăm sóc tinh thần và những trải nghiệm được thiết kế riêng cho vật nuôi. Với những người thường xuyên đi làm cả ngày, dịch vụ trông giữ kết hợp huấn luyện còn giúp giải quyết bài toán thiếu thời gian chăm sóc thú cưng.

Theo Báo cáo tiêu dùng ngành thú cưng Trung Quốc năm 2026, do nền tảng dữ liệu Pet Data thực hiện, thị trường tiêu dùng dành cho chó và mèo tại các đô thị Trung Quốc đạt 312,6 tỷ NDT (khoảng 1,09 triệu tỷ đồng) trong năm 2025, tăng 4,1% so với năm trước. Trong đó, thị trường dành cho chó đạt 160,6 tỷ NDT (khoảng 562.100 tỷ đồng), tăng 3,2%; thị trường dành cho mèo đạt 152 tỷ NDT (khoảng 532.000 tỷ đồng), tăng 5,2%.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng chi tiêu đang cao hơn tốc độ gia tăng số lượng vật nuôi. Điều này cho thấy thị trường không chỉ mở rộng nhờ ngày càng có nhiều người nuôi chó, mèo mà còn nhờ mức đầu tư cho thú cưng ngày càng tăng. Người nuôi sẵn sàng chi tiền cho những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao hơn, từ thức ăn, đồ dùng đến chăm sóc sức khỏe và huấn luyện chuyên nghiệp.

Dự báo đến năm 2028, thị trường tiêu dùng dành cho chó và mèo tại các đô thị Trung Quốc có thể đạt 405 tỷ NDT (khoảng 1,42 triệu tỷ đồng). Khi thú cưng ngày càng được xem như thành viên trong gia đình, những dịch vụ từng được coi là xa xỉ như trường mẫu giáo, xe đưa đón hay lớp học tương tác có thêm cơ hội phát triển, mở rộng một ngành kinh doanh đang ngày càng đa dạng tại quốc gia này.

(Nguồn: SCMP)